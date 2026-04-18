OFFICIEEL: Anderlecht ziet oude bekende na zes jaar terugkeren van Ajax

Brandon Morren
Zes jaar na zijn vertrek keert Wesley Nys terug naar Anderlecht. Een sterk profiel dat de jeugdopleiding van de club opnieuw moet versterken.

In 2020 verliet Wesley Nys Anderlecht, waar hij drie jaar lang als scout voor de jeugdteams aan de slag was. Daarna zette hij zijn carrière verder bij Ajax, waar hij zijn ervaring in talentdetectie en jeugdscouting nog verder kon uitdiepen.

In Amsterdam was onze landgenoot verantwoordelijk voor de Belgische, Franse en Luxemburgse markt, én voor de internationale videoscouting van de jeugdteams.

Anderlecht wil nog vroeger nieuwe talenten ontdekken

Vandaag kondigde hij zijn vertrek bij Ajax aan. "Na bijna zes seizoenen heb ik beslist om Ajax te verlaten. Ik kijk met een uitstekend gevoel terug op die rijke en waardevolle periode", schreef hij op Instagram.

Nys keert nu terug naar Neerpede als Coördinator Talent Academy. "Die rol zal me toelaten om de ervaring die ik heb opgedaan nog meer in de praktijk te brengen, te testen en verder te ontwikkelen", klinkt het enthousiast.


Voor zijn eerste passage bij Sporting werkte Wesley Nys al een jaar bij Beerschot en drie jaar bij KAA Gent. Opnieuw een positief signaal voor de jeugdopleiding van Anderlecht?

LIVE: Geen De Cat maar wel Coosemans, Degreef en Da Costa bij Anderlecht, Mechelen start vrij aanvallend

20:10
Zuur resultaat voor Napoli en De Bruyne, Dortmund helpt Bayern bij het klaarzetten van de champagne

Charleroi en Standard maakten er een pittige Waalse derby van, maar ...

20:20
Racing Genk blijft ongeslagen en wipt dankzij El Ouahdi opnieuw over Westerlo in Europe Play Offs

Kan deze aanvaller nog een rol spelen bij Anderlecht? "Er zijn geen profielen zoals hij in de ploeg"

18:00
'Noah Sadiki is grof wild in de Premier League, maar deze topclub heeft een dikke streep voor'

'Union droomt opnieuw van miljoenentransfer: clubs uit Bundesliga, Serie A én Premier League in de rij'

19:00
🎥 Óngezien: tegenstander van Matteo Dams wordt gek en schopt hulpverlener in Aziatische Champions League

Club Brugge maakt selectie bekend voor topper tegen Union: Leko zorgt voor twee wijzigingen

18:30
Royal Antwerp kan dan toch nog winnen: veel drama, afgekeurde goals en OH Leuven met negen man

Trekt Kortrijk zonder zijn doelpuntenmachine naar de JPL? 'Europese interesse in Ambrose neemt toe'

17:30
Start Coosemans of Heekeren? Anderlecht-coach Taravel is héél duidelijk

Strijd richting de titel: de opvallende cijfers die het verschil maken tussen Union en Club Brugge

16:00
Historisch seizoen voor SK Beveren krijgt nu helemaal gouden rand

Johan Boskamp gaat niet akkoord met Anderlecht-coach Taravel: "Dan houdt het op"

13:30
Beerschot lijkt klaar voor play-offs, maar Messoudi ziet nog één belangrijk mankement

15:30
Bayern München kan dit weekend al kampioen spelen: dit heeft Vincent Kompany erover te zeggen

LIVE: Anderlecht mist De Cat, maar wil niet opnieuw in Mechelse val trappen: "Derde plaats blijft ons doel"

10:45
KRC Genk-coach Nicky Hayen komt terug op opvallende uitspraak en zat fout

De beste trainer ter wereld? Vincent Kompany doet een Bayern-legende van mening veranderen

12:30
Herman Van Holsbeeck belandde in de gevangenis en doet zijn verhaal: "Het gevangenissysteem op zich..."

10:30
Benito Raman kon naar de MLS, maar dat viel in het water door... homofobe gezangen

3
Tweede grote afwezige bij Charleroi voor de Waalse clash tegen Standard

Herman Van Holsbeeck heeft slecht nieuws over Nathan De Cat

07:00
Moordende concurrentie voor beste rechtsback in België van "de beste rechtsachter ter wereld"

12:00
LIVE Westerlo-Genk: Wie verliest ongeslagen status in Europe Play Offs en klimt naar leiding?

RWDM Brussels legt zich niet neer bij degradatie en zet hoop op groene tafel

11:00
Anouar Ait El Hadj mikt op toptransfer: "Ik voelde me zeker op mijn plaats in de Champions League"

09:00
De kogel is door de kerk: dit wordt de nieuwe sportief directeur van Anderlecht

10
Clubcoryfeeën geven Antwerp raad naar volgend seizoen toe en ze zijn niet mals

10
Staat JPL-club te koop? Eigenaars komen met duidelijk statement en verklaring over geruchten

Antwerp heeft eerste zomeraanwinst beet: 18-jarige maar wel bedoeld als basisspeler

08:40
Heeft Club Brugge de strafste jeugdopleiding van het land? "Vroeger was Ajax de referentie..."

08:00
De eerste promovendus naar de Premier League, gecoacht door Frank Lampard, is bekend

08:20
Ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Dan zou ik toch minder goed slapen... Dat kan niet!"

4
"Dan ga je verliezen": Ivan Leko waarschuwt Club Brugge voor kraker tegen Union

