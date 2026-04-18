OFFICIEEL: Anderlecht ziet oude bekende na zes jaar terugkeren van Ajax

Zes jaar na zijn vertrek keert Wesley Nys terug naar Anderlecht. Een sterk profiel dat de jeugdopleiding van de club opnieuw moet versterken.

In 2020 verliet Wesley Nys Anderlecht, waar hij drie jaar lang als scout voor de jeugdteams aan de slag was. Daarna zette hij zijn carrière verder bij Ajax, waar hij zijn ervaring in talentdetectie en jeugdscouting nog verder kon uitdiepen.

In Amsterdam was onze landgenoot verantwoordelijk voor de Belgische, Franse en Luxemburgse markt, én voor de internationale videoscouting van de jeugdteams.

Anderlecht wil nog vroeger nieuwe talenten ontdekken

Vandaag kondigde hij zijn vertrek bij Ajax aan. "Na bijna zes seizoenen heb ik beslist om Ajax te verlaten. Ik kijk met een uitstekend gevoel terug op die rijke en waardevolle periode", schreef hij op Instagram.

Nys keert nu terug naar Neerpede als Coördinator Talent Academy. "Die rol zal me toelaten om de ervaring die ik heb opgedaan nog meer in de praktijk te brengen, te testen en verder te ontwikkelen", klinkt het enthousiast.



Voor zijn eerste passage bij Sporting werkte Wesley Nys al een jaar bij Beerschot en drie jaar bij KAA Gent. Opnieuw een positief signaal voor de jeugdopleiding van Anderlecht?