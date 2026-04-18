Kan deze aanvaller nog een rol spelen bij Anderlecht? "Er zijn geen profielen zoals hij in de ploeg"

Coba Da Costa viel erg goed in tegen KAA Gent afgelopen weekend. Kan hij in deze seizoensslot nog een rol spelen?

Tegen KAA Gent leek Anderlecht recht op een vierde nederlaag op rij af te stevenen. Maar Sporting keerde het tij in het laatste kwartier dankzij drie goals van drie invallers: Yari Verschaeren, Tristan Degreef en Adriano Bertaccini.

Coba Da Costa was niet meteen beslissend, maar zorgde op zijn flank wel voor veel dreiging. Een goed signaal voor een speler van wie de twee eerdere invalbeurten niet echt waren blijven hangen.

"Ik denk dat hij wat tijd nodig had, ook om zich aan te passen aan de intensiteit op training. Je zag dat hij fysiek nog niet klaar was om dat tempo te volgen. Maar stap voor stap is hij dichter bij de ploeg gekomen", legde Jérémy Taravel uit op zijn persconferentie.

Gekomen om Nilson Angulo te doen vergeten

De trainer van paars-wit looft de vooruitgang die hij heeft geboekt: "Hij viel heel goed in tegen Gent. Ik vind ook dat het een jongen is die enorm goed luistert, heel gedisciplineerd is en altijd positief blijft, ook al zat hij eerst op de bank of zelfs buiten de selectie."


"Hij werkt hard en plukt de vruchten van wat hij tijdens de trainingsweek laat zien. En ik als coach zie dat ook: ik analyseer de trainingen en de ingesteldheid heel veel. Bovendien is het een profiel dat we niet echt in de ploeg hebben door zijn snelheid. Het is een echte flankaanvaller die aan de buitenkant speelt, en daarom is hij interessant voor mij", besluit Taravel. Anderlecht bedong een aankoopoptie bij Getafe (zijn club die hem onder contract heeft), maar Da Costa zal wel nog meer moeten tonen voor Sporting beslist om die te lichten.

LIVE: Geen De Cat maar wel Coosemans, Degreef en Da Costa bij Anderlecht, Mechelen start vrij aanvallend Live

Zuur resultaat voor Napoli en De Bruyne, Dortmund helpt Bayern bij het klaarzetten van de champagne

Charleroi en Standard maakten er een pittige Waalse derby van, maar ...

Racing Genk blijft ongeslagen en wipt dankzij El Ouahdi opnieuw over Westerlo in Europe Play Offs

OFFICIEEL: Anderlecht ziet oude bekende na zes jaar terugkeren van Ajax

'Noah Sadiki is grof wild in de Premier League, maar deze topclub heeft een dikke streep voor'

'Union droomt opnieuw van miljoenentransfer: clubs uit Bundesliga, Serie A én Premier League in de rij'

🎥 Óngezien: tegenstander van Matteo Dams wordt gek en schopt hulpverlener in Aziatische Champions League

Club Brugge maakt selectie bekend voor topper tegen Union: Leko zorgt voor twee wijzigingen

Royal Antwerp kan dan toch nog winnen: veel drama, afgekeurde goals en OH Leuven met negen man

Trekt Kortrijk zonder zijn doelpuntenmachine naar de JPL? 'Europese interesse in Ambrose neemt toe'

Start Coosemans of Heekeren? Anderlecht-coach Taravel is héél duidelijk

Strijd richting de titel: de opvallende cijfers die het verschil maken tussen Union en Club Brugge

Historisch seizoen voor SK Beveren krijgt nu helemaal gouden rand

Johan Boskamp gaat niet akkoord met Anderlecht-coach Taravel: "Dan houdt het op"

Beerschot lijkt klaar voor play-offs, maar Messoudi ziet nog één belangrijk mankement

Bayern München kan dit weekend al kampioen spelen: dit heeft Vincent Kompany erover te zeggen

LIVE: Anderlecht mist De Cat, maar wil niet opnieuw in Mechelse val trappen: "Derde plaats blijft ons doel"

KRC Genk-coach Nicky Hayen komt terug op opvallende uitspraak en zat fout

De beste trainer ter wereld? Vincent Kompany doet een Bayern-legende van mening veranderen

Herman Van Holsbeeck belandde in de gevangenis en doet zijn verhaal: "Het gevangenissysteem op zich..."

Benito Raman kon naar de MLS, maar dat viel in het water door... homofobe gezangen

Tweede grote afwezige bij Charleroi voor de Waalse clash tegen Standard

Herman Van Holsbeeck heeft slecht nieuws over Nathan De Cat

Moordende concurrentie voor beste rechtsback in België van "de beste rechtsachter ter wereld"

LIVE Westerlo-Genk: Wie verliest ongeslagen status in Europe Play Offs en klimt naar leiding?

RWDM Brussels legt zich niet neer bij degradatie en zet hoop op groene tafel

Anouar Ait El Hadj mikt op toptransfer: "Ik voelde me zeker op mijn plaats in de Champions League"

De kogel is door de kerk: dit wordt de nieuwe sportief directeur van Anderlecht

Clubcoryfeeën geven Antwerp raad naar volgend seizoen toe en ze zijn niet mals

Staat JPL-club te koop? Eigenaars komen met duidelijk statement en verklaring over geruchten

Antwerp heeft eerste zomeraanwinst beet: 18-jarige maar wel bedoeld als basisspeler

Heeft Club Brugge de strafste jeugdopleiding van het land? "Vroeger was Ajax de referentie..."

De eerste promovendus naar de Premier League, gecoacht door Frank Lampard, is bekend

Ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Dan zou ik toch minder goed slapen... Dat kan niet!"

"Dan ga je verliezen": Ivan Leko waarschuwt Club Brugge voor kraker tegen Union

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 20:45 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 19/04 STVV STVV
Union SG Union SG 19/04 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/04 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 19/04 Zulte Waregem Zulte Waregem

