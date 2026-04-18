Kan deze aanvaller nog een rol spelen bij Anderlecht? "Er zijn geen profielen zoals hij in de ploeg"

Coba Da Costa viel erg goed in tegen KAA Gent afgelopen weekend. Kan hij in deze seizoensslot nog een rol spelen?

Tegen KAA Gent leek Anderlecht recht op een vierde nederlaag op rij af te stevenen. Maar Sporting keerde het tij in het laatste kwartier dankzij drie goals van drie invallers: Yari Verschaeren, Tristan Degreef en Adriano Bertaccini.

Coba Da Costa was niet meteen beslissend, maar zorgde op zijn flank wel voor veel dreiging. Een goed signaal voor een speler van wie de twee eerdere invalbeurten niet echt waren blijven hangen.

"Ik denk dat hij wat tijd nodig had, ook om zich aan te passen aan de intensiteit op training. Je zag dat hij fysiek nog niet klaar was om dat tempo te volgen. Maar stap voor stap is hij dichter bij de ploeg gekomen", legde Jérémy Taravel uit op zijn persconferentie.

Gekomen om Nilson Angulo te doen vergeten

De trainer van paars-wit looft de vooruitgang die hij heeft geboekt: "Hij viel heel goed in tegen Gent. Ik vind ook dat het een jongen is die enorm goed luistert, heel gedisciplineerd is en altijd positief blijft, ook al zat hij eerst op de bank of zelfs buiten de selectie."



"Hij werkt hard en plukt de vruchten van wat hij tijdens de trainingsweek laat zien. En ik als coach zie dat ook: ik analyseer de trainingen en de ingesteldheid heel veel. Bovendien is het een profiel dat we niet echt in de ploeg hebben door zijn snelheid. Het is een echte flankaanvaller die aan de buitenkant speelt, en daarom is hij interessant voor mij", besluit Taravel. Anderlecht bedong een aankoopoptie bij Getafe (zijn club die hem onder contract heeft), maar Da Costa zal wel nog meer moeten tonen voor Sporting beslist om die te lichten.