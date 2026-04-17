Challenger Pro League: de laatste promotiekandidaat én degradant zijn bekend

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
Challenger Pro League: de laatste promotiekandidaat én degradant zijn bekend

In de Challenger Pro League werd vanavond de laatste speeldag afgewerkt. Er stond nog heel wat op het spel. Dit zijn de belangrijkste feiten.

Patro Eisden wilde op de laatste speeldag het laatste ticket voor de promotieplay-offs pakken. Enkel KAS Eupen kon Stijn Stijnen en co daar nog uit houden. De Panda's hoopten op een misstap van Patro en moesten zelf winnen.

Maar Patro deed zelf wat het moest doen. Het zette Francs Borains opzij met 4-0 en wordt de laatste deelnemer aan de promotieplay-offs. Stef Peeters, Milan Robberechts (2x) en Leandro Rousseau zorgden voor de doelpunten.

Eupen ging met 2-1 ten onder tegen FC Luik en sluit de competitie af als zevende. Beerschot, Lommel, FC Luik en Patro Eisden spelen de promotieplay-offs. De winnaar speelt tegen de laatste uit de Relegation Play-offs.

Einde verhaal voor RWDM

Onderin viel het doek voor RWDM. De traditieclub verloor met 3-1 op het veld van KV Kortrijk en had minstens een punt nodig voor de redding. RWDM zakt samen met Olympic Charleroi uit de Challenger Pro League. Francs Borains redt zich op het nippertje, ondanks de 4-0-nederlaag tegen Patro.

Helemaal bovenin sloot SK Beveren het seizoen af zonder nederlaag. De Waaslanders wonnen met 1-2 bij Seraing en zetten zo de kers op de taart van hun al schitterende seizoen. Beveren was als kampioen al zeker van de promotie. Ook KV Kortrijk stijgt.

 Speeldag 34
Seraing Seraing 1-2 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 4-0 Francs Borains Francs Borains
RSCA Futures RSCA Futures 5-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
KV Kortrijk KV Kortrijk 3-1 RWDM Brussels RWDM Brussels
K Beerschot VA K Beerschot VA 2-1 Lommel SK Lommel SK
Jong Genk Jong Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
Lierse SK Lierse SK 1-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Luik FC Luik FC 2-1 Eupen Eupen

