Niet enkel Tzolis: 'Club Brugge mikt op (meer dan) 40 miljoen euro voor goudhaantje'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Niet enkel Tzolis: 'Club Brugge mikt op (meer dan) 40 miljoen euro voor goudhaantje'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge beseft dat het aankomende zomer wel eens héél heet zou kunnen worden op de transfermarkt. Joel Ordonez, Kyriani Sabbe, Raphaël Onyedika, Joaquin Seys, Aleksandar Stankovic, Nicolo Tresoldi, Christos Tzolis, Romeo Vermant, Carlos Forbs, ... Er is veel interesse. De jackpot lonkt.

Club Brugge wil de jackpot vangen voor zijn goudhaantjes. Veertig miljoen euro lijkt een minimum voor bijvoorbeeld Christos Tzolis, mogelijk wordt er nog hoger gemikt. Tzolis zelf lijkt klaar voor de overstap, net als nog een paar andere spelers.

Club Brugge ruikt de jackpot

Ook voor Joel Ordonez komt een toptransfer steeds dichterbij. En ook daar lijkt the sky the limit te zijn als het gaat over het aantal miljoenen dat zal binnen kunnen lopen voor de Zuid-Amerikaanse verdediger. Met dank aan het opbod?

PSG heeft concrete interesse in Joel Ordoñez, maar ook Arsenal, Liverpool, Atlético Madrid, Aston Villa en Newcastle United hebben allen al te kennen gegeven er wel een sterke verdediger als Ordonez bij te willen.

Iedereen wil Joel Ordonez in huis halen

Hier en daar wordt gehoopt of gegokt dat er voor Joel Ordonez een absoluut recordbedrag zal worden neergelegd. Meer dan veertig miljoen euro lijkt een minimum: er wordt zelfs aan een bedrag vijftig miljoen euro gedacht.


En dus zijn het enkel de zeer kapitaalkrachtige teams die hem in huis kunnen halen. Ook Internazionale heeft zich opnieuw geroerd. L'Interista zegt dat daarvoor 35 tot 40 miljoen euro op tafel zal moeten komen, maar de waarheid zou nog hoger kunnen/moeten liggen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Liverpool FC
Joel Ordonez

Meer nieuws

Na nieuwe triomf voor Club Brugge: Jonas De Roeck stuurt meteen gewaagde boodschap de wereld in

Na nieuwe triomf voor Club Brugge: Jonas De Roeck stuurt meteen gewaagde boodschap de wereld in

19:40
"Appeltaart kan je krijgen, maar hem niet!": Uli Hoeness verklapt héérlijke anekdote over Vincent Kompany

"Appeltaart kan je krijgen, maar hem niet!": Uli Hoeness verklapt héérlijke anekdote over Vincent Kompany

20:20
'STVV ziet het met lede ogen aan: twee buitenlandse clubs trekken aan de mouw van Wouter Vrancken'

'STVV ziet het met lede ogen aan: twee buitenlandse clubs trekken aan de mouw van Wouter Vrancken'

20:00
'Union ruikt 25 miljoen: drie Engelse clubs hebben sterkhouder in het vizier'

'Union ruikt 25 miljoen: drie Engelse clubs hebben sterkhouder in het vizier'

19:20
'Zulte Waregem zoekt nieuwe coach en klopt aan bij ... RSC Anderlecht'

'Zulte Waregem zoekt nieuwe coach en klopt aan bij ... RSC Anderlecht'

19:00
Dat heeft Barcelona ook gezien: Club Brugge schrijft opnieuw voetbalgeschiedenis

Dat heeft Barcelona ook gezien: Club Brugge schrijft opnieuw voetbalgeschiedenis

16:30
9
Taravel laat zich uit over de blessure van De Cat en is zeer duidelijk over mogelijke snelle terugkeer

Taravel laat zich uit over de blessure van De Cat en is zeer duidelijk over mogelijke snelle terugkeer

17:40
De 43e minuut dit weekend voor krijger met hartstilstand? Boodschap om te verspreiden over het hele land

De 43e minuut dit weekend voor krijger met hartstilstand? Boodschap om te verspreiden over het hele land

18:00
DONE DEAL: RSC Anderlecht hakt knoop in doel door

DONE DEAL: RSC Anderlecht hakt knoop in doel door

17:00
5
Club Brugge of Anderlecht als nieuwe club voor JPL-sensatie? Dit zegt hij er zelf over

Club Brugge of Anderlecht als nieuwe club voor JPL-sensatie? Dit zegt hij er zelf over

15:30
DONE DEAL: Zulte Waregem neemt afscheid van Jelle Vossen ... en nóg vier spelers, waaronder aanstormend talent

DONE DEAL: Zulte Waregem neemt afscheid van Jelle Vossen ... en nóg vier spelers, waaronder aanstormend talent

17:20
'Op leven en dood' vanavond voor RWDM Brussels: "Onze redding hangt samen met het leven van de fans"

'Op leven en dood' vanavond voor RWDM Brussels: "Onze redding hangt samen met het leven van de fans"

16:45
Ex-Anderlecht-aanvaller vindt opnieuw de weg naar de netten in de grootste stad ter wereld

Ex-Anderlecht-aanvaller vindt opnieuw de weg naar de netten in de grootste stad ter wereld

16:15
Premier League klopt aan bij goudhaantje Anderlecht: dit is wat hij zelf wil

Premier League klopt aan bij goudhaantje Anderlecht: dit is wat hij zelf wil

16:00
'Westerlo wil deal kapen voor neus van Club Brugge'

'Westerlo wil deal kapen voor neus van Club Brugge'

13:30
STVV pareert de kritiek: "Alleen Anderlecht en Standard doen beter"

STVV pareert de kritiek: "Alleen Anderlecht en Standard doen beter"

15:00
Radja Nainggolan haalt uit naar Anderlecht: "Ze stonden daar alsof ze de titel hadden gewonnen..."

Radja Nainggolan haalt uit naar Anderlecht: "Ze stonden daar alsof ze de titel hadden gewonnen..."

14:30
4
'FC Barcelona wil twee toptalenten wegkapen bij Club Brugge'

'FC Barcelona wil twee toptalenten wegkapen bij Club Brugge'

12:40
9
Westerlo op weg naar Europees voetbal? Coach Charaï ziet groot verschil met begin dit seizoen

Westerlo op weg naar Europees voetbal? Coach Charaï ziet groot verschil met begin dit seizoen

14:44
Japan een nieuwe assistent, ander land zelfs een nieuwe T1 en dat op minder dan twee maand van het WK

Japan een nieuwe assistent, ander land zelfs een nieuwe T1 en dat op minder dan twee maand van het WK

14:00
Anderlecht, STVV & co supporteren voor Aston Villa, maar voelen de bui stilaan hangen

Anderlecht, STVV & co supporteren voor Aston Villa, maar voelen de bui stilaan hangen

13:00
1
In de voetsporen van beroemde vader bij Club Brugge: hij is één van de smaakmakers

In de voetsporen van beroemde vader bij Club Brugge: hij is één van de smaakmakers

11:10
Op z'n Belgisch: vandaag ontknoping in tweede klasse, maar beslissing pas binnen twee weken

Op z'n Belgisch: vandaag ontknoping in tweede klasse, maar beslissing pas binnen twee weken

12:10
1
Isaac Mbenza doorbreekt de stilte over zijn breuk met Charleroi

Isaac Mbenza doorbreekt de stilte over zijn breuk met Charleroi

12:20
Jong talent van Club Brugge wil de Ballon d'Or winnen: "Sommigen lachen als ik dat zeg..."

Jong talent van Club Brugge wil de Ballon d'Or winnen: "Sommigen lachen als ik dat zeg..."

07:20
Belgen zorgen voor stunt in Europa: "Een ongelooflijk sterke ploeg"

Belgen zorgen voor stunt in Europa: "Een ongelooflijk sterke ploeg"

12:00
Challenger Pro League maakt zich op voor razendspannende avond: dit staat er nog op het spel

Challenger Pro League maakt zich op voor razendspannende avond: dit staat er nog op het spel

11:20
Standard houdt basisspeler langer aan boord met nieuw contract tot 2029

Standard houdt basisspeler langer aan boord met nieuw contract tot 2029

11:00
1
Leuke boost voor KRC Genk met oog op clash tegen Westerlo

Leuke boost voor KRC Genk met oog op clash tegen Westerlo

10:31
Toby Alderweireld spaart ex-club niet: "Ze zijn kwalitatief niet goed genoeg"

Toby Alderweireld spaart ex-club niet: "Ze zijn kwalitatief niet goed genoeg"

09:30
3
Kortrijk kan RWDM harde klap toedienen, maar maandag kan de genadeslag volgen

Kortrijk kan RWDM harde klap toedienen, maar maandag kan de genadeslag volgen

10:15
2
Vincent Euvrard hakt knoop door voor Waalse clash

Vincent Euvrard hakt knoop door voor Waalse clash

10:00
Kevin De Bruyne komt met geruststellend nieuws uit Napoli en klinkt opvallend gelukkig

Kevin De Bruyne komt met geruststellend nieuws uit Napoli en klinkt opvallend gelukkig

09:00
Wat zal hier van komen? FC Barcelona dient officieel klacht in bij UEFA na Champions League-uitschakeling

Wat zal hier van komen? FC Barcelona dient officieel klacht in bij UEFA na Champions League-uitschakeling

08:40
9
Drie ontsnappingsroutes dienen zich aan: 'Deze clubs willen Openda een herkansing geven en... ze hebben één opvallende zaak gemeen'

Drie ontsnappingsroutes dienen zich aan: 'Deze clubs willen Openda een herkansing geven en... ze hebben één opvallende zaak gemeen'

07:00
1
'Zakaria El Ouahdi lokt stevige Premier League-interesse: Genk plakt prijskaartje op verdediger'

'Zakaria El Ouahdi lokt stevige Premier League-interesse: Genk plakt prijskaartje op verdediger'

08:20
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 33
Brentford Brentford 18/04 Fulham Fulham
Newcastle United Newcastle United 18/04 Bournemouth Bournemouth
Leeds United Leeds United 18/04 Wolverhampton Wolverhampton
Tottenham Tottenham 18/04 Brighton Brighton
Chelsea Chelsea 18/04 Manchester United Manchester United
Everton Everton 19/04 Liverpool FC Liverpool FC
Aston Villa Aston Villa 19/04 Sunderland Sunderland
Nottingham Forest Nottingham Forest 19/04 Burnley Burnley
Manchester City Manchester City 19/04 Arsenal Arsenal
Crystal Palace Crystal Palace 20/04 West Ham Utd West Ham Utd

Nieuwste reacties

IXL IXL over Dat heeft Barcelona ook gezien: Club Brugge schrijft opnieuw voetbalgeschiedenis CCpl CCpl over KV Kortrijk - RWDM Brussels: 0-0 Dirk1897 Dirk1897 over 'Yari Verschaeren vertrekt gratis bij Anderlecht nadat hij transfer van 5 miljoen euro weigerde' Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over 'FC Barcelona wil twee toptalenten wegkapen bij Club Brugge' Andreas2962 Andreas2962 over DONE DEAL: RSC Anderlecht hakt knoop in doel door Impala Impala over Ex-Antwerp-speler Michel-Ange Balikwisha volledig uit beeld: wat is er aan de hand? Joe Joe over Radja Nainggolan haalt uit naar Anderlecht: "Ze stonden daar alsof ze de titel hadden gewonnen..." BlueWhiteSky BlueWhiteSky over KAA Gent bindt aanvaller langer aan zich vast: contract tot 2029 FCB vo altijd FCB vo altijd over Was de strafschop die Club Brugge kreeg wel terecht? Lardot velt zijn oordeel Pegel Pegel over Anderlecht mag zich (opnieuw) aan een hete avond verwachten Achter De Kazerne: "Ik ben nog iedere keer blij als Anderlecht verliest" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved