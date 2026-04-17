Niet enkel Tzolis: 'Club Brugge mikt op (meer dan) 40 miljoen euro voor goudhaantje'

Club Brugge beseft dat het aankomende zomer wel eens héél heet zou kunnen worden op de transfermarkt. Joel Ordonez, Kyriani Sabbe, Raphaël Onyedika, Joaquin Seys, Aleksandar Stankovic, Nicolo Tresoldi, Christos Tzolis, Romeo Vermant, Carlos Forbs, ... Er is veel interesse. De jackpot lonkt.

Club Brugge wil de jackpot vangen voor zijn goudhaantjes. Veertig miljoen euro lijkt een minimum voor bijvoorbeeld Christos Tzolis, mogelijk wordt er nog hoger gemikt. Tzolis zelf lijkt klaar voor de overstap, net als nog een paar andere spelers.

Ook voor Joel Ordonez komt een toptransfer steeds dichterbij. En ook daar lijkt the sky the limit te zijn als het gaat over het aantal miljoenen dat zal binnen kunnen lopen voor de Zuid-Amerikaanse verdediger. Met dank aan het opbod?

PSG heeft concrete interesse in Joel Ordoñez, maar ook Arsenal, Liverpool, Atlético Madrid, Aston Villa en Newcastle United hebben allen al te kennen gegeven er wel een sterke verdediger als Ordonez bij te willen.

Hier en daar wordt gehoopt of gegokt dat er voor Joel Ordonez een absoluut recordbedrag zal worden neergelegd. Meer dan veertig miljoen euro lijkt een minimum: er wordt zelfs aan een bedrag vijftig miljoen euro gedacht.



En dus zijn het enkel de zeer kapitaalkrachtige teams die hem in huis kunnen halen. Ook Internazionale heeft zich opnieuw geroerd. L'Interista zegt dat daarvoor 35 tot 40 miljoen euro op tafel zal moeten komen, maar de waarheid zou nog hoger kunnen/moeten liggen.