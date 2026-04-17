Dat heeft Barcelona ook gezien: Club Brugge schrijft opnieuw voetbalgeschiedenis

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Club Brugge nam het vrijdagnamiddag in Lausanne op tegen Benfica in de halve finales van de Youth League. Daarmee staan alle Bruggelingen eens te meer volop in de belangstelling van de Europese top. En ze deden het opnieuw prima.

De inzet was groot: als Club Brugge op vrijdagmiddag won van Benfica Lissabon, dan mochten ze maandag in de finale spelen tegen de winnaar van Real Madrid en PSG. Die twee teams spelen later op vrijdag nog tegen elkaar.

Een hoge inzet dus en ook een heel mooie plaats om aan de wereld te laten zien hoe goed de spelers van Club Brugge wel niet zijn. De hele wereld lijkt stilaan aan hun voeten te liggen, met aandacht van Barcelona onder meer.

Club Brugge veel sterker dan Benfica

De opdracht was moeilijk, maar de Belgen beheersten hun wedstrijd perfect. Laurens Goemaere opende in de 37e minuut de score in de rebound van een gemiste elfmeter en zette zo zijn ploeg op weg naar een heel knappe prestatie.

Na de pauze ging Club op hetzelfde elan verder. Andre Garcia verdubbelde net voor het uur de score, waarna Yanis Musuayi in de 66e minuut de zege definitief vastlegde. Een wedstrijd die van begin tot eind onder controle was.

De topschutter van Club Brugge

Met die treffer bevestigt Yanis Musuayi nog maar eens zijn grote belang. Hij staat op zes doelpunten in deze competitie en ontpopt zich tot de man in vorm bij Club Brugge in deze Europese campagne - dat heeft Barcelona dus ook gezien.

Club Brugge neemt het in de finale op tegen de winnaar van de clash tussen Real Madrid U19 en Paris Saint-Germain U19. Benfica redde in de absolute slotfase de eer met een owngoal van Verlinden, maar Club Brugge is dus door naar de finale.

DONE DEAL: RSC Anderlecht hakt knoop in doel door

'Op leven en dood' vanavond voor RWDM Brussels: "Onze redding hangt samen met het leven van de fans"

Club Brugge of Anderlecht als nieuwe club voor JPL-sensatie? Dit zegt hij er zelf over

Ex-Anderlecht-aanvaller vindt opnieuw de weg naar de netten in de grootste stad ter wereld

Premier League klopt aan bij goudhaantje Anderlecht: dit is wat hij zelf wil

'Westerlo wil deal kapen voor neus van Club Brugge'

STVV pareert de kritiek: "Alleen Anderlecht en Standard doen beter"

Radja Nainggolan haalt uit naar Anderlecht: "Ze stonden daar alsof ze de titel hadden gewonnen..."

Westerlo op weg naar Europees voetbal? Coach Charaï ziet groot verschil met begin dit seizoen

'FC Barcelona wil twee toptalenten wegkapen bij Club Brugge'

Japan een nieuwe assistent, ander land zelfs een nieuwe T1 en dat op minder dan twee maand van het WK

Anderlecht, STVV & co supporteren voor Aston Villa, maar voelen de bui stilaan hangen

In de voetsporen van beroemde vader bij Club Brugge: hij is één van de smaakmakers

Op z'n Belgisch: vandaag ontknoping in tweede klasse, maar beslissing pas binnen twee weken

Isaac Mbenza doorbreekt de stilte over zijn breuk met Charleroi

Jong talent van Club Brugge wil de Ballon d'Or winnen: "Sommigen lachen als ik dat zeg..."

Belgen zorgen voor stunt in Europa: "Een ongelooflijk sterke ploeg"

Challenger Pro League maakt zich op voor razendspannende avond: dit staat er nog op het spel

Standard houdt basisspeler langer aan boord met nieuw contract tot 2029

Leuke boost voor KRC Genk met oog op clash tegen Westerlo

Kortrijk kan RWDM harde klap toedienen, maar maandag kan de genadeslag volgen

Vincent Euvrard hakt knoop door voor Waalse clash

Toby Alderweireld spaart ex-club niet: "Ze zijn kwalitatief niet goed genoeg"

Kevin De Bruyne komt met geruststellend nieuws uit Napoli en klinkt opvallend gelukkig

Wat zal hier van komen? FC Barcelona dient officieel klacht in bij UEFA na Champions League-uitschakeling

'Zakaria El Ouahdi lokt stevige Premier League-interesse: Genk plakt prijskaartje op verdediger'

Standard-coach Euvrard maakt Waalse clash extra geladen: "Er moet revanche komen"

Conference League en Europa League zorgen ook voor spektakel: meerdere Belgen in halve finales

'Hij was enkele seizoenen geleden te duur voor Club Brugge, maar deze Turkse doelman is nu dé prioriteit'

Anderlecht mag zich (opnieuw) aan een hete avond verwachten Achter De Kazerne: "Ik ben nog iedere keer blij als Anderlecht verliest"

Drie ontsnappingsroutes dienen zich aan: 'Deze clubs willen Openda een herkansing geven en... ze hebben één opvallende zaak gemeen'

Hoe ziet Wouter Vrancken zijn toekomst? Coach van STVV legde Frans aanbod naast zich neer en... ook deze Belgische topclub kwam al aankloppen

Hans Vanaken zet de boel op scherp vlak voor cruciale wedstrijd tegen Union SG met enkele rake uitspraken

'Internazionale wil concurrentie aftroeven en drukt gaspedaal in om Rode Duivel naar Milaan te halen'

Hallo, Belgische topclubs? 'Vincent Janssen wil contract bij Antwerp niét verlengen en denkt aan stoppen'

'Barcelona richt pijlen op dure vogel die ook héél hoog op de verlanglijst van Liverpool staat'

