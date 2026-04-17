Dat heeft Barcelona ook gezien: Club Brugge schrijft opnieuw voetbalgeschiedenis

Club Brugge nam het vrijdagnamiddag in Lausanne op tegen Benfica in de halve finales van de Youth League. Daarmee staan alle Bruggelingen eens te meer volop in de belangstelling van de Europese top. En ze deden het opnieuw prima.

De inzet was groot: als Club Brugge op vrijdagmiddag won van Benfica Lissabon, dan mochten ze maandag in de finale spelen tegen de winnaar van Real Madrid en PSG. Die twee teams spelen later op vrijdag nog tegen elkaar.

Een hoge inzet dus en ook een heel mooie plaats om aan de wereld te laten zien hoe goed de spelers van Club Brugge wel niet zijn. De hele wereld lijkt stilaan aan hun voeten te liggen, met aandacht van Barcelona onder meer.

Club Brugge veel sterker dan Benfica

De opdracht was moeilijk, maar de Belgen beheersten hun wedstrijd perfect. Laurens Goemaere opende in de 37e minuut de score in de rebound van een gemiste elfmeter en zette zo zijn ploeg op weg naar een heel knappe prestatie.

Na de pauze ging Club op hetzelfde elan verder. Andre Garcia verdubbelde net voor het uur de score, waarna Yanis Musuayi in de 66e minuut de zege definitief vastlegde. Een wedstrijd die van begin tot eind onder controle was.

De topschutter van Club Brugge

Met die treffer bevestigt Yanis Musuayi nog maar eens zijn grote belang. Hij staat op zes doelpunten in deze competitie en ontpopt zich tot de man in vorm bij Club Brugge in deze Europese campagne - dat heeft Barcelona dus ook gezien.





Club Brugge neemt het in de finale op tegen de winnaar van de clash tussen Real Madrid U19 en Paris Saint-Germain U19. Benfica redde in de absolute slotfase de eer met een owngoal van Verlinden, maar Club Brugge is dus door naar de finale.