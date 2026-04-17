De 43e minuut dit weekend voor krijger met hartstilstand? Boodschap om te verspreiden over het hele land

In de provincie Luik zal de 43e minuut van elke wedstrijd gespeeld worden voor Ali Hamdi, die in het ziekenhuis vecht voor zijn leven nadat hij afgelopen zondag tijdens een wedstrijd een hartstilstand kreeg. Een golf van steun die mogelijk verder reikt dan de grenzen van de Luikse regio?

Afgelopen zondag kreeg Ali Hamdi, speler van Pontisse Herstal uit de tweede provinciale in Luik, tijdens de wedstrijd tegen Fléron een hartstilstand. De dertiger werd in het ziekenhuis opgenomen en kan de voorbije dagen rekenen op heel wat steunbetuigingen. Zijn club Pontisse deed via de sociale media nu ook een nieuwe oproep om massaal mee te leven.

"Terwijl onze krijger in het ziekenhuis vecht, willen wij aan zijn zijde meevechten en hem al onze steun tonen tot het einde van het seizoen van Pontisse. Dit weekend zal de 43e minuut (als verwijzing naar zijn rugnummer) in het teken staan van een minuut applaus, om hem te laten voelen dat we aan hem denken en dat we samen met hem strijden!"

Een 43e minuut voor Ali Hamdi

"In de voorbije 48 uur hebben we kunnen vaststellen dat Ali door iedereen geliefd is… We hopen dat dit initiatief niet enkel zal blijven tot de velden waar Pontisse speelt, maar dat het zich uitstrekt over de hele provincie Luik, en zelfs daarbuiten."

"Het is geen verplichting, maar als je als vriend, voormalige club of ex-ploegmaat hem in de 43e minuut van jullie wedstrijd steun wil betuigen, dan is een korte video meer dan welkom. Je kan die aan ons bezorgen, zodat we er samen iets groots van kunnen maken, net zoals onze krijger Ali."





De redactie van Walfoot.be en Voetbalkrant.com hoopt van harte dat deze steunactie weerklank vindt in het hele land, en stuurt Ali Hamdi alle kracht toe. Waarom niet ook in Vlaanderen? Het zou heel erg mooi zijn.