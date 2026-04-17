Aernout Van Lindt
| Reageer
De 43e minuut dit weekend voor krijger met hartstilstand? Boodschap om te verspreiden over het hele land
Foto: © Photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In de provincie Luik zal de 43e minuut van elke wedstrijd gespeeld worden voor Ali Hamdi, die in het ziekenhuis vecht voor zijn leven nadat hij afgelopen zondag tijdens een wedstrijd een hartstilstand kreeg. Een golf van steun die mogelijk verder reikt dan de grenzen van de Luikse regio?

Afgelopen zondag kreeg Ali Hamdi, speler van Pontisse Herstal uit de tweede provinciale in Luik, tijdens de wedstrijd tegen Fléron een hartstilstand. De dertiger werd in het ziekenhuis opgenomen en kan de voorbije dagen rekenen op heel wat steunbetuigingen. Zijn club Pontisse deed via de sociale media nu ook een nieuwe oproep om massaal mee te leven.

"Terwijl onze krijger in het ziekenhuis vecht, willen wij aan zijn zijde meevechten en hem al onze steun tonen tot het einde van het seizoen van Pontisse. Dit weekend zal de 43e minuut (als verwijzing naar zijn rugnummer) in het teken staan van een minuut applaus, om hem te laten voelen dat we aan hem denken en dat we samen met hem strijden!"

"In de voorbije 48 uur hebben we kunnen vaststellen dat Ali door iedereen geliefd is… We hopen dat dit initiatief niet enkel zal blijven tot de velden waar Pontisse speelt, maar dat het zich uitstrekt over de hele provincie Luik, en zelfs daarbuiten."

"Het is geen verplichting, maar als je als vriend, voormalige club of ex-ploegmaat hem in de 43e minuut van jullie wedstrijd steun wil betuigen, dan is een korte video meer dan welkom. Je kan die aan ons bezorgen, zodat we er samen iets groots van kunnen maken, net zoals onze krijger Ali."

De redactie van Walfoot.be en Voetbalkrant.com hoopt van harte dat deze steunactie weerklank vindt in het hele land, en stuurt Ali Hamdi alle kracht toe. Waarom niet ook in Vlaanderen? Het zou heel erg mooi zijn.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

"Appeltaart kan je krijgen, maar hem niet!": Uli Hoeness verklapt héérlijke anekdote over Vincent Kompany

"Appeltaart kan je krijgen, maar hem niet!": Uli Hoeness verklapt héérlijke anekdote over Vincent Kompany

20:20
'STVV ziet het met lede ogen aan: twee buitenlandse clubs trekken aan de mouw van Wouter Vrancken'

'STVV ziet het met lede ogen aan: twee buitenlandse clubs trekken aan de mouw van Wouter Vrancken'

20:00
Na nieuwe triomf voor Club Brugge: Jonas De Roeck stuurt meteen gewaagde boodschap de wereld in

Na nieuwe triomf voor Club Brugge: Jonas De Roeck stuurt meteen gewaagde boodschap de wereld in

19:40
'Union ruikt 25 miljoen: drie Engelse clubs hebben sterkhouder in het vizier'

'Union ruikt 25 miljoen: drie Engelse clubs hebben sterkhouder in het vizier'

19:20
'Zulte Waregem zoekt nieuwe coach en klopt aan bij ... RSC Anderlecht'

'Zulte Waregem zoekt nieuwe coach en klopt aan bij ... RSC Anderlecht'

19:00
Niet enkel Tzolis: 'Club Brugge mikt op (meer dan) 40 miljoen euro voor goudhaantje'

Niet enkel Tzolis: 'Club Brugge mikt op (meer dan) 40 miljoen euro voor goudhaantje'

18:30
Taravel laat zich uit over de blessure van De Cat en is zeer duidelijk over mogelijke snelle terugkeer

Taravel laat zich uit over de blessure van De Cat en is zeer duidelijk over mogelijke snelle terugkeer

17:40
DONE DEAL: Zulte Waregem neemt afscheid van Jelle Vossen ... en nóg vier spelers, waaronder aanstormend talent

DONE DEAL: Zulte Waregem neemt afscheid van Jelle Vossen ... en nóg vier spelers, waaronder aanstormend talent

17:20
DONE DEAL: RSC Anderlecht hakt knoop in doel door

DONE DEAL: RSC Anderlecht hakt knoop in doel door

17:00
5
'Op leven en dood' vanavond voor RWDM Brussels: "Onze redding hangt samen met het leven van de fans"

'Op leven en dood' vanavond voor RWDM Brussels: "Onze redding hangt samen met het leven van de fans"

16:45
Dat heeft Barcelona ook gezien: Club Brugge schrijft opnieuw voetbalgeschiedenis

Dat heeft Barcelona ook gezien: Club Brugge schrijft opnieuw voetbalgeschiedenis

16:30
9
Ex-Anderlecht-aanvaller vindt opnieuw de weg naar de netten in de grootste stad ter wereld

Ex-Anderlecht-aanvaller vindt opnieuw de weg naar de netten in de grootste stad ter wereld

16:15
Premier League klopt aan bij goudhaantje Anderlecht: dit is wat hij zelf wil

Premier League klopt aan bij goudhaantje Anderlecht: dit is wat hij zelf wil

16:00
Club Brugge of Anderlecht als nieuwe club voor JPL-sensatie? Dit zegt hij er zelf over

Club Brugge of Anderlecht als nieuwe club voor JPL-sensatie? Dit zegt hij er zelf over

15:30
STVV pareert de kritiek: "Alleen Anderlecht en Standard doen beter"

STVV pareert de kritiek: "Alleen Anderlecht en Standard doen beter"

15:00
Westerlo op weg naar Europees voetbal? Coach Charaï ziet groot verschil met begin dit seizoen

Westerlo op weg naar Europees voetbal? Coach Charaï ziet groot verschil met begin dit seizoen

14:44
Radja Nainggolan haalt uit naar Anderlecht: "Ze stonden daar alsof ze de titel hadden gewonnen..."

Radja Nainggolan haalt uit naar Anderlecht: "Ze stonden daar alsof ze de titel hadden gewonnen..."

14:30
4
Japan een nieuwe assistent, ander land zelfs een nieuwe T1 en dat op minder dan twee maand van het WK

Japan een nieuwe assistent, ander land zelfs een nieuwe T1 en dat op minder dan twee maand van het WK

14:00
'Westerlo wil deal kapen voor neus van Club Brugge'

'Westerlo wil deal kapen voor neus van Club Brugge'

13:30
Anderlecht, STVV & co supporteren voor Aston Villa, maar voelen de bui stilaan hangen

Anderlecht, STVV & co supporteren voor Aston Villa, maar voelen de bui stilaan hangen

13:00
1
'FC Barcelona wil twee toptalenten wegkapen bij Club Brugge'

'FC Barcelona wil twee toptalenten wegkapen bij Club Brugge'

12:40
9
Isaac Mbenza doorbreekt de stilte over zijn breuk met Charleroi

Isaac Mbenza doorbreekt de stilte over zijn breuk met Charleroi

12:20
Op z'n Belgisch: vandaag ontknoping in tweede klasse, maar beslissing pas binnen twee weken

Op z'n Belgisch: vandaag ontknoping in tweede klasse, maar beslissing pas binnen twee weken

12:10
1
Belgen zorgen voor stunt in Europa: "Een ongelooflijk sterke ploeg"

Belgen zorgen voor stunt in Europa: "Een ongelooflijk sterke ploeg"

12:00
Challenger Pro League maakt zich op voor razendspannende avond: dit staat er nog op het spel

Challenger Pro League maakt zich op voor razendspannende avond: dit staat er nog op het spel

11:20
In de voetsporen van beroemde vader bij Club Brugge: hij is één van de smaakmakers

In de voetsporen van beroemde vader bij Club Brugge: hij is één van de smaakmakers

11:10
Standard houdt basisspeler langer aan boord met nieuw contract tot 2029

Standard houdt basisspeler langer aan boord met nieuw contract tot 2029

11:00
1
Leuke boost voor KRC Genk met oog op clash tegen Westerlo

Leuke boost voor KRC Genk met oog op clash tegen Westerlo

10:31
Kortrijk kan RWDM harde klap toedienen, maar maandag kan de genadeslag volgen

Kortrijk kan RWDM harde klap toedienen, maar maandag kan de genadeslag volgen

10:15
2
Vincent Euvrard hakt knoop door voor Waalse clash

Vincent Euvrard hakt knoop door voor Waalse clash

10:00
Toby Alderweireld spaart ex-club niet: "Ze zijn kwalitatief niet goed genoeg"

Toby Alderweireld spaart ex-club niet: "Ze zijn kwalitatief niet goed genoeg"

09:30
3
Kevin De Bruyne komt met geruststellend nieuws uit Napoli en klinkt opvallend gelukkig

Kevin De Bruyne komt met geruststellend nieuws uit Napoli en klinkt opvallend gelukkig

09:00
Wat zal hier van komen? FC Barcelona dient officieel klacht in bij UEFA na Champions League-uitschakeling

Wat zal hier van komen? FC Barcelona dient officieel klacht in bij UEFA na Champions League-uitschakeling

08:40
9
'Zakaria El Ouahdi lokt stevige Premier League-interesse: Genk plakt prijskaartje op verdediger'

'Zakaria El Ouahdi lokt stevige Premier League-interesse: Genk plakt prijskaartje op verdediger'

08:20
3
Standard-coach Euvrard maakt Waalse clash extra geladen: "Er moet revanche komen"

Standard-coach Euvrard maakt Waalse clash extra geladen: "Er moet revanche komen"

08:00
Conference League en Europa League zorgen ook voor spektakel: meerdere Belgen in halve finales

Conference League en Europa League zorgen ook voor spektakel: meerdere Belgen in halve finales

07:41

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 18/04 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 19/04 STVV STVV
Union SG Union SG 19/04 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 18/04 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 18/04 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 18/04 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/04 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 19/04 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

IXL IXL over Dat heeft Barcelona ook gezien: Club Brugge schrijft opnieuw voetbalgeschiedenis CCpl CCpl over KV Kortrijk - RWDM Brussels: 0-0 Dirk1897 Dirk1897 over 'Yari Verschaeren vertrekt gratis bij Anderlecht nadat hij transfer van 5 miljoen euro weigerde' Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over 'FC Barcelona wil twee toptalenten wegkapen bij Club Brugge' Andreas2962 Andreas2962 over DONE DEAL: RSC Anderlecht hakt knoop in doel door Impala Impala over Ex-Antwerp-speler Michel-Ange Balikwisha volledig uit beeld: wat is er aan de hand? Joe Joe over Radja Nainggolan haalt uit naar Anderlecht: "Ze stonden daar alsof ze de titel hadden gewonnen..." BlueWhiteSky BlueWhiteSky over KAA Gent bindt aanvaller langer aan zich vast: contract tot 2029 FCB vo altijd FCB vo altijd over Was de strafschop die Club Brugge kreeg wel terecht? Lardot velt zijn oordeel Pegel Pegel over Anderlecht mag zich (opnieuw) aan een hete avond verwachten Achter De Kazerne: "Ik ben nog iedere keer blij als Anderlecht verliest" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved