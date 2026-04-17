'Zakaria El Ouahdi lokt stevige Premier League-interesse: Genk plakt prijskaartje op verdediger'

Brandon Morren
| 1 reacties
Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zakaria El Ouahdi blijft zich ondanks het wisselvallige seizoen van Racing Genk nadrukkelijk in de kijker spelen. De flankverdediger zou zelfs op meerdere lijstjes in de Premier League zijn beland.

Racing Genk kent niet zijn beste seizoen, maar toch hebben een aantal spelers zich goed in de kijker kunnen spelen. Iemand die dit jaar niet teleurstelt is Zakaria El Ouahdi. Hij blijft ondanks de mindere vorm van zijn ploeg een steunpilaar.

De Marokkaan heeft zich dan ook in de kijker gespeeld bij enkele grotere ploegen. Volgens Sportsboom liggen er zelfs drie serieuze pistes op tafel voor de flankverdediger. Zo zou El Ouahdi al zeker op de shortlist van Brentford staan.

Genk mikt hoog nu Engelse clubs zich melden voor El Ouahdi

Deze Premier League-club zou zelfs al een bod voorbereiden van 15 miljoen euro plus 6 miljoen euro aan bonussen. Volgens dezelfde bron zouden er zelfs al mondelinge gesprekken zijn geweest over het loon.

Maar ook Crystal Palace toont interesse. Enkele jaren geleden kochten zij Daniel Munoz nog van Genk, maar ondertussen kan de flankverdediger alweer opnieuw vertrekken voor heel wat geld. Verder zou ook Everton informatie hebben ingewonnen.


Alleen zal er meer geld nodig zijn om de Limburgers te overtuigen. Genk zou pas echt willen beginnen praten als er 25 miljoen wordt geboden. Omdat hij er nog tot juni 2028 onder contract ligt, staan de Smurfen in een sterke positie.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Westerlo - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15 (18/04).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Westerlo
Zakaria El Ouahdi

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 18/04 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 18/04 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 18/04 Standard Standard

Nieuwste reacties

CringeMedia CringeMedia over Florentino Perez houdt grote schoonmaak na twee seizoenen zonder prijs voor Real Madrid: 'Deze pion weet al dat het einde verhaal is, héél grote namen zullen volgen' Andreas2962 Andreas2962 over 'Hij was enkele seizoenen geleden te duur voor Club Brugge, maar deze Turkse doelman is nu dé prioriteit' Pé_1 Pé_1 over Ex-Antwerp-speler Michel-Ange Balikwisha volledig uit beeld: wat is er aan de hand? malinas malinas over Anderlecht mag zich (opnieuw) aan een hete avond verwachten Achter De Kazerne: "Ik ben nog iedere keer blij als Anderlecht verliest" Stigo12 Stigo12 over Drie ontsnappingsroutes dienen zich aan: 'Deze clubs willen Openda een herkansing geven en... ze hebben één opvallende zaak gemeen' Stigo12 Stigo12 over Wat zal hier van komen? FC Barcelona dient officieel klacht in bij UEFA na Champions League-uitschakeling Stigo12 Stigo12 over 'Zakaria El Ouahdi lokt stevige Premier League-interesse: Genk plakt prijskaartje op verdediger' rinus michels rinus michels over Waarom de transfer van een 13-jarige een nieuwe richting aangeeft bij Anderlecht André Coenen André Coenen over Mag hij gratis weg of niet? Italiaanse media scheppen duidelijkheid en zijn unaniem over transfer van Lukaku Dunno1984KaaGent Dunno1984KaaGent over 'Yari Verschaeren vertrekt gratis bij Anderlecht nadat hij transfer van 5 miljoen euro weigerde' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved