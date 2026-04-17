'Zakaria El Ouahdi lokt stevige Premier League-interesse: Genk plakt prijskaartje op verdediger'

Zakaria El Ouahdi blijft zich ondanks het wisselvallige seizoen van Racing Genk nadrukkelijk in de kijker spelen. De flankverdediger zou zelfs op meerdere lijstjes in de Premier League zijn beland.

Racing Genk kent niet zijn beste seizoen, maar toch hebben een aantal spelers zich goed in de kijker kunnen spelen. Iemand die dit jaar niet teleurstelt is Zakaria El Ouahdi. Hij blijft ondanks de mindere vorm van zijn ploeg een steunpilaar.

De Marokkaan heeft zich dan ook in de kijker gespeeld bij enkele grotere ploegen. Volgens Sportsboom liggen er zelfs drie serieuze pistes op tafel voor de flankverdediger. Zo zou El Ouahdi al zeker op de shortlist van Brentford staan.

Genk mikt hoog nu Engelse clubs zich melden voor El Ouahdi

Deze Premier League-club zou zelfs al een bod voorbereiden van 15 miljoen euro plus 6 miljoen euro aan bonussen. Volgens dezelfde bron zouden er zelfs al mondelinge gesprekken zijn geweest over het loon.

Maar ook Crystal Palace toont interesse. Enkele jaren geleden kochten zij Daniel Munoz nog van Genk, maar ondertussen kan de flankverdediger alweer opnieuw vertrekken voor heel wat geld. Verder zou ook Everton informatie hebben ingewonnen.



Alleen zal er meer geld nodig zijn om de Limburgers te overtuigen. Genk zou pas echt willen beginnen praten als er 25 miljoen wordt geboden. Omdat hij er nog tot juni 2028 onder contract ligt, staan de Smurfen in een sterke positie.