Toby Alderweireld spaart ex-club niet: "Ze zijn kwalitatief niet goed genoeg"

Tottenham beleeft een dramatisch seizoen en flirt zelfs met degradatie uit de Premier League. Ex-speler Toby Alderweireld spaart zijn voormalige club dan ook allerminst en wijst vooral naar de spelerskern.

Tottenham Horspur is aan een verschrikkelijk seizoen bezig in de Premier League. Spurs, dat normaal strijdt voor Europees voetbal, staat momenteel op de 18e plaats. Dat is de eerste plaats in de rode zone.

Met nog slechts vijf wedstrijden te gaan zal het in ieder geval heel nipt worden. Een degradatie is absoluut niet ondenkbaar voor Tottenham, dat zichzelf serieus in de problemen heeft gebracht op deze manier. Toby Alderweireld ziet het met lede ogen aan.

"Spelers die voor heel veel geld zijn gehaald, brengen het niet", zegt hij bij ESPN. "Niet één of twee wedstrijden, maar een heel seizoen lang. Dan moet je gewoon concluderen dat ze kwalitatief niet goed genoeg zijn. Heel simpel."

Toby Alderweireld is snoeihard voor Tottenham, en vooral de kern

Alderweireld speelde tussen 2015 en 2021 bij Tottenham, hij weet maar al te goed wat er leeft binnen de club. "De trainer is het probleem niet", stelt de voormalige centrale verdediger. "Je kan er altijd een andere coach voor zetten, maar als spelers niet brengen wat ze moeten brengen, blijft het hetzelfde. In deze ploeg staat niemand op. Niemand die de ploeg bij de hand neemt. Iedereen speelt voor zichzelf."



"Er moet echt ‘een grove borstel’ door de selectie", gaat Alderweireld streng verder. "Dit seizoen laat zien uit welk hout spelers gesneden zijn. Daarnaast moet je een duidelijke visie hebben. Geef een trainer tijd en zorg dat het spelersmateriaal beter wordt. Anders kom je volgend jaar weer in dezelfde situatie. Het wordt heel lastig in ieder geval. Als je ze ziet spelen, geef je ze eerlijk gezegd weinig kans."