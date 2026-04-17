Toby Alderweireld spaart ex-club niet: "Ze zijn kwalitatief niet goed genoeg"

Brandon Morren, voetbaljournalist
Tottenham beleeft een dramatisch seizoen en flirt zelfs met degradatie uit de Premier League. Ex-speler Toby Alderweireld spaart zijn voormalige club dan ook allerminst en wijst vooral naar de spelerskern.

Tottenham Horspur is aan een verschrikkelijk seizoen bezig in de Premier League. Spurs, dat normaal strijdt voor Europees voetbal, staat momenteel op de 18e plaats. Dat is de eerste plaats in de rode zone. 

Met nog slechts vijf wedstrijden te gaan zal het in ieder geval heel nipt worden. Een degradatie is absoluut niet ondenkbaar voor Tottenham, dat zichzelf serieus in de problemen heeft gebracht op deze manier. Toby Alderweireld ziet het met lede ogen aan.

"Spelers die voor heel veel geld zijn gehaald, brengen het niet", zegt hij bij ESPN. "Niet één of twee wedstrijden, maar een heel seizoen lang. Dan moet je gewoon concluderen dat ze kwalitatief niet goed genoeg zijn. Heel simpel."

Toby Alderweireld is snoeihard voor Tottenham, en vooral de kern

Alderweireld speelde tussen 2015 en 2021 bij Tottenham, hij weet maar al te goed wat er leeft binnen de club. "De trainer is het probleem niet", stelt de voormalige centrale verdediger. "Je kan er altijd een andere coach voor zetten, maar als spelers niet brengen wat ze moeten brengen, blijft het hetzelfde. In deze ploeg staat niemand op. Niemand die de ploeg bij de hand neemt. Iedereen speelt voor zichzelf."


"Er moet echt ‘een grove borstel’ door de selectie", gaat Alderweireld streng verder. "Dit seizoen laat zien uit welk hout spelers gesneden zijn. Daarnaast moet je een duidelijke visie hebben. Geef een trainer tijd en zorg dat het spelersmateriaal beter wordt. Anders kom je volgend jaar weer in dezelfde situatie. Het wordt heel lastig in ieder geval. Als je ze ziet spelen, geef je ze eerlijk gezegd weinig kans."

Meer nieuws

'Westerlo wil deal kapen voor neus van Club Brugge'

13:30
Anderlecht, STVV & co supporteren voor Aston Villa, maar voelen de bui stilaan hangen

13:00
'FC Barcelona wil twee toptalenten wegkapen bij Club Brugge'

12:40
Isaac Mbenza doorbreekt de stilte over zijn breuk met Charleroi

12:20
Op z'n Belgisch: vandaag ontknoping in tweede klasse, maar beslissing pas binnen twee weken

12:10
Belgen zorgen voor stunt in Europa: "Een ongelooflijk sterke ploeg"

12:00
Challenger Pro League maakt zich op voor razendspannende avond: dit staat er nog op het spel

11:20
In de voetsporen van beroemde vader bij Club Brugge: hij is één van de smaakmakers

11:10
Standard houdt basisspeler langer aan boord met nieuw contract tot 2029

11:00
Leuke boost voor KRC Genk met oog op clash tegen Westerlo

10:31
Kortrijk kan RWDM harde klap toedienen, maar maandag kan de genadeslag volgen

10:15
Vincent Euvrard hakt knoop door voor Waalse clash

10:00
Kevin De Bruyne komt met geruststellend nieuws uit Napoli en klinkt opvallend gelukkig

09:00
Wat zal hier van komen? FC Barcelona dient officieel klacht in bij UEFA na Champions League-uitschakeling

08:40
'Zakaria El Ouahdi lokt stevige Premier League-interesse: Genk plakt prijskaartje op verdediger'

08:20
Standard-coach Euvrard maakt Waalse clash extra geladen: "Er moet revanche komen"

08:00
Conference League en Europa League zorgen ook voor spektakel: meerdere Belgen in halve finales

07:41
Jong talent van Club Brugge wil de Ballon d'Or winnen: "Sommigen lachen als ik dat zeg..."

07:20
Drie ontsnappingsroutes dienen zich aan: 'Deze clubs willen Openda een herkansing geven en... ze hebben één opvallende zaak gemeen'

07:00
Anderlecht mag zich (opnieuw) aan een hete avond verwachten Achter De Kazerne: "Ik ben nog iedere keer blij als Anderlecht verliest"

06:30
'Hij was enkele seizoenen geleden te duur voor Club Brugge, maar deze Turkse doelman is nu dé prioriteit'

23:00
Hoe ziet Wouter Vrancken zijn toekomst? Coach van STVV legde Frans aanbod naast zich neer en... ook deze Belgische topclub kwam al aankloppen

22:30
'Internazionale wil concurrentie aftroeven en drukt gaspedaal in om Rode Duivel naar Milaan te halen'

22:00
Hallo, Belgische topclubs? 'Vincent Janssen wil contract bij Antwerp niét verlengen en denkt aan stoppen'

21:40
'Barcelona richt pijlen op dure vogel die ook héél hoog op de verlanglijst van Liverpool staat'

21:20
De transfersom van Openda in detail: Juventus betaalde dit bedrag per speelminuut en dit waanzinnige bedrag per doelpunt

21:00
Waarom de transfer van een 13-jarige een nieuwe richting aangeeft bij Anderlecht

20:40
🎥 Poalo Di Canio windt zich tijdens live-uitzending op over niveau van Italiaans voetbal en bonkt hoofd tot bloedens toe op tafel

20:20
Hans Vanaken zet de boel op scherp vlak voor cruciale wedstrijd tegen Union SG met enkele rake uitspraken

20:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/04: Slimani

19:00
Mag hij gratis weg of niet? Italiaanse media scheppen duidelijkheid en zijn unaniem over transfer van Lukaku

19:40
Florentino Perez houdt grote schoonmaak na twee seizoenen zonder prijs voor Real Madrid: 'Deze pion weet al dat het einde verhaal is, héél grote namen zullen volgen'

19:20
Een kans om te grijpen? Islam Slimani zit opnieuw zonder club

19:00
Anderlecht is gerustgesteld, maar... volgend seizoen gaat een zware concurrentiestrijd opleveren

18:40
KAA Gent bindt aanvaller langer aan zich vast: contract tot 2029

18:20
Ex-Antwerp-speler Michel-Ange Balikwisha volledig uit beeld: wat is er aan de hand?

18:00
Meer nieuws

Populairste artikels

