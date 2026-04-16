Bayern-speler zag grens overschreden worden tegen Real: "Misschien is hij man genoeg om het toe te geven"

Bayern München en Real Madrid maakten woensdagavond alle verwachtingen waar in een zinderende Champions League-clash. Na afloop ging het echter niet alleen over de goals, maar ook over een felbesproken duel tussen Rüdiger en Stanisic.

De langverwachte clash tussen Bayern München en Real Madrid stelde niet teleur. Na een spannende en stevige wedstrijd wonnen de Duitsers met 4-3 van de Spanjaarden waardoor de club uit Beieren naar de halve finale gaat.

Tijdens de match waren er heel wat fases die voor discussie zorgden. Zo was het derde doelpunt van de Koninklijke nogal discutabel. Antonio Rüdiger beging een fout op Josip Stanisic voor de goal werd gescoord.

Stanisic haalt na topper uit naar gedrag van Rüdiger

Het doelpunt werd niet afgekeurd, maar Stanisic moest de strijd wel staken, na de pauze kon hij niet meer verder. "Hij ziet me aankomen en loopt gewoon recht op mij in", stelde de Bayern-speler na afloop.

"Vroeger liet je zo’n fase gewoon doorgaan en als je dan de bal verloor, werd er een vrije trap gefloten. Misschien is de scheidsrechter die regel daar even vergeten, ik weet het niet", gaat hij verder. De Kroatische international ging ook nog dieper in op het gedrag van Rüdiger, die wel vaker de grens opzoekt.

"Ik hoef niet te praten over wat er gebeurde toen ik op de grond lag. Je kunt het hem vragen, maar volgens mij is het volledig onaanvaardbaar. Er werd maar één woord gezegd, twee keer zelfs — vraag het hem gerust — misschien is hij man genoeg om het toe te geven. Ik wil er zelf niets over zeggen, want ik ben niet iemand die ruzie wil uitlokken. Ik trek het me ook niet persoonlijk aan. In het heetst van de strijd gebeurt zoiets. Maar ik vind niet dat het aanvaardbaar is", besluit Stanisic.