'Westerlo wil deal kapen voor neus van Club Brugge'

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge schakelt een versnelling hoger in de zoektocht naar een nieuwe doelman. Ersin Destanoglu komt opnieuw in het vizier, maar er zou nog minstens één andere Belgische ploeg wel wat in hem zien. En zo kan de strijd stevig worden.

Club Brugge neemt na deze Champions' Play-offs afscheid van Simon Mignolet. En dus moet er een opvolger gaan komen. Onder meer Jari De Busser, Matz Sels en Koen Casteels passeerden al de revue in de wandelgangen.

De geruchtenmolen komt steeds meer op gang en ondertussen is ook de naam van Ersin Destanoglu opnieuw wat luider genoemd. Hij was eerder al een mogelijke naam die ze bij Club Brugge in het vizier hadden.

Ook Standard toonde in het verleden al interesse, maar tot dusver was hij geen spek voor de Belgische bek. Dat zou nu kunnen gaan veranderen, aangezien hij in juni einde contract is en tot dusver nog geen nieuw contract heeft getekend.

Besiktas JK vroeg altijd meer dan tien miljoen euro, maar zou zo wel eens in eigen voet hebben kunnen geschoten - ook door hem vorig seizoen op de bank te hebben gezet omdat hij interesse had in een overstap naar het buitenland.

Of Club Brugge hem in huis zal kunnen halen? Dat is nog maar de vraag. Galatasaray zou ook interesse hebben om de deal te kapen, terwijl vanuit ons land ook KVC Westerlo volgens Turkse bronnen de deal zou willen afsnoepen voor de neus van blauw-zwart.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Westerlo
Ersin Destanoğlu

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 18/04 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 19/04 STVV STVV
Union SG Union SG 19/04 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 18/04 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 18/04 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 18/04 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/04 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 19/04 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over Dat heeft Barcelona ook gezien: Club Brugge schrijft opnieuw voetbalgeschiedenis Jacques1963. Jacques1963. over 'Yari Verschaeren vertrekt gratis bij Anderlecht nadat hij transfer van 5 miljoen euro weigerde' BlueWhiteSky BlueWhiteSky over KAA Gent bindt aanvaller langer aan zich vast: contract tot 2029 Stefan Mertens Stefan Mertens over Radja Nainggolan haalt uit naar Anderlecht: "Ze stonden daar alsof ze de titel hadden gewonnen..." FCB vo altijd FCB vo altijd over Was de strafschop die Club Brugge kreeg wel terecht? Lardot velt zijn oordeel FCB vo altijd FCB vo altijd over 'FC Barcelona wil twee toptalenten wegkapen bij Club Brugge' Pegel Pegel over Anderlecht mag zich (opnieuw) aan een hete avond verwachten Achter De Kazerne: "Ik ben nog iedere keer blij als Anderlecht verliest" TIGERMANIA TIGERMANIA over Anderlecht, STVV & co supporteren voor Aston Villa, maar voelen de bui stilaan hangen TIGERMANIA TIGERMANIA over Op z'n Belgisch: vandaag ontknoping in tweede klasse, maar beslissing pas binnen twee weken Goro Goro over Wat zal hier van komen? FC Barcelona dient officieel klacht in bij UEFA na Champions League-uitschakeling Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved