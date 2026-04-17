'Westerlo wil deal kapen voor neus van Club Brugge'

Club Brugge schakelt een versnelling hoger in de zoektocht naar een nieuwe doelman. Ersin Destanoglu komt opnieuw in het vizier, maar er zou nog minstens één andere Belgische ploeg wel wat in hem zien. En zo kan de strijd stevig worden.

Club Brugge neemt na deze Champions' Play-offs afscheid van Simon Mignolet. En dus moet er een opvolger gaan komen. Onder meer Jari De Busser, Matz Sels en Koen Casteels passeerden al de revue in de wandelgangen.

Wie haalt Ersin Destanoglu van Besiktas in huis?

De geruchtenmolen komt steeds meer op gang en ondertussen is ook de naam van Ersin Destanoglu opnieuw wat luider genoemd. Hij was eerder al een mogelijke naam die ze bij Club Brugge in het vizier hadden.

Ook Standard toonde in het verleden al interesse, maar tot dusver was hij geen spek voor de Belgische bek. Dat zou nu kunnen gaan veranderen, aangezien hij in juni einde contract is en tot dusver nog geen nieuw contract heeft getekend.

KVC Westerlo en Galatasaray liggen op de loer

Besiktas JK vroeg altijd meer dan tien miljoen euro, maar zou zo wel eens in eigen voet hebben kunnen geschoten - ook door hem vorig seizoen op de bank te hebben gezet omdat hij interesse had in een overstap naar het buitenland.

Of Club Brugge hem in huis zal kunnen halen? Dat is nog maar de vraag. Galatasaray zou ook interesse hebben om de deal te kapen, terwijl vanuit ons land ook KVC Westerlo volgens Turkse bronnen de deal zou willen afsnoepen voor de neus van blauw-zwart.