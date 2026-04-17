Brandon Morren
Challenger Pro League maakt zich op voor razendspannende avond: dit staat er nog op het spel
Op naar de laatste speeldag van de reguliere competitie in de Challenger Pro League. Vijf van de acht wedstrijden die vrijdagavond gelijktijdig worden afgewerkt, hebben nog inzet.

Op de slotspeeldag van de reguliere competitie in de Challenger Pro League worden vrijdagavond alle acht wedstrijden tegelijk afgewerkt, met om 20 uur overal de aftrap. Sommige affiches hebben geen rechtstreekse invloed meer op het klassement, zoals RSCA Futures - Olympic Charleroi, Jong Genk - Jong Gent of Lierse - Lokeren.

Dat gaat enkel om ploegen die niet kunnen degraderen (de U23-teams), al zeker gered zijn (Lierse en Lokeren) of… al veroordeeld zijn tot de laatste plaats, zoals Olympic Charleroi.

Andere wedstrijden dragen daarentegen nog wel een grote inzet in zich. Dat geldt onder meer voor RFC Luik - AS Eupen, waar Club Luik nog hoopt de vierde plaats te grijpen met het oog op de eindronde, terwijl de Panda’s nog altijd in de top zes kunnen eindigen als Patro Eisden punten laat liggen.

Nog heel wat affiches met inzet in de Challenger Pro League

De ploeg van Stijn Stijnen begint in elk geval als duidelijke favoriet tegen Francs Borains, dat zelf nog volop moet knokken voor het behoud. Patro wil dan weer zijn zesde plaats veiligstellen en kan bij een misstap van RFC Luik zelfs nog over die ploeg springen.

Lees ook... Kortrijk kan RWDM harde klap toedienen, maar maandag kan de genadeslag volgen
Datzelfde RFC Luik kan dus nog vierde eindigen, op voorwaarde dat Lommel verliest op het veld van Beerschot, dat al zeker is van de derde plaats. Beerschot eindigt achter Kortrijk, dat zijn promotie al op zak heeft en RWDM ontvangt. De Brusselaars staan op hun beurt maar één punt boven Francs Borains en moeten dus ook winnen om zekerheid te hebben over het behoud. Een gelijkaardige situatie geldt voor Seraing, al krijgt die ploeg wel kampioen en ongeslagen leider Beveren over de vloer.

Op z'n Belgisch: vandaag ontknoping in tweede klasse, maar beslissing pas binnen twee weken

12:10
Kortrijk kan RWDM harde klap toedienen, maar maandag kan de genadeslag volgen

10:15
1
'Westerlo wil deal kapen voor neus van Club Brugge'

13:30
Anderlecht, STVV & co supporteren voor Aston Villa, maar voelen de bui stilaan hangen

13:00
'FC Barcelona wil twee toptalenten wegkapen bij Club Brugge'

12:40
Isaac Mbenza doorbreekt de stilte over zijn breuk met Charleroi

12:20
Belgen zorgen voor stunt in Europa: "Een ongelooflijk sterke ploeg"

12:00
In de voetsporen van beroemde vader bij Club Brugge: hij is één van de smaakmakers

11:10
Standard houdt basisspeler langer aan boord met nieuw contract tot 2029

11:00
1
Leuke boost voor KRC Genk met oog op clash tegen Westerlo

10:31
Vincent Euvrard hakt knoop door voor Waalse clash

10:00
Toby Alderweireld spaart ex-club niet: "Ze zijn kwalitatief niet goed genoeg"

09:30
3
Kevin De Bruyne komt met geruststellend nieuws uit Napoli en klinkt opvallend gelukkig

09:00
Wat zal hier van komen? FC Barcelona dient officieel klacht in bij UEFA na Champions League-uitschakeling

08:40
7
Waarom de transfer van een 13-jarige een nieuwe richting aangeeft bij Anderlecht

20:40
3
'Zakaria El Ouahdi lokt stevige Premier League-interesse: Genk plakt prijskaartje op verdediger'

08:20
3
Standard-coach Euvrard maakt Waalse clash extra geladen: "Er moet revanche komen"

08:00
Conference League en Europa League zorgen ook voor spektakel: meerdere Belgen in halve finales

07:41
Jong talent van Club Brugge wil de Ballon d'Or winnen: "Sommigen lachen als ik dat zeg..."

07:20
Drie ontsnappingsroutes dienen zich aan: 'Deze clubs willen Openda een herkansing geven en... ze hebben één opvallende zaak gemeen'

07:00
1
Anderlecht mag zich (opnieuw) aan een hete avond verwachten Achter De Kazerne: "Ik ben nog iedere keer blij als Anderlecht verliest"

06:30
4
Stijn Vreven is opvallend eerlijk over seizoen van Lokeren en wijst op twee grote problemen

17:40
'Hij was enkele seizoenen geleden te duur voor Club Brugge, maar deze Turkse doelman is nu dé prioriteit'

23:00
4
Hoe ziet Wouter Vrancken zijn toekomst? Coach van STVV legde Frans aanbod naast zich neer en... ook deze Belgische topclub kwam al aankloppen

22:30
4
'Internazionale wil concurrentie aftroeven en drukt gaspedaal in om Rode Duivel naar Milaan te halen'

22:00
2
Hallo, Belgische topclubs? 'Vincent Janssen wil contract bij Antwerp niét verlengen en denkt aan stoppen'

21:40
7
'Barcelona richt pijlen op dure vogel die ook héél hoog op de verlanglijst van Liverpool staat'

21:20
2
De transfersom van Openda in detail: Juventus betaalde dit bedrag per speelminuut en dit waanzinnige bedrag per doelpunt

21:00
Supporters geplaagd en bedreigd RWDM Brussels zetten al hun hoop op de man die de club al eens redde

16/04
4
🎥 Poalo Di Canio windt zich tijdens live-uitzending op over niveau van Italiaans voetbal en bonkt hoofd tot bloedens toe op tafel

20:20
Hans Vanaken zet de boel op scherp vlak voor cruciale wedstrijd tegen Union SG met enkele rake uitspraken

20:00
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/04: Slimani

19:00
Mag hij gratis weg of niet? Italiaanse media scheppen duidelijkheid en zijn unaniem over transfer van Lukaku

19:40
8
Florentino Perez houdt grote schoonmaak na twee seizoenen zonder prijs voor Real Madrid: 'Deze pion weet al dat het einde verhaal is, héél grote namen zullen volgen'

19:20
16
Kortrijk-coach Jonckheere haalt uit naar Stijn Stijnen na opvallende kritiek

16/04
1
Een kans om te grijpen? Islam Slimani zit opnieuw zonder club

19:00
2

 Speeldag 34
Seraing Seraing 20:00 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 20:00 Francs Borains Francs Borains
RSCA Futures RSCA Futures 20:00 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
KV Kortrijk KV Kortrijk 20:00 RWDM Brussels RWDM Brussels
K Beerschot VA K Beerschot VA 20:00 Lommel SK Lommel SK
Jong Genk Jong Genk 20:00 KAA Gent KAA Gent
Lierse SK Lierse SK 20:00 KSC Lokeren KSC Lokeren
Luik FC Luik FC 20:00 Eupen Eupen

