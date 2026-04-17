Challenger Pro League maakt zich op voor razendspannende avond: dit staat er nog op het spel

Op naar de laatste speeldag van de reguliere competitie in de Challenger Pro League. Vijf van de acht wedstrijden die vrijdagavond gelijktijdig worden afgewerkt, hebben nog inzet.

Op de slotspeeldag van de reguliere competitie in de Challenger Pro League worden vrijdagavond alle acht wedstrijden tegelijk afgewerkt, met om 20 uur overal de aftrap. Sommige affiches hebben geen rechtstreekse invloed meer op het klassement, zoals RSCA Futures - Olympic Charleroi, Jong Genk - Jong Gent of Lierse - Lokeren.

Dat gaat enkel om ploegen die niet kunnen degraderen (de U23-teams), al zeker gered zijn (Lierse en Lokeren) of… al veroordeeld zijn tot de laatste plaats, zoals Olympic Charleroi.

Andere wedstrijden dragen daarentegen nog wel een grote inzet in zich. Dat geldt onder meer voor RFC Luik - AS Eupen, waar Club Luik nog hoopt de vierde plaats te grijpen met het oog op de eindronde, terwijl de Panda’s nog altijd in de top zes kunnen eindigen als Patro Eisden punten laat liggen.

De ploeg van Stijn Stijnen begint in elk geval als duidelijke favoriet tegen Francs Borains, dat zelf nog volop moet knokken voor het behoud. Patro wil dan weer zijn zesde plaats veiligstellen en kan bij een misstap van RFC Luik zelfs nog over die ploeg springen.

Datzelfde RFC Luik kan dus nog vierde eindigen, op voorwaarde dat Lommel verliest op het veld van Beerschot, dat al zeker is van de derde plaats. Beerschot eindigt achter Kortrijk, dat zijn promotie al op zak heeft en RWDM ontvangt. De Brusselaars staan op hun beurt maar één punt boven Francs Borains en moeten dus ook winnen om zekerheid te hebben over het behoud. Een gelijkaardige situatie geldt voor Seraing, al krijgt die ploeg wel kampioen en ongeslagen leider Beveren over de vloer.