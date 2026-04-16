KAA Gent bindt aanvaller langer aan zich vast: contract tot 2029

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
KAA Gent bindt aanvaller langer aan zich vast: contract tot 2029
Foto: © photonews
Word fan van KAA Gent! 1886

KAA Gent heeft een belangrijk contractdossier afgerond. De Buffalo's belonen Hyllarion Goore met een nieuwe verbintenis.

Leuk nieuws voor de supporters van KAA Gent. Spits Hyllarion Goore zal langer bij de club blijven, dat meldt Het Nieuwsblad op donderdag. De Buffalo's breken zijn contract open.

Goore bindt zich nu tot 2029 aan de club die hem bij Ararat Yerevan wegplukte in januari 2025. Gent kocht hem destijds voor 350.000 euro. Ondertussen bedraagt zijn marktwaarde al 4 miljoen euro volgens Transfermarkt.

KAA Gent bindt Goore langer aan zich vast

De Ivoriaan tekende nu bij tot 2029 bij KAA Gent, waardoor hij zijn contract met één jaar verlengt. Goore wordt al gevolgd door buitenlandse clubs. Op deze manier wordt het dus moeilijker om hem los te krijgen bij de Buffalo's.

Goore speelde al 45 wedstrijden voor Gent waarin hij zes keer kon scoren en goed was voor drie assists. Die statistieken behaalde hij bovendien allemaal dit seizoen.


De 20-jarige U23-international van Ivoorkust is voornamelijk bankzitter, maar mocht dit seizoen ook al 11 keer starten. Tijdens de play-offs viel hij al kort in tegen KV Mechelen en Anderlecht.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Hyllarion Goore

Meer nieuws

Waarom de transfer van een 13-jarige een nieuwe richting aangeeft bij Anderlecht

Waarom de transfer van een 13-jarige een nieuwe richting aangeeft bij Anderlecht

20:40
🎥 Poalo Di Canio windt zich tijdens live-uitzending op over niveau van Italiaans voetbal en bonkt hoofd tot bloedens toe op tafel

🎥 Poalo Di Canio windt zich tijdens live-uitzending op over niveau van Italiaans voetbal en bonkt hoofd tot bloedens toe op tafel

20:20
Hans Vanaken zet de boel op scherp vlak voor cruciale wedstrijd tegen Union SG met enkele rake uitspraken

Hans Vanaken zet de boel op scherp vlak voor cruciale wedstrijd tegen Union SG met enkele rake uitspraken

20:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/04: Slimani

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/04: Slimani

19:00
Mag hij gratis weg of niet? Italiaanse media scheppen duidelijkheid en zijn unaniem over transfer van Lukaku

Mag hij gratis weg of niet? Italiaanse media scheppen duidelijkheid en zijn unaniem over transfer van Lukaku

19:40
5
Anderlecht is gerustgesteld, maar... volgend seizoen gaat een zware concurrentiestrijd opleveren

Anderlecht is gerustgesteld, maar... volgend seizoen gaat een zware concurrentiestrijd opleveren

18:40
Een kans om te grijpen? Islam Slimani zit opnieuw zonder club

Een kans om te grijpen? Islam Slimani zit opnieuw zonder club

19:00
Florentino Perez houdt grote schoonmaak na twee seizoenen zonder prijs voor Real Madrid: 'Deze pion weet al dat het einde verhaal is, héél grote namen zullen volgen'

Florentino Perez houdt grote schoonmaak na twee seizoenen zonder prijs voor Real Madrid: 'Deze pion weet al dat het einde verhaal is, héél grote namen zullen volgen'

19:20
4
Ex-Antwerp-speler Michel-Ange Balikwisha volledig uit beeld: wat is er aan de hand?

Ex-Antwerp-speler Michel-Ange Balikwisha volledig uit beeld: wat is er aan de hand?

18:00
1
Stijn Vreven is opvallend eerlijk over seizoen van Lokeren en wijst op twee grote problemen

Stijn Vreven is opvallend eerlijk over seizoen van Lokeren en wijst op twee grote problemen

17:40
Joseph Opoku zet alles recht bij Zulte Waregem en droomt nog heel groot

Joseph Opoku zet alles recht bij Zulte Waregem en droomt nog heel groot

17:20
Standard krijgt boost voor Waalse clash, maar moet ook zware domper slikken

Standard krijgt boost voor Waalse clash, maar moet ook zware domper slikken

17:00
Voetbalwereld rouwt om overlijden van ex-doelman van Arsenal en Juventus Alex Manninger

Voetbalwereld rouwt om overlijden van ex-doelman van Arsenal en Juventus Alex Manninger

16:30
2
Na Bayern-stunt tegen Real komt Vincent Kompany met opvallende Anderlecht-vergelijking

Na Bayern-stunt tegen Real komt Vincent Kompany met opvallende Anderlecht-vergelijking

16:00
Raman waarschuwt voor groot verschil tussen Anderlecht en Union

Raman waarschuwt voor groot verschil tussen Anderlecht en Union

15:00
2
Een jaar na Kevin De Bruyne: Manchester City neemt officieel afscheid van ander clubicoon

Een jaar na Kevin De Bruyne: Manchester City neemt officieel afscheid van ander clubicoon

15:30
2
Ivan Leko laat romantisch voetbal los en stuurt duidelijke boodschap richting Union

Ivan Leko laat romantisch voetbal los en stuurt duidelijke boodschap richting Union

14:20
4
Waarom Vincent Kompany letterlijk 'mia san mia' is: van Neerpede tot München, altijd en overal Opinie

Waarom Vincent Kompany letterlijk 'mia san mia' is: van Neerpede tot München, altijd en overal

14:40
Hugo Broos ziet Vincent Kompany Belgische trainers nieuwe status geven

Hugo Broos ziet Vincent Kompany Belgische trainers nieuwe status geven

14:00
Moet Coosemans vrezen voor zijn plaats bij Anderlecht? Philippe Albert ziet nieuwe nummer één opstaan

Moet Coosemans vrezen voor zijn plaats bij Anderlecht? Philippe Albert ziet nieuwe nummer één opstaan

13:00
1
Karel Geraerts staat onder extreme druk: gemaskerde en gewapende supporters wachten ploeg op

Karel Geraerts staat onder extreme druk: gemaskerde en gewapende supporters wachten ploeg op

13:31
1
"Meest gewilde trainer van Europa": Duitse media krijgen maar geen genoeg van Vincent Kompany

"Meest gewilde trainer van Europa": Duitse media krijgen maar geen genoeg van Vincent Kompany

12:50
6
'Anderlecht denkt aan vlot scorende spits uit Duitsland'

'Anderlecht denkt aan vlot scorende spits uit Duitsland'

12:00
6
Een 'schandelijke vertoning'? Zo reageert Vincent Kompany op uithalen van Real Madrid over arbitrage

Een 'schandelijke vertoning'? Zo reageert Vincent Kompany op uithalen van Real Madrid over arbitrage

12:20
1
Groot talent van Neerpede tekent eerste profcontract bij Anderlecht

Groot talent van Neerpede tekent eerste profcontract bij Anderlecht

11:20
Mogi Bayat helpt Union SG nog steeds en dat zal blijven duren: CEO Bormans geeft meer uitleg

Mogi Bayat helpt Union SG nog steeds en dat zal blijven duren: CEO Bormans geeft meer uitleg

11:00
5
Supporters geplaagd en bedreigd RWDM Brussels zetten al hun hoop op de man die de club al eens redde

Supporters geplaagd en bedreigd RWDM Brussels zetten al hun hoop op de man die de club al eens redde

11:40
3
Bayern-speler zag grens overschreden worden tegen Real: "Misschien is hij man genoeg om het toe te geven"

Bayern-speler zag grens overschreden worden tegen Real: "Misschien is hij man genoeg om het toe te geven"

10:30
9
Kortrijk-coach Jonckheere haalt uit naar Stijn Stijnen na opvallende kritiek

Kortrijk-coach Jonckheere haalt uit naar Stijn Stijnen na opvallende kritiek

10:00
1
'Yari Verschaeren vertrekt gratis bij Anderlecht nadat hij transfer van 5 miljoen euro weigerde'

'Yari Verschaeren vertrekt gratis bij Anderlecht nadat hij transfer van 5 miljoen euro weigerde'

09:00
12
Vincent Kompany komt met scherpe reactie na schorsing in Champions League

Vincent Kompany komt met scherpe reactie na schorsing in Champions League

09:30
Toptransfer op komst voor Noah Sadiki? 'Premier League-clubs staan in de rij'

Toptransfer op komst voor Noah Sadiki? 'Premier League-clubs staan in de rij'

08:43
2
KV Mechelen neemt afscheid van één speler, maar hoopt nog op andere handtekening

KV Mechelen neemt afscheid van één speler, maar hoopt nog op andere handtekening

08:00
4
Ondanks kwalificatie toch ferme domper voor Vincent Kompany

Ondanks kwalificatie toch ferme domper voor Vincent Kompany

08:20
Belgen jagen op halve finales in Europa: dit mag u vanavond verwachten

Belgen jagen op halve finales in Europa: dit mag u vanavond verwachten

07:40
Vincent Kompany schrijft Belgische voetbalgeschiedenis na historische clash met Real: dit heeft hij te zeggen

Vincent Kompany schrijft Belgische voetbalgeschiedenis na historische clash met Real: dit heeft hij te zeggen

07:20
38

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 18/04 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 19/04 STVV STVV
Union SG Union SG 19/04 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 18/04 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 18/04 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 18/04 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/04 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 19/04 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Don Bozhinov Don Bozhinov over Voetbalwereld rouwt om overlijden van ex-doelman van Arsenal en Juventus Alex Manninger Don Bozhinov Don Bozhinov over Hans Vanaken zet de boel op scherp vlak voor cruciale wedstrijd tegen Union SG met enkele rake uitspraken FCB vo altijd FCB vo altijd over Het is beslist: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar verliest sterkhouder' Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Vincent Kompany schrijft Belgische voetbalgeschiedenis na historische clash met Real: dit heeft hij te zeggen JaKu JaKu over Florentino Perez houdt grote schoonmaak na twee seizoenen zonder prijs voor Real Madrid: 'Deze pion weet al dat het einde verhaal is, héél grote namen zullen volgen' JaKu JaKu over Mag hij gratis weg of niet? Italiaanse media scheppen duidelijkheid en zijn unaniem over transfer van Lukaku trivece trivece over Supporters geplaagd en bedreigd RWDM Brussels zetten al hun hoop op de man die de club al eens redde Vital Verheyen Vital Verheyen over "Meest gewilde trainer van Europa": Duitse media krijgen maar geen genoeg van Vincent Kompany marc van de poel marc van de poel over Ex-Antwerp-speler Michel-Ange Balikwisha volledig uit beeld: wat is er aan de hand? Andreas2962 Andreas2962 over "Hij was de beste": Braziliaanse voetballegende haalt bijzondere herinnering op aan ex-Rode Duivel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved