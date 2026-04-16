KAA Gent bindt aanvaller langer aan zich vast: contract tot 2029

KAA Gent heeft een belangrijk contractdossier afgerond. De Buffalo's belonen Hyllarion Goore met een nieuwe verbintenis.

Leuk nieuws voor de supporters van KAA Gent. Spits Hyllarion Goore zal langer bij de club blijven, dat meldt Het Nieuwsblad op donderdag. De Buffalo's breken zijn contract open.

Goore bindt zich nu tot 2029 aan de club die hem bij Ararat Yerevan wegplukte in januari 2025. Gent kocht hem destijds voor 350.000 euro. Ondertussen bedraagt zijn marktwaarde al 4 miljoen euro volgens Transfermarkt.

De Ivoriaan tekende nu bij tot 2029 bij KAA Gent, waardoor hij zijn contract met één jaar verlengt. Goore wordt al gevolgd door buitenlandse clubs. Op deze manier wordt het dus moeilijker om hem los te krijgen bij de Buffalo's.

Goore speelde al 45 wedstrijden voor Gent waarin hij zes keer kon scoren en goed was voor drie assists. Die statistieken behaalde hij bovendien allemaal dit seizoen.



De 20-jarige U23-international van Ivoorkust is voornamelijk bankzitter, maar mocht dit seizoen ook al 11 keer starten. Tijdens de play-offs viel hij al kort in tegen KV Mechelen en Anderlecht.