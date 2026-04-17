Kevin De Bruyne komt met geruststellend nieuws uit Napoli en klinkt opvallend gelukkig

Waar Romelu Lukaku steeds dieper in de problemen lijkt te zitten bij Napoli, klinkt er bij Kevin De Bruyne een heel ander verhaal. De Rode Duivel voelt zich opnieuw topfit én almaar beter in zijn vel in Italië.

Bij Napoli zit Romelu Lukaku in een lastige situatie. Volgens Italiaanse media valt de band tussen club en speler niet meer te herstellen en heeft de Belgische spits zijn laatste wedstrijd al gespeeld voor de Italianen.

Met de andere Napoli-Belg, Kevin De Bruyne, gaat het een pak beter. Dat gaf hij aan in gesprek met de radiozender Radio CRC. "Ik ben sneller dan verwacht teruggekeerd na mijn blessure en voel me opnieuw helemaal mezelf."

"Aan het begin van het seizoen liep alles uitstekend. Ik speelde veel, tot die blessure roet in het eten gooide. Maar nu voelt het opnieuw echt goed aan. Daar ben ik heel blij mee", gaat de Rode Duivel verder.

Kevin De Bruyne voelt zich weer zichzelf en vindt stilaan zijn plek in Napels

Hij blikte ook nog even terug op zijn eerste weken en maanden bij Napoli. "Hier in Napels ben ik in een fantastische groep terechtgekomen. Ik was aangenaam verrast door de kwaliteit binnen de ploeg, maar ook door hoe warm ik ben ontvangen. Dat was voor mij niet vanzelfsprekend, want ik kwam uit een spelersgroep bij Manchester City die ik al jarenlang kende."



KDB geniet ondertussen van het Italiaanse leven. "Ik begin me hier dus stilaan echt thuis te voelen", zegt hij. "Ik woon net buiten de stad en probeer er wat mijn eigen draai in te vinden. Met drie kinderen is het ook behoorlijk druk, dus daar kruipt vanzelf veel tijd in. Af en toe trek ik wel eens naar het centrum om iets van de stad te zien en er wat van te genieten. Dat hoort er ook bij."