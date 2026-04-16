'Yari Verschaeren vertrekt gratis bij Anderlecht nadat hij transfer van 5 miljoen euro weigerde'

Yari Verschaeren, die einde contract is, lijkt door de blessure van Nathan De Cat opnieuw een basisplaats te krijgen bij Anderlecht. De 24-jarige offensieve middenvelder vertrekt daarna gratis, ondanks een bod van vijf miljoen euro vorige zomer.

Yari Verschaeren zit in een weinig alledaagse situatie bij RSC Anderlecht. De offensieve middenvelder is einde contract na dit seizoen en heeft zijn plaats intussen duidelijk verloren aan Nathan De Cat, die nu geblesseerd is en meerdere weken buiten strijd zal zijn.

De staf moet daardoor een moeilijke knoop doorhakken: kies je voor een speler die op papier de ideale vervanger van Nathan De Cat lijkt, of voor iemand die er volgend seizoen nog wél zal zijn met het oog op de voorbereiding daarvan?

Want Verschaeren, die al meerdere voorstellen tot contractverlenging afwees, zal niet bij Anderlecht blijven. Dat had de Brusselse clubleiding al een tijd door, maar het slaagde er niet in hem nog te verkopen om een transfersom te recupereren.

Anderlecht had vorige zomer bod van 5 miljoen op Verschaeren

Nochtans was er wel degelijk interesse. Sudinfo meldt dat Trabzonspor vorige zomer bereid was om vijf miljoen euro neer te tellen voor de ex-Rode Duivel, die zeven caps achter zijn naam heeft staan en al 254 officiële wedstrijden voor Anderlecht speelde.



Yari Verschaeren voelde echter weinig voor een overstap naar Turkije en besloot dat aanbod af te wijzen. Voor Anderlecht bleek dat achteraf een gemiste kans, al zou de 24-jarige speler RSCA nog wel langs de grote poort kunnen verlaten als hij de club de Beker van België helpt bezorgen.