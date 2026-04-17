Drie ontsnappingsroutes dienen zich aan: 'Deze clubs willen Openda een herkansing geven en... ze hebben één opvallende zaak gemeen'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
Juventus FC wil zo snel mogelijk af van Loïs Openda. Ondanks een flopseizoen zijn er enkele clubs geïnteresseerd in de Rode Duivel. Er liggen momenteel drie concrete pistes op tafel.

Loïs Openda speelde dit seizoen amper 993 minuten voor Juventus FC. Omgerekend: dat kostte De Oude Dame 46.324 euro per minuut. Al moet het evenwel gezegd: Juventus schoot in eigen voet toen het een deal sloot met RB Leipzig.

Juventus hoopt dan ook zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor de overbodige spits. En het flopseizoen zorgt er niet meteen voor dat het windstil is op de geruchtenmolen. 

Drie ontsnappingsroutes

CalcioMercato weet dat Openda momenteel drie ontsnappingsroutes kan volgen. Een eerste route is al langer gekend: Domenico Tedesco wil hem naar Feberbahçe SK halen. 

En zijn ex-coaches zijn duidelijk nog steeds overtuig van de kwaliteiten van Openda. Stade Rennes heeft inmiddels geïnformeerd naar de voorwaarden van Openda. Bij de Fransen staat Franck Haise aan het roer, waarmee de spits bij RC Lens heeft samengewerkt.

Loïs Openda heeft een héél goede reputatie bij zijn voormalige coaches

Tenslotte polste ook AFC Bournemouth al bij Openda. Marco Rose is dan wel nog niet officieel voorgesteld, maar het is een publiek geheim dat de voormalige coach van Leipzig bij de Engelse middenmoter aan de slag gaat. Ook in de Premier League is een hereniging mogelijk.

De transfersom van Openda in detail: Juventus betaalde dit bedrag per speelminuut en dit waanzinnige bedrag per doelpunt

Kevin De Bruyne komt met geruststellend nieuws uit Napoli en klinkt opvallend gelukkig

Wat zal hier van komen? FC Barcelona dient officieel klacht in bij UEFA na Champions League-uitschakeling

'Zakaria El Ouahdi lokt stevige Premier League-interesse: Genk plakt prijskaartje op verdediger'

Standard-coach Euvrard maakt Waalse clash extra geladen: "Er moet revanche komen"

Conference League en Europa League zorgen ook voor spektakel: meerdere Belgen in halve finales

Jong talent van Club Brugge wil de Ballon d'Or winnen: "Sommigen lachen als ik dat zeg..."

Anderlecht mag zich (opnieuw) aan een hete avond verwachten Achter De Kazerne: "Ik ben nog iedere keer blij als Anderlecht verliest"

'Hij was enkele seizoenen geleden te duur voor Club Brugge, maar deze Turkse doelman is nu dé prioriteit'

'Internazionale wil concurrentie aftroeven en drukt gaspedaal in om Rode Duivel naar Milaan te halen'

Hoe ziet Wouter Vrancken zijn toekomst? Coach van STVV legde Frans aanbod naast zich neer en... ook deze Belgische topclub kwam al aankloppen

'Barcelona richt pijlen op dure vogel die ook héél hoog op de verlanglijst van Liverpool staat'

Hallo, Belgische topclubs? 'Vincent Janssen wil contract bij Antwerp niét verlengen en denkt aan stoppen'

Waarom de transfer van een 13-jarige een nieuwe richting aangeeft bij Anderlecht

🎥 Poalo Di Canio windt zich tijdens live-uitzending op over niveau van Italiaans voetbal en bonkt hoofd tot bloedens toe op tafel

Mag hij gratis weg of niet? Italiaanse media scheppen duidelijkheid en zijn unaniem over transfer van Lukaku

Hans Vanaken zet de boel op scherp vlak voor cruciale wedstrijd tegen Union SG met enkele rake uitspraken

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/04: Slimani

Florentino Perez houdt grote schoonmaak na twee seizoenen zonder prijs voor Real Madrid: 'Deze pion weet al dat het einde verhaal is, héél grote namen zullen volgen'

Een kans om te grijpen? Islam Slimani zit opnieuw zonder club

Anderlecht is gerustgesteld, maar... volgend seizoen gaat een zware concurrentiestrijd opleveren

KAA Gent bindt aanvaller langer aan zich vast: contract tot 2029

Ex-Antwerp-speler Michel-Ange Balikwisha volledig uit beeld: wat is er aan de hand?

Stijn Vreven is opvallend eerlijk over seizoen van Lokeren en wijst op twee grote problemen

Joseph Opoku zet alles recht bij Zulte Waregem en droomt nog heel groot

Standard krijgt boost voor Waalse clash, maar moet ook zware domper slikken

Voetbalwereld rouwt om overlijden van ex-doelman van Arsenal en Juventus Alex Manninger

Een jaar na Kevin De Bruyne: Manchester City neemt officieel afscheid van ander clubicoon

Na Bayern-stunt tegen Real komt Vincent Kompany met opvallende Anderlecht-vergelijking

Raman waarschuwt voor groot verschil tussen Anderlecht en Union

2
Waarom Vincent Kompany letterlijk 'mia san mia' is: van Neerpede tot München, altijd en overal Opinie

Ivan Leko laat romantisch voetbal los en stuurt duidelijke boodschap richting Union

Hugo Broos ziet Vincent Kompany Belgische trainers nieuwe status geven

Karel Geraerts staat onder extreme druk: gemaskerde en gewapende supporters wachten ploeg op

Moet Coosemans vrezen voor zijn plaats bij Anderlecht? Philippe Albert ziet nieuwe nummer één opstaan

"Meest gewilde trainer van Europa": Duitse media krijgen maar geen genoeg van Vincent Kompany

