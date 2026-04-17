Drie ontsnappingsroutes dienen zich aan: 'Deze clubs willen Openda een herkansing geven en... ze hebben één opvallende zaak gemeen'

Juventus FC wil zo snel mogelijk af van Loïs Openda. Ondanks een flopseizoen zijn er enkele clubs geïnteresseerd in de Rode Duivel. Er liggen momenteel drie concrete pistes op tafel.

Loïs Openda speelde dit seizoen amper 993 minuten voor Juventus FC. Omgerekend: dat kostte De Oude Dame 46.324 euro per minuut. Al moet het evenwel gezegd: Juventus schoot in eigen voet toen het een deal sloot met RB Leipzig.

Juventus hoopt dan ook zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor de overbodige spits. En het flopseizoen zorgt er niet meteen voor dat het windstil is op de geruchtenmolen.

Drie ontsnappingsroutes

CalcioMercato weet dat Openda momenteel drie ontsnappingsroutes kan volgen. Een eerste route is al langer gekend: Domenico Tedesco wil hem naar Feberbahçe SK halen.

En zijn ex-coaches zijn duidelijk nog steeds overtuig van de kwaliteiten van Openda. Stade Rennes heeft inmiddels geïnformeerd naar de voorwaarden van Openda. Bij de Fransen staat Franck Haise aan het roer, waarmee de spits bij RC Lens heeft samengewerkt.

Loïs Openda heeft een héél goede reputatie bij zijn voormalige coaches

Lees ook... De transfersom van Openda in detail: Juventus betaalde dit bedrag per speelminuut en dit waanzinnige bedrag per doelpunt›

Tenslotte polste ook AFC Bournemouth al bij Openda. Marco Rose is dan wel nog niet officieel voorgesteld, maar het is een publiek geheim dat de voormalige coach van Leipzig bij de Engelse middenmoter aan de slag gaat. Ook in de Premier League is een hereniging mogelijk.