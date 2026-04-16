De transfersom van Openda in detail: Juventus betaalde dit bedrag per speelminuut en dit waanzinnige bedrag per doelpunt

Manuel Gonzalez
Loïs Openda is niet langer een huurling van Juventus FC. De Italiaanse topclub lichtte de aankoopoptie van veertig miljoen euro. En dat is een héél dure grap.

Hoe kwam Juventus FC in deze situatie terecht? Waarom is niet alleen RB Leipzig dé grote winnaar van deze operatie? Dat kan IN DIT ARTIKEL uitgebreid worden nagelezen. 

Minstens even belangrijk: uiteindelijk legt Juventus 46 miljoen euro op tafel voor Openda. Behalve de transfersom van veertig miljoen euro waren er eveneens de huurgelden en het salaris van de Rode Duivel. Beiden goed voor drie miljoen euro.

46 miljoen euro voor... 993 speelminuten

Wat heeft Openda daar tegenover gezet? 993 speelminuten - verspreid over Serie A, Coppa Italia en Champions League - en amper twee doelpunten. Om het nog schrijnender te maken: geen enkele assist.

Met andere woorden: Juventus betaalde omgerekend 46.324 euro per gespeelde minuut van Openda. Per doelpunt weegt de kost nog een pak zwaarder door: 23 miljoen euro voor één doelpunt.

23 miljoen euro... per doelpunt


De Oude Dame zoekt een oplossing en wil Openda zo snel mogelijk slijten. Maar de realiteit is er eveneens: een transfersom van 46 miljoen euro, een contract tot medio 2030 én een jaarloon van vier miljoen euro. Zoek maar eens een geïnteresseerde club…

