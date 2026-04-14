Achtergrond bij een héél opmerkelijke transferconstructie: Hoe RB Leipzig profiteerde van Italiaanse paniek en Openda voor héél véél geld kon slijten

Juventus FC betaalt veertig miljoen euro... om Loïs Openda definitief naar Turijn te halen. De Italiaanse topclub wil de Rode Duivel liever vandaag dan morgen kwijt. Achtergrond bij een héél opmerkelijke transfercontructie.

En de winnaar is… RB Leizpig

Juventus FC betaalde de voorbije maanden al drie miljoen euro aan huurgelden aan RB Leipzig. Daarnaast nam De Oude Dame eveneens het loon van Loïs Openda - ook goed voor drie miljoen euro - over van de Duitse topclub.

Een simpele rekensom maakt een totaal van… 46 miljoen euro. En dat voor een aanvaller die volgens Transfermarkt amper 32 miljoen euro waard is. Zijn transfer naar Italië wordt dan ook bestempeld als een absolute flop.

En de winnaar is eveneens… (de bankrekening van) Loïs Openda

Al doet Openda op financieel vlak eveneens geen slechte zaak. De Rode Duivel ligt ondertussen tot medio 2030 vast in Turijn. Daarnaast zag het jeugdproduct van Club Brugge zijn loon stijgen van drie naar vier miljoen euro.

Al moeten we er eveneens bij vermelden: Openda wil zelf ook zo snel als mogelijk een doorstart maken in zijn carrière. Kan dit bij Juventus? Zoveel te beter. Al hoeft hij er volgens ons niet op te hopen.

Hoe is Juventus FC in deze situatie verzeild geraakt?

Hoe Juventus in deze situatie verzeild is geraakt? De Oude Dame was in de laatste uren van de zomermercato op zoek naar broodnodige aanvallende versterking, maar de Italianen hadden géén zak geld liggen.





De eisen van Leipzig werden dus meteen ingewilligd. Inclusief de verplichte aankoopoptie indien Juventus zich bij de eerste tien in de Serie A zou scharen. Openda moest er zelf géén enkele prestatie voor leveren…