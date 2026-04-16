Brandon Morren en Loïc Woos, voetbaljournalist
Ex-Antwerp-speler Michel-Ange Balikwisha volledig uit beeld: wat is er aan de hand?
Michel-Ange Balikwisha is volledig van de radar verdwenen in Schotland. De Congolese linksbuiten, die niet meer aan spelen toekomt, zal deze zomer samen met zijn entourage op zoek gaan naar een oplossing om zijn carrière nieuw leven in te blazen.

Na een lange transfersoap verliet Michel-Ange Balikwisha Antwerp vorige zomer voor vijf miljoen euro om bij Celtic Glasgow te tekenen. Het was een mooie transfer, maar uiteindelijk verliep niets zoals verwacht.

De realiteit blijkt voor de ex-speler van Standard helemaal anders dan gehoopt. Sinds het begin van het seizoen kwam hij amper 14 keer in actie voor Celtic, goed voor in totaal… 398 speelminuten.

Sinds zijn komst moest de linksbuiten zich tevredenstellen met elf invalbeurten en drie basisplaatsen: twee in de competitie, tijdens zijn eerste twee wedstrijden, en één in de Schotse beker in januari tegen Auchinleck Talbot, een ploeg uit de lagere divisies.

Het Schotse avontuur wordt stilaan een nachtmerrie voor Michel-Ange Balikwisha

Sinds december haalde hij in de competitie geen enkele keer nog de wedstrijdselectie en ook in de andere rondes van de Schotse beker zat hij niet meer in de kern. Michel-Ange Balikwisha komt dus totaal niet voor in de plannen van Celtic Glasgow, ondanks een contract tot 30 juni 2030. Hij zit intussen al drie maanden niet meer in de selectie.


Je hoeft geen helderziende te zijn om te beseffen dat zijn entourage deze zomer op zoek zal gaan naar een andere oplossing. En omdat Celtic nooit vijf miljoen euro zal recupereren voor een speler die niet speelt, lijkt een uitleenbeurt de meest waarschijnlijke uitkomst voor de Congolese international. Daardoor miste hij overigens ook de barragewedstrijd voor een plek op het WK tegen Jamaica.

Scottish Premier League

 Speeldag 33
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-0 Saint Mirren Saint Mirren
Kilmarnock Kilmarnock 2-2 Dundee Dundee
Dundee United Dundee United 3-2 Livingston Livingston
Aberdeen Aberdeen 2-0 Hibernian Hibernian
Hearts Hearts 3-1 Motherwell Motherwell
Falkirk Falkirk 3-6 Rangers FC Rangers FC

