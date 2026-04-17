DONE DEAL: RSC Anderlecht hakt knoop in doel door

RSC Anderlecht is volop aan het kijken naar de toekomst. In doel is er mogelijk een interessante strijd op komst. Er is Justin Heekeren, er is Colin Coosemans en misschien komt er nog versterking deze zomer.

RSC Anderlecht dat mogelijk uitkijkt naar een nieuwe doelman? Wie weet. In de wandelgangen klonk onder meer Nacho Miras al eens, maar tot op heden is er nog niets concreet over een doelman die naar Anderlecht zou komen.

Er wordt ook geloofd in de eigen jeugdige doelmannen die er zitten aan te komen. En met Colin Coosemans hebben ze natuurlijk nog een betrouwbaar sluitstuk. Die heeft nu zijn contract weten te verlengen tot juni 2028.

Colin Coosemans blijft tot 2028 bij RSC Anderlecht

"Colin Coosemans heeft zijn contract verlengd bij RSC Anderlecht. Onze kapitein en doelman tekent bij tot 2028. Colin veroverde op het einde van het seizoen ‘23-’24 definitief zijn plaats tussen de palen bij RSC Anderlecht", aldus paars-wit op haar webstek.

Onze kapitein blijft aan boord. ♔ Colin prolonge son contrat jusqu'en 2028. — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) April 17, 2026

"Sindsdien is hij de onbetwiste nummer één in het paars-witte doel en nadert de doelman de kaap van 100 wedstrijden voor RSC Anderlecht. Zijn eerste jaar als vaste doelman leverde hem meteen de nodige erkenning op: Colin werd door onze supporters verkozen tot beste speler van het seizoen ‘24-’25. In januari dit jaar werd Colin ook bekroond als Doelman van het Jaar op de Gouden Schoen."



Kenneth Bornauw en Colin Coosemans spreken over nieuw contract

CEO Kenneth Bornauw is een tevreden CEO: “We zijn tevreden dat we een akkoord hebben bereikt met Colin over een verlengd verblijf bij de club. Colin heeft een atypisch parcours achter de rug, maar heeft zich dankzij zijn professionalisme en vastberadenheid ontpopt tot een belangrijke, stabiele factor binnen het elftal. Als kapitein speelt hij ook een cruciale rol naast het veld. Deze contractverlenging is een erkenning van zijn belang voor de club.”

En ook Colin Coosemans is tevreden: “Ik voel me vooral dankbaar en heel fier om voor zo’n fantastische club als Anderlecht te mogen spelen. Ik ben hier gelukkig en wilde zelf heel graag blijven, want het is niets minder dan een eer om kapitein te mogen zijn van deze club. Ik hoop vurig dat het mooiste hoofdstuk nog moet geschreven worden, en dat we de supporters binnenkort opnieuw trots kunnen maken met een trofee.”