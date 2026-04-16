Anderlecht is gerustgesteld, maar... volgend seizoen gaat een zware concurrentiestrijd opleveren

Anderlecht was de markt al aan het verkennen, maar is gerustgesteld na het debuut van Justin Heekeren tegen AA Gent. De club gaat normaal gezien niet meer op zoek naar een extra doelman. Voor Colin Coosemans betekent het wel een nieuwe concurrentiestrijd.

De voorbije maanden was het onduidelijk of Anderlecht wel een nieuw contract ging geven aan Colin Coosemans. De gesprekken daarover liepen een paar keer vast, zeker toen Olivier Renard nog sportief directeur was. Tussen de twee was er nog wat kwaad bloed na hun gezamelijke periode bij KV Mechelen.

Coosemans en Heekeren zullen voorbereiding op gelijke voet beginnen

Het contract dat Renard hem voorstelde, reflecteerde niet de nieuwe status die Coosemans had bereikt: eerste doelman en kapitein van de ploeg. Intussen is de lucht tussen de doelman en Anderlecht opgeklaard en lijkt een deal in de maak.

De 33-jarige Coosemans was vorige week out met een voetblessure, maar zou in principe tegen KV Mechelen weer in doel staan. Jérémy Taravel is niet van plan om de pikorde onder zijn doelmannen dit seizoen nog te wijzigen.

Maar... deze zomer wordt dus een heel andere zaak. Een nieuwe doelman is geen prioriteit meer. Justin Heekeren laat - en dat was niet het geval toen Mads Kikkenborg nog tweede doelman was - ook op training kwaliteit zien en heeft als 25-jarige uiteraard ook ambitie. Het is nog koffiedik kijken of Anderlecht met Taravel zal doorgaan na het seizoen, maar de bedoeling is wel dat beide doelmannen tijdens de voorbereiding op gelijke voet beginnen.

Heekeren tekende immers een contract tot 2029 met de belofte dat hij een eerlijke kans ging krijgen. Zijn leeftijd plus zijn grotere gestalte geven hem wel een paar voordelen. Toch zal het niet makkelijk zijn om Coosemans - heel geliefd binnen de kern en een goeie communicator - uit de ploeg te spelen.



Mattis Seghers klaarstomen voor het grote werk

Daarnaast is er ook nog de 17-jarige Mattis Seghers, die de eerste doelman in heel lange tijd moet worden die uit Neerpede doorstroomt om eerste doelman te worden bij paars-wit. Het jonge talent heeft in november van vorig jaar nog een contract tot 2028 getekend, maar moet ook toekomstperspectief krijgen.

Hij zou op korte termijn moeten kunnen doorgroeien naar de positie van tweede doelman, maar moet ook nog voldoende ervaring opdoen bij de Futures waar hij volgend seizoen eerste doelman zou worden. Hij zal achter Coosemans en Heekeren ook de trainingen bij de A-ploeg blijven doen.

Coosemans en Heekeren zullen onder elkaar dus moeten uitmaken wie straks eerste doelman wordt. Die situatie wordt dan ook iets om in het oog te houden.