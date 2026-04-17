Isaac Mbenza doorbreekt de stilte over zijn breuk met Charleroi

Isaac Mbenza is intussen op zoek naar een nieuwe club. Hij blikt terug op zijn moeilijke laatste maanden bij Charleroi.

Officieel heeft Charleroi nog niets over hem gecommuniceerd, maar sinds 1 februari is Isaac Mbenza geen speler van de Zebra’s meer. Na zijn afgeketste transfer naar Panetolikos heeft de voormalige Rode Duivel zijn contract laten ontbinden.

"Ik had het gevoel dat mijn situatie niet ideaal was. Ik had de indruk dat ik mijn kans niet kreeg, en de resultaten waren ook niet altijd goed", legt Mbenza uit bij SudInfo.

Een triest einde na 114 wedstrijden voor Sporting

Zijn contract liep nog tot juni, maar de afloop leek onvermijdelijk. "Ik kwam niet meer aan spelen toe en dat was heel moeilijk. Op een bepaald moment was dit de enige oplossing, voor mij én voor de club."

De ontbinding van zijn contract lag in ieders belang. "Alles is in wederzijds respect verlopen met Mehdi Bayat. Samen hebben we gezocht naar een oplossing zodat ik als vrije speler een nieuwe club kon vinden."



Mbenza probeert zijn carrière dus nieuw leven in te blazen. Een nieuwe club heeft hij voorlopig nog niet gevonden, maar hij zegt dat hij intussen weer rust in zijn hoofd heeft en ondanks zijn uitsluiting allesbehalve heeft stilgezeten. "Ik ben gerust bereid om de slechterik te spelen om een club te beschermen, maar niet om de indruk te wekken dat ik niets doe."