Taravel laat zich uit over de blessure van De Cat en is zeer duidelijk over mogelijke snelle terugkeer

RSC Anderlecht staat voor moeilijke weken, want het moet het in de Champions' Play-offs een tijdje stellen zonder Nathan De Cat. Coach Jérémy Taravel maakt de balans op voor speeldag 3 in de competitie.

"We hebben redelijk veel oplossingen, het is aan mij om beste combinatie te vinden. Thorgan Hazard kan een rijtje zakken zakken, we hebben Yari Verschaeren of Mario Stroeykens", aldus Jérémy Taravel op zijn persconferentie vrijdag.

Jérémy Taravel laat zich uit over Nathan De Cat

"Het is een groot verlies, maar we hebben spelers om dat op te vangen. We verliezen wel lengte, zo hebben we niet veel spelers, maar zijn mogelijke vervangers kunnen dat opvangen. Hoe het met hem gaat?"

"Hij kon toch al lachen. Ik sprak vandaag met hem en hij probeert toch betrokken te blijven, ik heb zelf ook veel blessures gehad, het mentale aspect speelt ook mee, hij heeft snel de klik gemaakt en is positief voor het vervolg."

Taravel spreekt over verdiende overwinning tegen Gent

"Normaal komt hij terug voor het einde van het seizoen, de medische staf gaat heel hard met hem werken. Maar hij mag ook niet te snel terugkomen, dat is ook belangrijk. Verder is iedereen beschikbaar voor de match tegen Mechelen."

"Camara is terug, Colin Coosemans is ook terug. Hij blijft onze nummer 1 en onze kapitein, al deed Justin Heekeren het heel goed. We hebben goed gereageerd na de rust tegen KAA Gent en hebben verdiend gewonnen."