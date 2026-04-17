Conference League en Europa League zorgen ook voor spektakel: meerdere Belgen in halve finales

De Europese halve finales zijn bekend en daarin krijgen we ook flink wat Belgische inbreng. In de Europa League én Conference League strijden meerdere landgenoten straks mee voor een plek in de finale.

Nottingham Forest haalde het met 1-0 van FC Porto nadat er een 1-1-gelijkspel was in heenwedstrijd. Aston Villa haalde met 4-0 uit tegen Bologna, waardoor de totaalscore over de twee wedstrijden 7-1 bedroeg.

De eerste halve finales wordt gespeeld tussen hen, mét een paar Belgen. Amadou Onana en Youri Tielemans bij Aston Villa en Mats Selz bij Forest, al startte de doelman donderdag niet bij zijn club.

Belgen kleuren mee Europese halve finales

Aan de andere kant van de knock-outfase was Braga te sterk voor Real Betis. De Portugezen zullen Freiburg tegenkomen in de halve finales, dat Celta de Vigo uit het tornooi kegelde.

In de Conference League speelde Shakhtar 2-2 gelijk tegen AZ, waardoor de 3-0-zege uit de heenwedstrijd volstond om door te stoten. Zij nemen het in de halve finale op tegen Crystal Palace, dat te sterk bleek voor Fiorentina.

Diego Moreira en Mike Penders kenden een geweldige avond met RC Strasbourg. De Fransen wonnen in eigen huis met 4-0 van Mainz om de scheve situatie van afgelopen week recht te trekken. Zij spelen hun halve finale tegen Rayo Vallecano, dat AEK Athene uitschakelde ondanks een 3-1-nederlaag in de terugwedstrijd.





