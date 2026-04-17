Aernout Van Lindt
Club Brugge of Anderlecht als nieuwe club voor JPL-sensatie? Dit zegt hij er zelf over
Dat KV Mechelen dit seizoen de Champions' Play-off speelt? Daar mag het zeker ook doelman Nacho Miras voor danken. Die speelde namelijk de pannen van het dak en is volgens de cijfers de beste doelman van de Jupiler Pro League. Wenkt voor hem de top van België of het buitenland?

Nacho Miras voorkwam volgens de data meer dan 19 doelpunten dit seizoen, een statistiek die hem niet alleen in België, maar ook in Europa bij de absolute uitblinkers plaatst. Weergaloze cijfers, meer kunnen we er niet over zeggen.

Nacho Miras speelt pannen van het dak bij KV Mechelen

En dus is het niet meer dan normaal dat er aandacht voor de goalie van KV Mechelen is of zal komen. De laatbloeier zou op die manier alsnog een toptransfer kunnen maken. Al hebben ze bij Malinwa ondertussen al geanticipeerd op de zaak.

Mechelen heeft het contract van de goalie opengebroken, waardoor hij tot juni 2029 aan Mechelen zal verbonden blijven. Tenzij een topclub met de nodige miljoenen komt wapperen natuurlijk. Wat denkt de doelman er zelf van?

Anderlecht of Club Brugge de volgende stap voor Nacho Miras?

Zowel Anderlecht als Club Brugge zoeken een nieuwe doelman, weet ook Miras in gesprek met Het Laatste Nieuws: "Uiteraard zijn dat ploegen die iemand in mijn situatie interesseren. Het zijn ploegen die bijna elk jaar Europees voetbal spelen, die strijden om de prijzen — dat zijn ook de dingen waar ik van droom."

Lees ook... DONE DEAL: RSC Anderlecht hakt knoop in doel door
"Maar goed, voorlopig is er nog niks concreet. Ik ga KV Mechelen altijd dankbaar zijn voor het feit dat ze in mij hebben geloofd op een heel moeilijk moment in mijn carrière. En de voorwaarden van dat eerste contract mogen dan niet geweldig zijn geweest, nu ik mezelf heb bewezen, heeft de club me daar ook voor beloond. Ik zou het alleszins ook niet erg vinden om te blijven."

DONE DEAL: RSC Anderlecht hakt knoop in doel door

Ex-Anderlecht-aanvaller vindt opnieuw de weg naar de netten in de grootste stad ter wereld

Dat heeft Barcelona ook gezien: Club Brugge schrijft opnieuw voetbalgeschiedenis

Radja Nainggolan haalt uit naar Anderlecht: "Ze stonden daar alsof ze de titel hadden gewonnen..."

'Op leven en dood' vanavond voor RWDM Brussels: "Onze redding hangt samen met het leven van de fans"

Premier League klopt aan bij goudhaantje Anderlecht: dit is wat hij zelf wil

Anderlecht, STVV & co supporteren voor Aston Villa, maar voelen de bui stilaan hangen

STVV pareert de kritiek: "Alleen Anderlecht en Standard doen beter"

'Westerlo wil deal kapen voor neus van Club Brugge'

Anderlecht mag zich (opnieuw) aan een hete avond verwachten Achter De Kazerne: "Ik ben nog iedere keer blij als Anderlecht verliest"

Westerlo op weg naar Europees voetbal? Coach Charaï ziet groot verschil met begin dit seizoen

'FC Barcelona wil twee toptalenten wegkapen bij Club Brugge'

Japan een nieuwe assistent, ander land zelfs een nieuwe T1 en dat op minder dan twee maand van het WK

Op z'n Belgisch: vandaag ontknoping in tweede klasse, maar beslissing pas binnen twee weken

In de voetsporen van beroemde vader bij Club Brugge: hij is één van de smaakmakers

Isaac Mbenza doorbreekt de stilte over zijn breuk met Charleroi

Jong talent van Club Brugge wil de Ballon d'Or winnen: "Sommigen lachen als ik dat zeg..."

Belgen zorgen voor stunt in Europa: "Een ongelooflijk sterke ploeg"

Challenger Pro League maakt zich op voor razendspannende avond: dit staat er nog op het spel

Standard houdt basisspeler langer aan boord met nieuw contract tot 2029

Leuke boost voor KRC Genk met oog op clash tegen Westerlo

Kortrijk kan RWDM harde klap toedienen, maar maandag kan de genadeslag volgen

Vincent Euvrard hakt knoop door voor Waalse clash

Toby Alderweireld spaart ex-club niet: "Ze zijn kwalitatief niet goed genoeg"

Kevin De Bruyne komt met geruststellend nieuws uit Napoli en klinkt opvallend gelukkig

Wat zal hier van komen? FC Barcelona dient officieel klacht in bij UEFA na Champions League-uitschakeling

'Zakaria El Ouahdi lokt stevige Premier League-interesse: Genk plakt prijskaartje op verdediger'

Standard-coach Euvrard maakt Waalse clash extra geladen: "Er moet revanche komen"

Conference League en Europa League zorgen ook voor spektakel: meerdere Belgen in halve finales

'Hij was enkele seizoenen geleden te duur voor Club Brugge, maar deze Turkse doelman is nu dé prioriteit'

Drie ontsnappingsroutes dienen zich aan: 'Deze clubs willen Openda een herkansing geven en... ze hebben één opvallende zaak gemeen'

Anderlecht is gerustgesteld, maar... volgend seizoen gaat een zware concurrentiestrijd opleveren

Hoe ziet Wouter Vrancken zijn toekomst? Coach van STVV legde Frans aanbod naast zich neer en... ook deze Belgische topclub kwam al aankloppen

Hans Vanaken zet de boel op scherp vlak voor cruciale wedstrijd tegen Union SG met enkele rake uitspraken

Waarom de transfer van een 13-jarige een nieuwe richting aangeeft bij Anderlecht

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/04: Slimani

