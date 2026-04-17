Club Brugge of Anderlecht als nieuwe club voor JPL-sensatie? Dit zegt hij er zelf over

Dat KV Mechelen dit seizoen de Champions' Play-off speelt? Daar mag het zeker ook doelman Nacho Miras voor danken. Die speelde namelijk de pannen van het dak en is volgens de cijfers de beste doelman van de Jupiler Pro League. Wenkt voor hem de top van België of het buitenland?

Nacho Miras voorkwam volgens de data meer dan 19 doelpunten dit seizoen, een statistiek die hem niet alleen in België, maar ook in Europa bij de absolute uitblinkers plaatst. Weergaloze cijfers, meer kunnen we er niet over zeggen.

Nacho Miras speelt pannen van het dak bij KV Mechelen

En dus is het niet meer dan normaal dat er aandacht voor de goalie van KV Mechelen is of zal komen. De laatbloeier zou op die manier alsnog een toptransfer kunnen maken. Al hebben ze bij Malinwa ondertussen al geanticipeerd op de zaak.

Mechelen heeft het contract van de goalie opengebroken, waardoor hij tot juni 2029 aan Mechelen zal verbonden blijven. Tenzij een topclub met de nodige miljoenen komt wapperen natuurlijk. Wat denkt de doelman er zelf van?

Anderlecht of Club Brugge de volgende stap voor Nacho Miras?

Zowel Anderlecht als Club Brugge zoeken een nieuwe doelman, weet ook Miras in gesprek met Het Laatste Nieuws: "Uiteraard zijn dat ploegen die iemand in mijn situatie interesseren. Het zijn ploegen die bijna elk jaar Europees voetbal spelen, die strijden om de prijzen — dat zijn ook de dingen waar ik van droom."

"Maar goed, voorlopig is er nog niks concreet. Ik ga KV Mechelen altijd dankbaar zijn voor het feit dat ze in mij hebben geloofd op een heel moeilijk moment in mijn carrière. En de voorwaarden van dat eerste contract mogen dan niet geweldig zijn geweest, nu ik mezelf heb bewezen, heeft de club me daar ook voor beloond. Ik zou het alleszins ook niet erg vinden om te blijven."