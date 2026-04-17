'Op leven en dood' vanavond voor RWDM Brussels: "Onze redding hangt samen met het leven van de fans"

RWDM staat vrijdagavond voor een cruciale opdracht op het veld van KV Kortrijk. De Brusselaars moeten er hun behoud veiligstellen, al is de situatie nog lang niet duidelijk.

Trainer Christ Bruno wil zich alvast niet verliezen in scenario’s. “Ik ga niet beginnen rekenen, daar hou ik niet van. Laten we niets verwachten van niemand", zegt hij in Het Nieuwsblad. De focus ligt volledig op de wedstrijd zelf en het behalen van een overwinning.

Volgens Bruno is dat ook de enige juiste aanpak. “Ik wil achteraf geen spijt hebben, dus we gaan volop voor de zege in Kortrijk”, klinkt het strijdvaardig. Een driepunter zou RWDM een pak dichter bij het behoud brengen.

Toch beseft hij dat de problemen daarmee niet voorbij zijn. Naast het sportieve luik hangt er ook veel onzekerheid boven de club. “Ken je de slogan van de club? ‘Ne jamais rien lâcher’. Dat proberen we de spelers mee te geven.”

Levensbelangrijk voor de fans

De emotionele band met de club speelt daarbij een grote rol. “Als je RWDM zegt, zeg je supporters. Ik zie mensen die er twintig jaar geleden ook al zaten. Onze redding en hun leven hangen samen”, aldus Bruno.

Zelfs bij een goede afloop op het veld blijft het spannend. Een mogelijke faillissementsuitspraak en de zoektocht naar een overnemer, met onder meer Thierry Dailly als kandidaat, zorgen ervoor dat de toekomst van RWDM ook na vrijdag onzeker blijft.