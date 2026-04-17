Standard houdt basisspeler langer aan boord met nieuw contract tot 2029

Ibe Hautekiet is een vaste waarde geworden in de defensie van Standard en zal zijn contract met twee jaar verlengen, tot 30 juni 2029. Opnieuw een duidelijk signaal van de stabiliteit die Marc Wilmots op Sclessin wil uitbouwen.

Sinds zijn komst bij Standard is preventie een van de stokpaardjes van Marc Wilmots. Geen zomers meer waarin de club haast een volledige kern moet vervangen, omdat spelers gehuurd waren of omdat hun contract afloopt.

De spelers die op 30 juni einde contract zijn, zijn dat dan ook niet toevallig. Alexandro Calut, Boli Bolingoli, Souleyman Doumbia, Léandre Kuavita en Mattéo Godfroid hebben geen toekomst meer op Sclessin. Teddy Teuma tekende in de winter slechts voor zes maanden, en bij hem twijfelt de clubleiding nog over een verlenging.

Alle spelers op wie Standard volgend seizoen wil bouwen, liggen minstens tot 2027 vast, en vaak zelfs langer. Heel wat van die contracten bevatten bovendien nog een extra optiejaar. Dat geldt onder meer voor Mohamed El Hankouri, Josué Homawoo, Marco Ilaimaharitra en Steeven Assengue.

Er zijn maar drie vaste waarden uit de A-kern die momenteel geen langer contract hebben: Marlon Fossey, David Bates en Ibe Hautekiet. Voor die laatste komt daar binnenkort verandering in. Volgens Sudinfo heeft Standard een akkoord bereikt met Hautekiet over een verlenging tot 30 juni 2029.



De 24-jarige centrale verdediger streek in januari 2023 neer op Sclessin, nadat hij voor een miljoen euro was overgekomen van Club Brugge. Sindsdien groeide hij uit tot een vaste pion achterin bij de Rouches. Met 75 wedstrijden op de teller lijkt hij dus nog een tijd in Luik te blijven, en volgend seizoen kan hij normaal ook de kaap van 100 matchen voor Standard ronden.