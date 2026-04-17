Radja Nainggolan haalt uit naar Anderlecht: "Ze stonden daar alsof ze de titel hadden gewonnen..."

Aernout Van Lindt en Loïc Woos, voetbaljournalist
De spelers van Anderlecht hebben hun zege tegen KAA Gent, behaald in de slotminuten, uitbundig gevierd. Overdreven vieringen, vindt Radja Nainggolan, die van leer trok in zijn nieuwe podcast Ongefilterd.

Sporting Anderlecht dacht zondag lange tijd dat het tegen KAA Gent zou verliezen. Paars-wit kwam pas in de 79e minuut langszij via Yari Verschaeren, nadat Wilfried Kanga al in de 22e minuut de score had geopend.

En pas in de toegevoegde tijd pakte Anderlecht alsnog de drie punten, dankzij doelpunten van Tristan Degreef en Adriano Bertaccini. Een bijzonder belangrijke zege voor Anderlecht, dat zo zijn eerste overwinning in de Play-offs boekte na de winst tegen Club Brugge en tegelijk dichter bij STVV kroop in de strijd om de derde plaats.

Na het eindsignaal vierden de spelers van Jeremy Taravel de overwinning uitbundig met de supporters in het Lotto Park. Té uitbundig, volgens Radja Nainggolan, die zich daarover uitsprak in zijn nieuwe podcast Ongefilterd.

"Ik vond hun viering echt overdreven. Ze stonden daar voor de tribune alsof ze kampioen waren geworden. Met De Cat, op krukken, die ook mee stond te feesten", aldus de voormalige Rode Duivel. Zijn podcastgenoten Stijn Stijnen en Olivier Deschacht waren het daar niet helemaal mee eens.


"Als ze het niet hadden gedaan, zouden we gesproken hebben over een gebrek aan enthousiasme", zei de voormalige doelman van Club Brugge. "Ja, maar als ze de volgende match verliezen, gaat dat hen nog achtervolgen. Ik heb iets gelijkaardigs meegemaakt bij AS Roma", besloot Radja Nainggolan.

