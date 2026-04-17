Leuke boost voor KRC Genk met oog op clash tegen Westerlo

Racing Genk neemt het dit weekend op tegen KVC Westerlo. De Limburgers trekken naar 't Kuipje om te strijden voor de eerste plaats in de Europe Play-offs. Voorlopig doen de Kemphanen het beter in PO2.

Zij staan eerste met 26 punten terwijl de Limburgers al moeten achtervolgen met een puntje minder. Genk is topfavoriet om de Europe Play-offs te winnen, maar zal toch een tandje moeten bijsteken na het teleurstellende gelijkspel tegen OH Leuven.

Dit weekend is dus een goed moment om de draad weer op te pikken voor Genk, al zijn ze bij Westerlo ook hongerig naar meer. De bezoekers zullen in ieder geval een mooie boost krijgen.

Genk mag rekenen op vol uitvak na eerdere boycot in Westerlo

Anders dan de vorige verplaatsing naar Westerlo zullen er deze keer wel Genkse fans meereizen. In november vorig jaar wonnen de Smurfen er met 0-1, maar toen hadden hun fans voor een boycot gezorgd vanwege het te kleine uitvak.

Lees ook... 'Zakaria El Ouahdi lokt stevige Premier League-interesse: Genk plakt prijskaartje op verdediger'›

Westerlo heeft intussen geluisterd naar de kritiek. Deze keer waren er 708 tickets beschikbaar, tegenover 489 bij de vorige gelegenheid. Volgens Het Belang van Limburg zal het uitvak zelfs volledig uitverkocht zijn.