Leuke boost voor KRC Genk met oog op clash tegen Westerlo

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Leuke boost voor KRC Genk met oog op clash tegen Westerlo
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Racing Genk trekt dit weekend naar Westerlo voor een sleutelmatch in de Europe Play-offs. Na het puntenverlies tegen OH Leuven kunnen de Limburgers zich geen nieuwe misstap veroorloven in de strijd om de eerste plaats.

Racing Genk neemt het dit weekend op tegen KVC Westerlo. De Limburgers trekken naar 't Kuipje om te strijden voor de eerste plaats in de Europe Play-offs. Voorlopig doen de Kemphanen het beter in PO2.

Zij staan eerste met 26 punten terwijl de Limburgers al moeten achtervolgen met een puntje minder. Genk is topfavoriet om de Europe Play-offs te winnen, maar zal toch een tandje moeten bijsteken na het teleurstellende gelijkspel tegen OH Leuven.

Dit weekend is dus een goed moment om de draad weer op te pikken voor Genk, al zijn ze bij Westerlo ook hongerig naar meer. De bezoekers zullen in ieder geval een mooie boost krijgen.

Genk mag rekenen op vol uitvak na eerdere boycot in Westerlo

Anders dan de vorige verplaatsing naar Westerlo zullen er deze keer wel Genkse fans meereizen. In november vorig jaar wonnen de Smurfen er met 0-1, maar toen hadden hun fans voor een boycot gezorgd vanwege het te kleine uitvak.

Lees ook... 'Zakaria El Ouahdi lokt stevige Premier League-interesse: Genk plakt prijskaartje op verdediger'
Westerlo heeft intussen geluisterd naar de kritiek. Deze keer waren er 708 tickets beschikbaar, tegenover 489 bij de vorige gelegenheid. Volgens Het Belang van Limburg zal het uitvak zelfs volledig uitverkocht zijn.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Westerlo - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15 (18/04).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Westerlo

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp - OH Leuven 18/04
Westerlo - KRC Genk 18/04
Charleroi - Standard 18/04

Nieuwste reacties

Nieuwste reacties
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved