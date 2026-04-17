In de voetsporen van beroemde vader bij Club Brugge: hij is één van de smaakmakers

Johan Walckiers, voetbaljournalist
Bij Club NXT kijken ze reikhalzend uit naar de halve finale van de Youth League tegen SL Benfica. Eén van de blikvangers is Gianluca Okon, die een opvallend parcours aflegt binnen de Brugse jeugdwerking.

Voor Okon voelt het allemaal extra speciaal. Enkele jaren geleden stond hij nog als ballenjongen langs de lijn bij Europese jeugdwedstrijden. “Bij matchen tegen PSG en Manchester City stond ik gewoon te kijken. Dat maakt het nog groter om hier nu zelf te staan", zegt hij in Het Nieuwsblad.

De middenvelder kan rekenen op de steun van zijn familie, met vader Paul Okon - Gouden Schoen-winnaar in zijn periode bij Club Brugge - op kop. “Zo’n match wil ik voor geen geld van de wereld missen. Ik zou er mijn leven voor geven”, klinkt het enthousiast bij zijn vader.

De weg naar deze halve finale verliep niet zonder hindernissen. Okon moest de kwartfinale missen door een schorsing na een onnodige gele kaart. “Echt stom. Ik wist niet dat er gefloten was en trapte de bal weg.”

Gekozen voor Italië

Zijn motivatie is daardoor alleen maar groter geworden. “Ik ga mijn broer zeker nog bellen voor advies”, zegt hij met het oog op Benfica, een club waar zijn familie nog connecties heeft. “95% van onze gesprekken thuis gaan over voetbal”, vult zijn vader aan.

Ook zijn internationale toekomst krijgt stilaan vorm. Okon kiest resoluut voor Italië. “De Azzurri ademen geschiedenis. Voor die eerste ploeg spelen, is de droom.”

Dat hij als groot talent wordt gezien, bewees hij eerder al met zijn uitverkiezing tot beste speler op de Kevin De Bruyne Cup. Zijn idool is duidelijk: “Ik vond het zó mooi toen Rodri de Gouden Bal won. Hij is echt mijn grote voorbeeld.”

