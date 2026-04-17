Anderlecht mag zich (opnieuw) aan een hete avond verwachten Achter De Kazerne: "Ik ben nog iedere keer blij als Anderlecht verliest"

RSC Anderlecht gaat komende zaterdag op bezoek Achter De Kazerne. De Belgische recordkampioen mag zich aan een warme ontvangst verwacht. Met Fred Vanderbiest heeft KV Mechelen een coach die héél graag van paars-wit wil winnen.

Bovenstaande quote sprak Fred Vanderbiest uit aan de vooravond van de Champions Play-Off. Wat de coach van KV Mechelen wou zeggen? Zijn ploeg is op papier dan wel geen favoriet, maar dat wil niet zeggen dat de match niet gespeeld moet worden.

RSC Anderlecht mag zich komende zaterdag alvast aan een hete avond verwachten. Vanderbiest zelf is namelijk ook steevast opgedraaid als het tegen paars-wit te doen is.

"Met de jaren is dat allemaal een beetje gaan liggen", lacht Vanderbiest in HUMO. "Vroeger stak ik de straat over als ik iemand van Anderlecht zag komen. Daar is trouwens niets mis mee. Dat gebeurt bij fans van Liverpool FC en Everton FC ook, hé."

"Ik ben nog altijd blij als Anderlecht verliest", gaat Vanderbiest verder. "Maar ondertussen ken ik er ook veel mensen. Toen Besnik Hasi naar Anderlecht leek het zelfs even alsof ik zou meegaan." (knipoogt)

Zou Fred Vanderbiest ooit voor RSC Anderlecht kunnen werken?



"Ik zit echter nog in de fase dat ik nooit naar Anderlecht zal komen", besluit Vanderbiest. "Maar zeg nooit nooit. Johan Boskamp is hét RWDM-boegbeeld uit de gouden jaren zeventig. Hij zou ook nooit naar Anderlecht gaan, maar heeft er uiteindelijk zijn mooiste jaren beleefd."