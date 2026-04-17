Anderlecht mag zich (opnieuw) aan een hete avond verwachten Achter De Kazerne: "Ik ben nog iedere keer blij als Anderlecht verliest"

Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
RSC Anderlecht gaat komende zaterdag op bezoek Achter De Kazerne. De Belgische recordkampioen mag zich aan een warme ontvangst verwacht. Met Fred Vanderbiest heeft KV Mechelen een coach die héél graag van paars-wit wil winnen.

Ik probeer mijn spelers iedere keer zo zot als een kruk te maken

Fred Vanderbiest

Bovenstaande quote sprak Fred Vanderbiest uit aan de vooravond van de Champions Play-Off. Wat de coach van KV Mechelen wou zeggen? Zijn ploeg is op papier dan wel geen favoriet, maar dat wil niet zeggen dat de match niet gespeeld moet worden.

RSC Anderlecht mag zich komende zaterdag alvast aan een hete avond verwachten. Vanderbiest zelf is namelijk ook steevast opgedraaid als het tegen paars-wit te doen is.

Vroeger stak ik de straat over als ik iemand van RSC Anderlecht zag komen

Fred Vanderbiest

"Met de jaren is dat allemaal een beetje gaan liggen", lacht Vanderbiest in HUMO. "Vroeger stak ik de straat over als ik iemand van Anderlecht zag komen. Daar is trouwens niets mis mee. Dat gebeurt bij fans van Liverpool FC en Everton FC ook, hé."

"Ik ben nog altijd blij als Anderlecht verliest", gaat Vanderbiest verder. "Maar ondertussen ken ik er ook veel mensen.  Toen Besnik Hasi naar Anderlecht leek het zelfs even alsof ik zou meegaan." (knipoogt)

Zou Fred Vanderbiest ooit voor RSC Anderlecht kunnen werken?


"Ik zit echter nog in de fase dat ik nooit naar Anderlecht zal komen", besluit Vanderbiest. "Maar zeg nooit nooit. Johan Boskamp is hét RWDM-boegbeeld uit de gouden jaren zeventig. Hij zou ook nooit naar Anderlecht gaan, maar heeft er uiteindelijk zijn mooiste jaren beleefd."

Volg KV Mechelen - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (18/04).

Meer nieuws

Kevin De Bruyne komt met geruststellend nieuws uit Napoli en klinkt opvallend gelukkig

Kevin De Bruyne komt met geruststellend nieuws uit Napoli en klinkt opvallend gelukkig

09:00
Wat zal hier van komen? FC Barcelona dient officieel klacht in bij UEFA na Champions League-uitschakeling

Wat zal hier van komen? FC Barcelona dient officieel klacht in bij UEFA na Champions League-uitschakeling

08:40
1
'Zakaria El Ouahdi lokt stevige Premier League-interesse: Genk plakt prijskaartje op verdediger'

'Zakaria El Ouahdi lokt stevige Premier League-interesse: Genk plakt prijskaartje op verdediger'

08:20
1
Jong talent van Club Brugge wil de Ballon d'Or winnen: "Sommigen lachen als ik dat zeg..."

Jong talent van Club Brugge wil de Ballon d'Or winnen: "Sommigen lachen als ik dat zeg..."

07:20
Standard-coach Euvrard maakt Waalse clash extra geladen: "Er moet revanche komen"

Standard-coach Euvrard maakt Waalse clash extra geladen: "Er moet revanche komen"

08:00
Conference League en Europa League zorgen ook voor spektakel: meerdere Belgen in halve finales

Conference League en Europa League zorgen ook voor spektakel: meerdere Belgen in halve finales

07:41
Drie ontsnappingsroutes dienen zich aan: 'Deze clubs willen Openda een herkansing geven en... ze hebben één opvallende zaak gemeen'

Drie ontsnappingsroutes dienen zich aan: 'Deze clubs willen Openda een herkansing geven en... ze hebben één opvallende zaak gemeen'

07:00
1
Anderlecht is gerustgesteld, maar... volgend seizoen gaat een zware concurrentiestrijd opleveren

Anderlecht is gerustgesteld, maar... volgend seizoen gaat een zware concurrentiestrijd opleveren

18:40
1
'Hij was enkele seizoenen geleden te duur voor Club Brugge, maar deze Turkse doelman is nu dé prioriteit'

'Hij was enkele seizoenen geleden te duur voor Club Brugge, maar deze Turkse doelman is nu dé prioriteit'

23:00
4
Hoe ziet Wouter Vrancken zijn toekomst? Coach van STVV legde Frans aanbod naast zich neer en... ook deze Belgische topclub kwam al aankloppen

Hoe ziet Wouter Vrancken zijn toekomst? Coach van STVV legde Frans aanbod naast zich neer en... ook deze Belgische topclub kwam al aankloppen

22:30
2
Waarom de transfer van een 13-jarige een nieuwe richting aangeeft bij Anderlecht

Waarom de transfer van een 13-jarige een nieuwe richting aangeeft bij Anderlecht

20:40
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/04: Slimani

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/04: Slimani

19:00
Mag hij gratis weg of niet? Italiaanse media scheppen duidelijkheid en zijn unaniem over transfer van Lukaku

Mag hij gratis weg of niet? Italiaanse media scheppen duidelijkheid en zijn unaniem over transfer van Lukaku

19:40
8
'Internazionale wil concurrentie aftroeven en drukt gaspedaal in om Rode Duivel naar Milaan te halen'

'Internazionale wil concurrentie aftroeven en drukt gaspedaal in om Rode Duivel naar Milaan te halen'

22:00
2
Hallo, Belgische topclubs? 'Vincent Janssen wil contract bij Antwerp niét verlengen en denkt aan stoppen'

Hallo, Belgische topclubs? 'Vincent Janssen wil contract bij Antwerp niét verlengen en denkt aan stoppen'

21:40
3
Een kans om te grijpen? Islam Slimani zit opnieuw zonder club

Een kans om te grijpen? Islam Slimani zit opnieuw zonder club

19:00
1
'Barcelona richt pijlen op dure vogel die ook héél hoog op de verlanglijst van Liverpool staat'

'Barcelona richt pijlen op dure vogel die ook héél hoog op de verlanglijst van Liverpool staat'

21:20
2
De transfersom van Openda in detail: Juventus betaalde dit bedrag per speelminuut en dit waanzinnige bedrag per doelpunt

De transfersom van Openda in detail: Juventus betaalde dit bedrag per speelminuut en dit waanzinnige bedrag per doelpunt

21:00
Hans Vanaken zet de boel op scherp vlak voor cruciale wedstrijd tegen Union SG met enkele rake uitspraken

Hans Vanaken zet de boel op scherp vlak voor cruciale wedstrijd tegen Union SG met enkele rake uitspraken

20:00
2
🎥 Poalo Di Canio windt zich tijdens live-uitzending op over niveau van Italiaans voetbal en bonkt hoofd tot bloedens toe op tafel

🎥 Poalo Di Canio windt zich tijdens live-uitzending op over niveau van Italiaans voetbal en bonkt hoofd tot bloedens toe op tafel

20:20
Raman waarschuwt voor groot verschil tussen Anderlecht en Union

Raman waarschuwt voor groot verschil tussen Anderlecht en Union

15:00
2
Florentino Perez houdt grote schoonmaak na twee seizoenen zonder prijs voor Real Madrid: 'Deze pion weet al dat het einde verhaal is, héél grote namen zullen volgen'

Florentino Perez houdt grote schoonmaak na twee seizoenen zonder prijs voor Real Madrid: 'Deze pion weet al dat het einde verhaal is, héél grote namen zullen volgen'

19:20
13
KAA Gent bindt aanvaller langer aan zich vast: contract tot 2029

KAA Gent bindt aanvaller langer aan zich vast: contract tot 2029

18:20
Ex-Antwerp-speler Michel-Ange Balikwisha volledig uit beeld: wat is er aan de hand?

Ex-Antwerp-speler Michel-Ange Balikwisha volledig uit beeld: wat is er aan de hand?

18:00
5
Moet Coosemans vrezen voor zijn plaats bij Anderlecht? Philippe Albert ziet nieuwe nummer één opstaan

Moet Coosemans vrezen voor zijn plaats bij Anderlecht? Philippe Albert ziet nieuwe nummer één opstaan

13:00
1
Na Bayern-stunt tegen Real komt Vincent Kompany met opvallende Anderlecht-vergelijking

Na Bayern-stunt tegen Real komt Vincent Kompany met opvallende Anderlecht-vergelijking

16:00
Stijn Vreven is opvallend eerlijk over seizoen van Lokeren en wijst op twee grote problemen

Stijn Vreven is opvallend eerlijk over seizoen van Lokeren en wijst op twee grote problemen

17:40
Joseph Opoku zet alles recht bij Zulte Waregem en droomt nog heel groot

Joseph Opoku zet alles recht bij Zulte Waregem en droomt nog heel groot

17:20
Standard krijgt boost voor Waalse clash, maar moet ook zware domper slikken

Standard krijgt boost voor Waalse clash, maar moet ook zware domper slikken

17:00
1
Voetbalwereld rouwt om overlijden van ex-doelman van Arsenal en Juventus Alex Manninger

Voetbalwereld rouwt om overlijden van ex-doelman van Arsenal en Juventus Alex Manninger

16:30
2
Waarom Vincent Kompany letterlijk 'mia san mia' is: van Neerpede tot München, altijd en overal Opinie

Waarom Vincent Kompany letterlijk 'mia san mia' is: van Neerpede tot München, altijd en overal

14:40
Groot talent van Neerpede tekent eerste profcontract bij Anderlecht

Groot talent van Neerpede tekent eerste profcontract bij Anderlecht

11:20
Een jaar na Kevin De Bruyne: Manchester City neemt officieel afscheid van ander clubicoon

Een jaar na Kevin De Bruyne: Manchester City neemt officieel afscheid van ander clubicoon

15:30
2
Ivan Leko laat romantisch voetbal los en stuurt duidelijke boodschap richting Union

Ivan Leko laat romantisch voetbal los en stuurt duidelijke boodschap richting Union

14:20
4
'Anderlecht denkt aan vlot scorende spits uit Duitsland'

'Anderlecht denkt aan vlot scorende spits uit Duitsland'

12:00
6
'Yari Verschaeren vertrekt gratis bij Anderlecht nadat hij transfer van 5 miljoen euro weigerde'

'Yari Verschaeren vertrekt gratis bij Anderlecht nadat hij transfer van 5 miljoen euro weigerde'

16/04
13

