Premier League klopt aan bij goudhaantje Anderlecht: dit is wat hij zelf wil

Nunzio Engwanda geldt al jaren als één van de grootste defensieve talenten van RSC Anderlecht, maar van een echte doorbraak in het eerste elftal is voorlopig geen sprake. En dus wordt er aan zijn mouw getrokken.

Vorig seizoen mocht Engwanda amper drie keer opdraven bij de hoofdmacht. Daarna verdween hij opnieuw uit beeld, terwijl Anderlecht net in die periode op zoek was naar defensieve stabiliteit. Het gebrek aan vertrouwen roept vragen op over zijn toekomst bij paars-wit.

Aston Villa toonde al interesse

Intussen blijft de jeugdinternational zich wel tonen bij RSCA Futures, waar hij zelfs aanvoerder is. In de Challenger Pro League bevestigt hij zijn potentieel op een lager niveau en dat heeft ook heel wat andere clubs wakker gemaakt.

De Belgische U19-international wordt het hof gemaakt door verschillende clubs uit de Premier League. Enkele weken geleden was er al de nadrukkelijke belangstelling van Aston Villa in de verdediger van Anderlecht.

Engwanda lijkt te willen blijven bij Anderlecht

Het contract van Engwanda loopt in juni 2027 af. En dus is het stilaan tijd om knopen door te hakken. Ondertussen doet zijn broer het wél al prima in het buitenland, bij Utrecht. “We staan nauw in contact, maar iedereen stippelt zijn eigen carrière uit."



"De eerste ploeg van Anderlecht blijft voor mij het doel. Bij RSCA Futures tel ik intussen al flink wat wedstrijden op de teller en groeide ik uit tot een leidersfiguur. Ik probeer die taak op mij te nemen", laat hij er geen twijfel over bestaan in Het Nieuwsblad.