Verliest Anderlecht opnieuw toptalent door gebrek aan kansen? Premier League-club toont al interesse

Nunzio Engwanda geldt al jaren als één van de grootste defensieve talenten van RSC Anderlecht, maar van een echte doorbraak in het eerste elftal is voorlopig geen sprake. De 18-jarige centrale verdediger kreeg dit seizoen geen kansen meer.

Vorig seizoen mocht Engwanda amper drie keer opdraven bij de hoofdmacht. Daarna verdween hij opnieuw uit beeld, terwijl Anderlecht net in die periode op zoek was naar defensieve stabiliteit. Het gebrek aan vertrouwen roept vragen op over zijn toekomst bij paars-wit.

Intussen blijft de jeugdinternational zich wel tonen bij RSCA Futures, waar hij zelfs aanvoerder is. Met 21 wedstrijden, een doelpunt en een assist in de Challenger Pro League bevestigt hij zijn potentieel op een lager niveau.

Aston Villa toont interesse in Nunzio Engwanda

Ook op internationaal vlak staat Engwanda goed aangeschreven. Hij verzamelde al meerdere caps bij de Belgische U19 en wordt nog steeds gezien als een speler met een veelbelovende toekomst.

Die situatie is ook clubs uit het buitenland niet ontgaan. Onder meer Aston Villa volgt zijn dossier op de voet. In de Premier League zien ze in hem een ruwe diamant die met de juiste begeleiding kan doorgroeien.



Met een contract tot medio 2027 en een nakend beslissend jaar lijkt een vertrek steeds realistischer te worden. Als Anderlecht hem geen kansen blijft geven, dreigt het opnieuw een toptalent voor een beperkte som te zien vertrekken.