Verliest Anderlecht opnieuw toptalent door gebrek aan kansen? Premier League-club toont al interesse

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Nunzio Engwanda geldt al jaren als één van de grootste defensieve talenten van RSC Anderlecht, maar van een echte doorbraak in het eerste elftal is voorlopig geen sprake. De 18-jarige centrale verdediger kreeg dit seizoen geen kansen meer.

Vorig seizoen mocht Engwanda amper drie keer opdraven bij de hoofdmacht. Daarna verdween hij opnieuw uit beeld, terwijl Anderlecht net in die periode op zoek was naar defensieve stabiliteit. Het gebrek aan vertrouwen roept vragen op over zijn toekomst bij paars-wit.

Intussen blijft de jeugdinternational zich wel tonen bij RSCA Futures, waar hij zelfs aanvoerder is. Met 21 wedstrijden, een doelpunt en een assist in de Challenger Pro League bevestigt hij zijn potentieel op een lager niveau.

Aston Villa toont interesse in Nunzio Engwanda

Ook op internationaal vlak staat Engwanda goed aangeschreven. Hij verzamelde al meerdere caps bij de Belgische U19 en wordt nog steeds gezien als een speler met een veelbelovende toekomst.

Die situatie is ook clubs uit het buitenland niet ontgaan. Onder meer Aston Villa volgt zijn dossier op de voet. In de Premier League zien ze in hem een ruwe diamant die met de juiste begeleiding kan doorgroeien.


Met een contract tot medio 2027 en een nakend beslissend jaar lijkt een vertrek steeds realistischer te worden. Als Anderlecht hem geen kansen blijft geven, dreigt het opnieuw een toptalent voor een beperkte som te zien vertrekken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
RSCA Futures
Nunzio Engwanda

Meer nieuws

Frankrijk kan drie selecties naar WK sturen, maar bondscoach Deschamps is al zeker van 20 namen

10:00
Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 32
Jong Genk Jong Genk 03/04 KSC Lokeren KSC Lokeren
KV Kortrijk KV Kortrijk 03/04 KAA Gent KAA Gent
RSCA Futures RSCA Futures 04/04 SK Beveren SK Beveren
Lommel SK Lommel SK 04/04 RWDM Brussels RWDM Brussels
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 04/04 Eupen Eupen
Lierse SK Lierse SK 04/04 Francs Borains Francs Borains
Seraing Seraing 05/04 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Luik FC Luik FC 05/04 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

Stigo12 Stigo12 over OFFICIEEL Trainersontslag na slechts vijf matchen (maar niet de snelste ooit in de competitie) Stigo12 Stigo12 over Alderweireld spreekt straffe taal over conflict met De Bruyne op WK in Qatar Alex Del Piero Alex Del Piero over Met voorbedachte rade? Rayane Bounida krijgt opvallend nieuws nadat hij België links liet liggen Stigo12 Stigo12 over Dit is geen toeval meer: maar liefst 10 spelers - ook Rode Duivel - topclub haken af voor hun nationale ploeg Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Philippe Albert ziet ongelofelijk iets gebeuren met Nathan De Cat op het WK Geert66 Geert66 over Wat als Club Brugge deze winter 15 miljoen euro had neergelegd? Geen spek voor de bek van blauw-zwart meer RememberLierse RememberLierse over Fouten en kaarten: dit is de vuilste ploeg uit de Jupiler Pro League Charly Charly over Eden Hazard stuurt een knipoog naar Rudi Garcia: "Als je iemand nodig hebt..." pief pief over "Het is best vervelend": Courtois ziet geen andere mogelijkheid voor toekomst Rode Duivels Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Barcelona gaat meer dan 70 miljoen euro neerleggen voor een verdediger Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved