Op z'n Belgisch: vandaag ontknoping in tweede klasse, maar beslissing pas binnen twee weken

De ontknoping in de Challenger Pro League belooft bijzonder vreemd te verlopen. Hoewel vrijdag de laatste speeldag wordt afgewerkt, zal pas op 30 april duidelijk worden wie effectief degradeert.

Sportief gezien is de situatie nochtans helder. Eén van Francs Borains, RFC Seraing of RWDM dreigt als 13e te eindigen en dus normaal te zakken. Maar door het dossier rond de U23-teams is dat scenario allesbehalve zeker.

De aanwezigheid van beloftenteams zoals RSCA Futures, Club NXT en Jong Genk zorgt al langer voor discussie. Zij genieten bescherming via quota, wat de degradatieregels vertroebelt.

De Belgische Mededingingsautoriteit moet nu knopen doorhakken. Die instantie liet eerder al verstaan dat de regeling problematisch is, maar stelde een definitieve beslissing uit tot het moment waarop het echt nodig zou zijn.

Belgische Mededingingsautoriteit spreekt zich pas op 30 april uit

Dat moment is nu aangebroken. De mededingingsautoriteit zal zich pas op 30 april uitspreken, bijna twee weken na het einde van de competitie. Tot die datum blijft alles dus in het ongewisse.

In de praktijk betekent dit dat de 13de in de stand vrijdagavond mogelijk gewoon… blijft waar hij is. Pas na het verdict én bijkomende beslissingen rond licenties en competitiehervormingen zal duidelijk worden wie effectief degradeert.



Het is niet de eerste keer dat zo’n scenario zich voordoet in het Belgische voetbal. Vorig seizoen werd een gelijkaardige knoop pas in juli doorgehakt. Ook nu lijkt het erop dat de sportieve uitslag niet meteen het laatste woord zal hebben.

