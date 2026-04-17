'Zulte Waregem zoekt nieuwe coach en klopt aan bij ... RSC Anderlecht'

Zulte Waregem is sinds afgelopen weekend gered. En dus kan er stilaan aan de toekomst gedacht worden. Daarbij hoort een nieuwe spelerskern én een nieuwe coach. De zoektocht daartoe is volop bezig, zoveel is duidelijk.

Steve Colpaert mocht enkele speeldagen voor het einde van de reguliere competitie overnemen van T1 Sven Vandenbroeck. Hij slaagde er niet in de top-12 nog te bereiken, maar ondertussen is Essevee wel gered.

Zulte Waregem zoekt nieuwe coach

Volgend seizoen dus ook Colpaert als T1 bij Zulte Waregem? De gewezen centrale verdediger zelf stond daar wel voor open, maar zover lijkt het niet te komen. Essevee lijkt namelijk bewust op zoek naar een nieuwe oefenmeester.

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) April 17, 2026

Daarbij zijn ze nu ook uitgekomen bij ... RSC Anderlecht. Daar is Jelle Coen actief bij de RSCA Futures, maar Zulte Waregem zou hem volgens Sacha Tavolieri alvast op de shortlist hebben gezet om volgend seizoen T1 te worden.

Kiest Zulte Waregem voor Coen of Krogh?

Coen - die ook al ervaring opdeed bij de jeugd van KV Mechelen en KRC Genk - zou zo aanspraak kunnen maken op zijn eerste avontuur in de Jupiler Pro League. Hij is wel niet de enige kandidaat op het lijstje van Essevee.





Volgens Tavolieri is er een Deense concurrent. Dat is volgens onze informatie Soren Krogh, een ex-coach van onder meer FC Nordsjaelland, Aalborg BK en Odense BK die al enkele maanden zonder club zit. Hij was half maart ook al in beeld als crisismanager. Ondertussen werden bij Zulte Waregem alvast vijf spelers naar de exit begeleid, waaronder Jelle Vossen.