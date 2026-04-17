"Appeltaart kan je krijgen, maar hem niet!": Uli Hoeness verklapt héérlijke anekdote over Vincent Kompany

Vincent Kompany loodste Bayern München eerder deze week naar de halve finales van de Champions League. Uli Hoeness is fan van onze landgenoot en rakelde in een podcast een heerlijke transferanekdote op.

Na een spektakelstuk tegen Real Madrid (4-3) mag Bayern naar de halve finales. Daarin werd het gekoppeld aan Paris Saint-Germain, in wat voor velen een finale avant la lettre is.

Hoeness, Kompany en appeltaart

Erevoorzitter Uli Hoeness schoof recent aan in de podcast Auf eine weiß-blaue Tasse en sprak er openlijk over Kompany. Hij spaarde daarbij zijn lof niet voor de ex-Rode Duivel. "De coach is erin geslaagd om van individuele spelers een team te maken", wordt Hoeness geciteerd door Het Laatste Nieuws.

"Zo is het al lange tijd niet geweest bij ons. Onlangs vierden we Vincents 40ste verjaardag. Er waren zo'n vijftig à zestig mensen die hem een staande ovatie gaven en zongen. Iedereen heeft het hier naar zijn zin met hem."

Waarna hij een schitterende transferanekdote oprakelde. Kompany wilde afgelopen zomer Xavi Simons naar Bayern halen en reed daarvoor samen met sportief directeur Christoph Freund helemaal naar het huis van Hoeness.



"Kompany en Christoph Freund (de sportief directeur, red.) kwamen binnen bij mij thuis en zeiden: 'Uli, we hebben Xavi absoluut nodig'. Mijn antwoord was echter: 'Vince, je kan nog een stukje appeltaart krijgen, maar Xavi niet!' We willen dat je met de jonge spelers speelt. Daaraan heeft hij absoluut voldaan."