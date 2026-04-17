Antwerp krijgt dubbele opsteker voor OHL, maar slikt ook zeer vervelende opdoffer

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
Royal Antwerp FC kijkt dit weekend OH Leuven in de ogen. Het recupereert twee pionnen, maar ziet een andere speler afzeggen met een blessure.

Antwerp raapte nog geen punten in de Europe Play-offs. Zowel tegen Genk als tegen Charleroi leed het een nederlaag, waardoor de Great Old voorlopig laatste is. Het heeft evenveel punten (18) als OH Leuven, de komende tegenstander.

Geen crisissfeer bij Antwerp

Voor dat duel zal Antwerp opnieuw kunnen rekenen op Gyrano Kerk, schrijft Het Laatste Nieuws. Die raakte onlangs verzeild in een paspoortkwestie, maar mag opnieuw spelen. Ook Rein Van Helden is opnieuw speelklaar na een hamstringblessure.

Een tegenvaller is wel het uitvallen van Mauricio Benítez. Die was nog  maar net teruggekeerd na een hamstringblessure, maar staat nu dus opnieuw aan de kant. Hij ervaarde volgens de genoemde krant een terugval en moet verstek laten gaan voor OHL.

Ondanks de 0 op 6 is er van een crisissfeer overigens geen sprake. "We blijven rustig", wordt Joseph Oosting geciteerd bij HLN. "In mijn gesprekken met Marc Overmars (Directeur Voetbalzaken, red.) en Sven Jaecques (CEO, red.) benoemen we de dingen wel, op een genuanceerde manier."


"We staan ‘in het midden’. Het is niet zo slecht, maar evenmin is het erg goed. Over de fysieke arbeid en de ingesteldheid van de spelers kan ik overigens niets negatief zeggen", klinkt het nog.

'Real Madrid wil Carvajal vervangen door Premier League-ster van 100 miljoen'

