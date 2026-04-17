'Real Madrid wil Carvajal vervangen door Premier League-ster van 100 miljoen'

Dani Carvajal is met zijn 34 lentes niet meer van de jongsten. Real Madrid denkt daarom al aan een opvolger voor het clubicoon.

Een clubicoon, zo kan je Carvajal zeker noemen. De Spanjaard won onder meer zes keer de Champions League met de Koninklijke en vier Spaanse titels. Zijn contract loopt eind dit seizoen af en dus wil Real de markt optrekken.

Dat deed het afgelopen zomer al door Trent Alexander-Arnold weg te halen bij Liverpool. Ook het nieuwe doelwit zou volgens transferexpert Ekrem Konur in de Premier League rondlopen. Zo zou Real naar Jurrien Timber lonken.

Arsenal wil de jackpot

Timber is de onbetwiste rechtsachter van Arsenal. Hij staat verdedigend uitstekend zijn mannetje, maar draagt ook aanvallend heel wat bij. Zo was hij dit seizoen al goed voor 4 goals en 7 assists. Real wil een verjonging doorvoeren in de verdediging en zoekt een topalternatief voor Alexander-Arnold.

De Madrilenen zouden de Nederlander al intensief gescout hebben, maar Arsenal is niet van plan om Timber te laten gaan. Hij is een belangrijk onderdeel van het Londense project. Bovendien zal Arsenal komende zomer mogelijk afscheid nemen van Ben White, een andere rechtsachter.

Dat maakt de zaken er voor Real alleen maar moeilijker op. Arsenal zou de Madrileense interesse willen counteren met een stevige loonsverhoging. En als het toch een transfer zou overwegen, zouden de Gunners enkel naar bedragen luisteren in de grootorde van 85-100 miljoen euro.



