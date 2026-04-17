David Hubert: "Of er een speler is van Club die ik wil? Neen"

Voetbalminnend België maakt zich op voor de topper tussen Union SG en Club Brugge. Union-coach David Hubert schoof vandaag aan voor zijn persbabbel en had er heel wat interessants te vertellen.

Union is met 39 punten nog altijd leider in de Champions' Play-offs. Het reed voorlopig een foutloos parcours, met zeges tegen Sint-Truiden (0-1) en KV Mechelen (0-1). Ook Club Brugge bleef voorlopig foutloos in de play-offs, waardoor het verschil nog altijd één punt bedraagt.

Hubert vindt de leidersplaats verdiend

"Mijn groep is zo klaar als mogelijk, maar je weet nooit wat er zondag gebeurt", blikt David Hubert vooruit bij Sporza. "Het resultaat is vaak het gevolg van de prestatie, maar er zijn heel wat feiten, momenten en keuzes die kunnen voorvallen tijdens een wedstrijd. Op dat vlak is het een menselijke sport."

"We hebben hier heel hard voor gewerkt", zegt hij over de leidersplaats. "En die voorsprong is verdiend. We staan op kop, omdat we het verdienen. We beschouwen niets als vanzelfsprekend, maar blijven er week per week hard voor werken."

Is er iets waar hij Club om benijdt? "Hun geld", klonk het met een kwinkslag. "Ik ben op niks jaloers. Ik wil geen speler van Club Brugge. Elk team heeft zijn identiteit met zíjn spelersprofielen. Zo werkt het. Ik ben heel tevreden over mijn groep, met haar wapens en kwaliteiten."



In de onderlinge duels leidt Club dit seizoen met 2-1. Het won de Supercup (1-2) en zette Union ook thuis opzij (1-0). In het Dudenpark waren de Brusselaren dan weer te sterk, dankzij een goal van Adem Zorgane, die op interesse uit Engeland kan rekenen. Wat wordt het zondag?