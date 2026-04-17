David Hubert: "Of er een speler is van Club die ik wil? Neen"

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Voetbalminnend België maakt zich op voor de topper tussen Union SG en Club Brugge. Union-coach David Hubert schoof vandaag aan voor zijn persbabbel en had er heel wat interessants te vertellen.

Union is met 39 punten nog altijd leider in de Champions' Play-offs. Het reed voorlopig een foutloos parcours, met zeges tegen Sint-Truiden (0-1) en KV Mechelen (0-1). Ook Club Brugge bleef voorlopig foutloos in de play-offs, waardoor het verschil nog altijd één punt bedraagt.

Hubert vindt de leidersplaats verdiend

"Mijn groep is zo klaar als mogelijk, maar je weet nooit wat er zondag gebeurt", blikt David Hubert vooruit bij Sporza. "Het resultaat is vaak het gevolg van de prestatie, maar er zijn heel wat feiten, momenten en keuzes die kunnen voorvallen tijdens een wedstrijd. Op dat vlak is het een menselijke sport."

"We hebben hier heel hard voor gewerkt", zegt hij over de leidersplaats. "En die voorsprong is verdiend. We staan op kop, omdat we het verdienen. We beschouwen niets als vanzelfsprekend, maar blijven er week per week hard voor werken."

Is er iets waar hij Club om benijdt? "Hun geld", klonk het met een kwinkslag. "Ik ben op niks jaloers. Ik wil geen speler van Club Brugge. Elk team heeft zijn identiteit met zíjn spelersprofielen. Zo werkt het. Ik ben heel tevreden over mijn groep, met haar wapens en kwaliteiten."


In de onderlinge duels leidt Club dit seizoen met 2-1. Het won de Supercup (1-2) en zette Union ook thuis opzij (1-0). In het Dudenpark waren de Brusselaren dan weer te sterk, dankzij een goal van Adem Zorgane, die op interesse uit Engeland kan rekenen. Wat wordt het zondag?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Union SG
David Hubert

Meer nieuws

'Real Madrid wil Carvajal vervangen door Premier League-ster van 100 miljoen'

23:00
Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 34
Seraing Seraing 1-2 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 4-0 Francs Borains Francs Borains
RSCA Futures RSCA Futures 5-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
KV Kortrijk KV Kortrijk 3-1 RWDM Brussels RWDM Brussels
K Beerschot VA K Beerschot VA 2-1 Lommel SK Lommel SK
Jong Genk Jong Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
Lierse SK Lierse SK 1-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Luik FC Luik FC 2-1 Eupen Eupen

Nieuwste reacties

fierce fierce over DONE DEAL: RSC Anderlecht hakt knoop in doel door fierce fierce over 'STVV ziet het met lede ogen aan: twee buitenlandse clubs trekken aan de mouw van Wouter Vrancken' roodwit1880 roodwit1880 over Antwerp krijgt dubbele opsteker voor OHL, maar slikt ook zeer vervelende opdoffer We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Jong talent van Club Brugge wil de Ballon d'Or winnen: "Sommigen lachen als ik dat zeg..." fierce fierce over 'Yari Verschaeren vertrekt gratis bij Anderlecht nadat hij transfer van 5 miljoen euro weigerde' fierce fierce over Hallo, Belgische topclubs? 'Vincent Janssen wil contract bij Antwerp niét verlengen en denkt aan stoppen' Stefaan_82 Stefaan_82 over Na nieuwe triomf voor Club NXT: Jonas De Roeck stuurt meteen gewaagde boodschap de wereld in Stefaan_82 Stefaan_82 over UEFA Youth League: dit wordt de loodzware tegenstander van Club Brugge in de finale The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Dat heeft Barcelona ook gezien: Club Brugge schrijft opnieuw voetbalgeschiedenis JaKu JaKu over Niet enkel Tzolis: 'Club Brugge mikt op (meer dan) 40 miljoen euro voor goudhaantje' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved