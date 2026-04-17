UEFA Youth League: dit wordt de loodzware tegenstander van Club Brugge in de finale

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
Club Brugge zorgde vandaag voor een verrassing door Benfica uit te schakelen in de halve finales van de UEFA Youth League. Daarin neemt blauw-zwart het op tegen een grote naam.

Club Brugge is aan een straf parcours bezig in de Youth League. Het zette eerder al grootmachten als Bayern München (0-3), FC Barcelona (2-0) en Arsenal opzij (2-1). In de kwartfinales moest Atlético Madrid eraan geloven met 4-0.

Vandaag haalde Club het in de halve finales relatief eenvoudig van Benfica, dat bekendstaat om zijn uitstekende jeugdopleiding. Blauw-zwart liep via Goemaere, Garcia en Musuayi uit tot 0-3 en slikte slechts in het absolute slot (via een owngoal) een tegentreffer. Na de 3-1 mag Club met vertrouwen naar de finale trekken. Die wordt op maandag gespeeld.

Club Brugge-Real Madrid

De tegenstander daarin wordt Real Madrid. De Spanjaarden haalden het na strafschoppen van Paris Saint-Germain, een andere Europese grootmacht. Na de reguliere speeltijd stond er 1-1 op het scorebord.

Elijah Ly zette PSG na net geen halfuur spelen op voorsprong. Real moest zwoegen, maar vond in het slot dan toch de gelijkmaker via Liberto Navascués. We gingen meteen naar strafschoppen en daarin was Real uiteindelijk de sterkste.


Club Brugge zal op weg naar de eindwinst dus nog een keer moeten knallen tegen een absolute grootmacht. Trainer Jonas De Roeck heeft alvast maar één ambitie.

Champions League

 Kwart Finales
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 0-1 Arsenal Arsenal
Real Madrid Real Madrid 1-2 Bayern München Bayern München
Barcelona Barcelona 0-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 2-0 Liverpool FC Liverpool FC
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-2 Barcelona Barcelona
Liverpool FC Liverpool FC 0-2 PSG PSG
Arsenal Arsenal 0-0 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Bayern München Bayern München 4-3 Real Madrid Real Madrid

