Westerlo op weg naar Europees voetbal? Coach Charaï ziet groot verschil met begin dit seizoen

KVC Westerlo beleeft een sterke start van de Europe Play-offs en prijkt na twee speeldagen bovenaan. Met zeges tegen Sporting Charleroi en Standard Luik heeft het vertrouwen in de Kempen een stevige boost gekregen.

De volgende test laat niet lang op zich wachten, want met KRC Genk komt meteen een rechtstreekse concurrent langs in ’t Kuipje. De inzet is duidelijk: de leidersplaats in de poule.

Hoewel Westerlo voorlopig het maximum van de punten pakte, verliepen beide wedstrijden niet zonder kanttekeningen. In beide duels speelde de tegenstander lange tijd met tien man, wat de situatie beïnvloedde. Toch wist Westerlo die omstandigheden voldoende te benutten.

Genk niet zomaar domineren

Coach Issame Charaï zag nog ruimte voor verbetering, zeker in de afwerking. “We hebben de wedstrijd levend gehouden en veel kansen gecreëerd, maar we hadden onszelf meer moeten belonen. Dan speel je een veel comfortabelere match", zegt hij in GvA.

Tegelijk wijst hij op het contrast met eerder dit seizoen. “In het begin klopte alles, maar namen we geen punten mee. Nu geven we misschien iets meer weg, maar winnen we wel. Het zit momenteel eens mee, en dat mag ook.”

Voor het duel tegen Genk temperen ze in Westerlo de verwachtingen. “We hebben een jonge ploeg en willen stap voor stap groeien. We gaan Genk niet zomaar domineren”, klinkt het. De ambitie blijft echter overeind: met de steun van het publiek wil Westerlo zijn sterke reeks verderzetten en de koppositie vasthouden.