Westerlo op weg naar Europees voetbal? Coach Charaï ziet groot verschil met begin dit seizoen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
Westerlo op weg naar Europees voetbal? Coach Charaï ziet groot verschil met begin dit seizoen
KVC Westerlo beleeft een sterke start van de Europe Play-offs en prijkt na twee speeldagen bovenaan. Met zeges tegen Sporting Charleroi en Standard Luik heeft het vertrouwen in de Kempen een stevige boost gekregen.

De volgende test laat niet lang op zich wachten, want met KRC Genk komt meteen een rechtstreekse concurrent langs in ’t Kuipje. De inzet is duidelijk: de leidersplaats in de poule.

Hoewel Westerlo voorlopig het maximum van de punten pakte, verliepen beide wedstrijden niet zonder kanttekeningen. In beide duels speelde de tegenstander lange tijd met tien man, wat de situatie beïnvloedde. Toch wist Westerlo die omstandigheden voldoende te benutten.

Genk niet zomaar domineren

Coach Issame Charaï zag nog ruimte voor verbetering, zeker in de afwerking. “We hebben de wedstrijd levend gehouden en veel kansen gecreëerd, maar we hadden onszelf meer moeten belonen. Dan speel je een veel comfortabelere match", zegt hij in GvA.

Tegelijk wijst hij op het contrast met eerder dit seizoen. “In het begin klopte alles, maar namen we geen punten mee. Nu geven we misschien iets meer weg, maar winnen we wel. Het zit momenteel eens mee, en dat mag ook.”

Voor het duel tegen Genk temperen ze in Westerlo de verwachtingen. “We hebben een jonge ploeg en willen stap voor stap groeien. We gaan Genk niet zomaar domineren”, klinkt het. De ambitie blijft echter overeind: met de steun van het publiek wil Westerlo zijn sterke reeks verderzetten en de koppositie vasthouden.

Volg Westerlo - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15 (18/04).

DONE DEAL: RSC Anderlecht hakt knoop in doel door

DONE DEAL: RSC Anderlecht hakt knoop in doel door

17:00
Leuke boost voor KRC Genk met oog op clash tegen Westerlo

10:31
'Op leven en dood' vanavond voor RWDM Brussels: "Onze redding hangt samen met het leven van de fans"

16:45
Dat heeft Barcelona ook gezien: Club Brugge schrijft opnieuw voetbalgeschiedenis

16:30
3
'Zakaria El Ouahdi lokt stevige Premier League-interesse: Genk plakt prijskaartje op verdediger'

08:20
3
Ex-Anderlecht-aanvaller vindt opnieuw de weg naar de netten in de grootste stad ter wereld

16:15
Premier League klopt aan bij goudhaantje Anderlecht: dit is wat hij zelf wil

16:00
'Westerlo wil deal kapen voor neus van Club Brugge'

13:30
Club Brugge of Anderlecht als nieuwe club voor JPL-sensatie? Dit zegt hij er zelf over

15:30
STVV pareert de kritiek: "Alleen Anderlecht en Standard doen beter"

15:00
Radja Nainggolan haalt uit naar Anderlecht: "Ze stonden daar alsof ze de titel hadden gewonnen..."

14:30
3
Japan een nieuwe assistent, ander land zelfs een nieuwe T1 en dat op minder dan twee maand van het WK

14:00
Isaac Mbenza doorbreekt de stilte over zijn breuk met Charleroi

12:20
Anderlecht, STVV & co supporteren voor Aston Villa, maar voelen de bui stilaan hangen

13:00
1
Op z'n Belgisch: vandaag ontknoping in tweede klasse, maar beslissing pas binnen twee weken

12:10
1
'FC Barcelona wil twee toptalenten wegkapen bij Club Brugge'

12:40
6
Belgen zorgen voor stunt in Europa: "Een ongelooflijk sterke ploeg"

12:00
Standard houdt basisspeler langer aan boord met nieuw contract tot 2029

11:00
1
Challenger Pro League maakt zich op voor razendspannende avond: dit staat er nog op het spel

11:20
In de voetsporen van beroemde vader bij Club Brugge: hij is één van de smaakmakers

11:10
Vincent Euvrard hakt knoop door voor Waalse clash

10:00
Kortrijk kan RWDM harde klap toedienen, maar maandag kan de genadeslag volgen

10:15
2
Toby Alderweireld spaart ex-club niet: "Ze zijn kwalitatief niet goed genoeg"

09:30
3
Kevin De Bruyne komt met geruststellend nieuws uit Napoli en klinkt opvallend gelukkig

09:00
Standard-coach Euvrard maakt Waalse clash extra geladen: "Er moet revanche komen"

08:00
Wat zal hier van komen? FC Barcelona dient officieel klacht in bij UEFA na Champions League-uitschakeling

08:40
9
Conference League en Europa League zorgen ook voor spektakel: meerdere Belgen in halve finales

07:41
Jong talent van Club Brugge wil de Ballon d'Or winnen: "Sommigen lachen als ik dat zeg..."

07:20
Drie ontsnappingsroutes dienen zich aan: 'Deze clubs willen Openda een herkansing geven en... ze hebben één opvallende zaak gemeen'

07:00
1
Anderlecht mag zich (opnieuw) aan een hete avond verwachten Achter De Kazerne: "Ik ben nog iedere keer blij als Anderlecht verliest"

06:30
5
'Hij was enkele seizoenen geleden te duur voor Club Brugge, maar deze Turkse doelman is nu dé prioriteit'

23:00
4
Hallo, Belgische topclubs? 'Vincent Janssen wil contract bij Antwerp niét verlengen en denkt aan stoppen'

21:40
7
Hoe ziet Wouter Vrancken zijn toekomst? Coach van STVV legde Frans aanbod naast zich neer en... ook deze Belgische topclub kwam al aankloppen

22:30
4
'Internazionale wil concurrentie aftroeven en drukt gaspedaal in om Rode Duivel naar Milaan te halen'

22:00
2
'Barcelona richt pijlen op dure vogel die ook héél hoog op de verlanglijst van Liverpool staat'

21:20
2
De transfersom van Openda in detail: Juventus betaalde dit bedrag per speelminuut en dit waanzinnige bedrag per doelpunt

21:00

