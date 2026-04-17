Anderlecht, STVV & co supporteren voor Aston Villa, maar voelen de bui stilaan hangen

Wie de winnaar van de UEFA Europa League wordt? Dat kan van groot belang zijn voor de Belgische bekerwinnaar of het nummer drie uit de competitie. RSC Anderlecht, Union Saint-Gilloise en STVV blijven het op de voet opvolgen.

De kans dat Union SG de top-2 gaat halen in de Belgische competitie wordt steeds groter, en dus is de vraag wat er gaat gebeuren met het derde Europese ticket. Dat is normaliter voorbehouden voor de bekerwinnaar.

Alle ballen op Aston Villa?

Als Union echter de top-2 haalt én de Croky Cup wint, dan is het nummer drie dat aanspraak maakt op het derde beste Europese ticket. Voorlopig staat STVV op die plaats, maar ook Anderlecht, Gent of Mechelen kunnen nog derde worden.

En als Anderlecht de Beker wint, dan pakken zij uiteraard meteen dat ticket. Dat geeft recht op de play-offs van de Europa League. Zo is er zekerheid van een Europese groepsfase, maar geen zekerheid dat het de Europa League is.

Kans heel klein geworden voor Belgische teams

Daar is meer geld (en meer punten voor de coëfficiënt) te vangen dan in de Conference League. Als de winnaar van de Europa League zich echter ook voor die competitie plaatst via de eigen competitie, schuift er een ticket door en dan is de League Phase meteen bereikt voor de bekerwinnaar of nummer drie.

Dat Real Betis en Celta Vigo uit de Europa League liggen, is dus geen goed nieuws. Daardoor komt alle hoop nu van Aston Villa, dat zesde moet worden in eigen land én de Europa League moet gaan winnen. Nottingham Forest, Braga en Freiburg lijken niet meer in dergelijke positie te gaan komen.