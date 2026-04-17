STVV pareert de kritiek: "Alleen Anderlecht en Standard doen beter"

Bart Vandenbussche
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Sint-Truiden is zijn Play-offs begonnen met een 0 op 6, maar hoeft zich niet te schamen voor zijn seizoen. De Kanaries speelden zeker geen slechte wedstrijden en mogen nog acht matchen het beste van zichzelf laten zien.

Sint-Truiden heeft ongetwijfeld de mooiste evolutie doorgemaakt tegenover vorig seizoen, toen de ploeg tijdens de Relegation Play-offs nog moest vechten om het behoud. Wouter Vrancken bracht meer positiviteit en een onbevangen manier van voetballen, waar Stayen trots op mag zijn.

Stayen mag fier zijn op Vrancken en STVV

"Op technisch en creatief vlak is STVV de beste ploeg van België, maar fysiek denk ik dat ze net wat tekortkomen voor de Champions' Play-offs", zegt ex-Truienaar Thomas Chatelle in Het Belang van Limburg.

De technische staf van de Kanaries is het daar echter niet mee eens en vindt dat de ploeg wél weerbaar genoeg is op dat vlak: "Hoogintensieve loopacties zijn een van de meest bepalende factoren voor prestaties in het moderne voetbal. Studies in verschillende Europese competities tonen aan dat teams die meer hoogintensieve meters maken dan hun tegenstander, meer kans hebben om de wedstrijd te winnen", legt physical coach Renaat Philippaerts uit.

Een discipline met en zonder bal

Net in die hoogintensieve loopacties blinkt STVV uit: "In de 32 wedstrijden van dit seizoen heeft de ploeg in 30 matchen meer hoogintensieve kilometers afgelegd dan de tegenstander. Alleen Anderlecht en Standard deden dat één keer beter dan ons", stelt Philippaerts.


Toch zeggen hoogintensieve kilometers niet alles. Tegen Union had Sint-Truiden het in de tweede helft lastig en verloor het veel duels, waardoor de ploeg meer moest lopen dan de bal te laten lopen. Maar de transformatie blijft indrukwekkend: STVV is uitgegroeid tot een ploeg die helemaal op haar plaats is in de top-6.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Standard
Thomas Chatelle

Meer nieuws

DONE DEAL: RSC Anderlecht hakt knoop in doel door

DONE DEAL: RSC Anderlecht hakt knoop in doel door

17:00
Ex-Anderlecht-aanvaller vindt opnieuw de weg naar de netten in de grootste stad ter wereld

Ex-Anderlecht-aanvaller vindt opnieuw de weg naar de netten in de grootste stad ter wereld

16:15
Radja Nainggolan haalt uit naar Anderlecht: "Ze stonden daar alsof ze de titel hadden gewonnen..."

Radja Nainggolan haalt uit naar Anderlecht: "Ze stonden daar alsof ze de titel hadden gewonnen..."

14:30
3
'Op leven en dood' vanavond voor RWDM Brussels: "Onze redding hangt samen met het leven van de fans"

'Op leven en dood' vanavond voor RWDM Brussels: "Onze redding hangt samen met het leven van de fans"

16:45
Premier League klopt aan bij goudhaantje Anderlecht: dit is wat hij zelf wil

Premier League klopt aan bij goudhaantje Anderlecht: dit is wat hij zelf wil

16:00
Dat heeft Barcelona ook gezien: Club Brugge schrijft opnieuw voetbalgeschiedenis

Dat heeft Barcelona ook gezien: Club Brugge schrijft opnieuw voetbalgeschiedenis

16:30
3
Club Brugge of Anderlecht als nieuwe club voor JPL-sensatie? Dit zegt hij er zelf over

Club Brugge of Anderlecht als nieuwe club voor JPL-sensatie? Dit zegt hij er zelf over

15:30
Anderlecht, STVV & co supporteren voor Aston Villa, maar voelen de bui stilaan hangen

Anderlecht, STVV & co supporteren voor Aston Villa, maar voelen de bui stilaan hangen

13:00
1
Standard houdt basisspeler langer aan boord met nieuw contract tot 2029

Standard houdt basisspeler langer aan boord met nieuw contract tot 2029

11:00
1
Westerlo op weg naar Europees voetbal? Coach Charaï ziet groot verschil met begin dit seizoen

Westerlo op weg naar Europees voetbal? Coach Charaï ziet groot verschil met begin dit seizoen

14:44
'Westerlo wil deal kapen voor neus van Club Brugge'

'Westerlo wil deal kapen voor neus van Club Brugge'

13:30
Japan een nieuwe assistent, ander land zelfs een nieuwe T1 en dat op minder dan twee maand van het WK

Japan een nieuwe assistent, ander land zelfs een nieuwe T1 en dat op minder dan twee maand van het WK

14:00
Op z'n Belgisch: vandaag ontknoping in tweede klasse, maar beslissing pas binnen twee weken

Op z'n Belgisch: vandaag ontknoping in tweede klasse, maar beslissing pas binnen twee weken

12:10
1
Isaac Mbenza doorbreekt de stilte over zijn breuk met Charleroi

Isaac Mbenza doorbreekt de stilte over zijn breuk met Charleroi

12:20
'FC Barcelona wil twee toptalenten wegkapen bij Club Brugge'

'FC Barcelona wil twee toptalenten wegkapen bij Club Brugge'

12:40
6
Vincent Euvrard hakt knoop door voor Waalse clash

Vincent Euvrard hakt knoop door voor Waalse clash

10:00
Belgen zorgen voor stunt in Europa: "Een ongelooflijk sterke ploeg"

Belgen zorgen voor stunt in Europa: "Een ongelooflijk sterke ploeg"

12:00
In de voetsporen van beroemde vader bij Club Brugge: hij is één van de smaakmakers

In de voetsporen van beroemde vader bij Club Brugge: hij is één van de smaakmakers

11:10
Leuke boost voor KRC Genk met oog op clash tegen Westerlo

Leuke boost voor KRC Genk met oog op clash tegen Westerlo

10:31
Challenger Pro League maakt zich op voor razendspannende avond: dit staat er nog op het spel

Challenger Pro League maakt zich op voor razendspannende avond: dit staat er nog op het spel

11:20
Standard-coach Euvrard maakt Waalse clash extra geladen: "Er moet revanche komen"

Standard-coach Euvrard maakt Waalse clash extra geladen: "Er moet revanche komen"

08:00
Kortrijk kan RWDM harde klap toedienen, maar maandag kan de genadeslag volgen

Kortrijk kan RWDM harde klap toedienen, maar maandag kan de genadeslag volgen

10:15
2
Hoe ziet Wouter Vrancken zijn toekomst? Coach van STVV legde Frans aanbod naast zich neer en... ook deze Belgische topclub kwam al aankloppen

Hoe ziet Wouter Vrancken zijn toekomst? Coach van STVV legde Frans aanbod naast zich neer en... ook deze Belgische topclub kwam al aankloppen

22:30
4
Toby Alderweireld spaart ex-club niet: "Ze zijn kwalitatief niet goed genoeg"

Toby Alderweireld spaart ex-club niet: "Ze zijn kwalitatief niet goed genoeg"

09:30
3
Anderlecht mag zich (opnieuw) aan een hete avond verwachten Achter De Kazerne: "Ik ben nog iedere keer blij als Anderlecht verliest"

Anderlecht mag zich (opnieuw) aan een hete avond verwachten Achter De Kazerne: "Ik ben nog iedere keer blij als Anderlecht verliest"

06:30
5
'Zakaria El Ouahdi lokt stevige Premier League-interesse: Genk plakt prijskaartje op verdediger'

'Zakaria El Ouahdi lokt stevige Premier League-interesse: Genk plakt prijskaartje op verdediger'

08:20
3
Kevin De Bruyne komt met geruststellend nieuws uit Napoli en klinkt opvallend gelukkig

Kevin De Bruyne komt met geruststellend nieuws uit Napoli en klinkt opvallend gelukkig

09:00
Wat zal hier van komen? FC Barcelona dient officieel klacht in bij UEFA na Champions League-uitschakeling

Wat zal hier van komen? FC Barcelona dient officieel klacht in bij UEFA na Champions League-uitschakeling

08:40
9
Jong talent van Club Brugge wil de Ballon d'Or winnen: "Sommigen lachen als ik dat zeg..."

Jong talent van Club Brugge wil de Ballon d'Or winnen: "Sommigen lachen als ik dat zeg..."

07:20
Conference League en Europa League zorgen ook voor spektakel: meerdere Belgen in halve finales

Conference League en Europa League zorgen ook voor spektakel: meerdere Belgen in halve finales

07:41
Drie ontsnappingsroutes dienen zich aan: 'Deze clubs willen Openda een herkansing geven en... ze hebben één opvallende zaak gemeen'

Drie ontsnappingsroutes dienen zich aan: 'Deze clubs willen Openda een herkansing geven en... ze hebben één opvallende zaak gemeen'

07:00
1
Anderlecht is gerustgesteld, maar... volgend seizoen gaat een zware concurrentiestrijd opleveren

Anderlecht is gerustgesteld, maar... volgend seizoen gaat een zware concurrentiestrijd opleveren

18:40
1
'Hij was enkele seizoenen geleden te duur voor Club Brugge, maar deze Turkse doelman is nu dé prioriteit'

'Hij was enkele seizoenen geleden te duur voor Club Brugge, maar deze Turkse doelman is nu dé prioriteit'

23:00
4
Hallo, Belgische topclubs? 'Vincent Janssen wil contract bij Antwerp niét verlengen en denkt aan stoppen'

Hallo, Belgische topclubs? 'Vincent Janssen wil contract bij Antwerp niét verlengen en denkt aan stoppen'

21:40
7
Waarom de transfer van een 13-jarige een nieuwe richting aangeeft bij Anderlecht

Waarom de transfer van een 13-jarige een nieuwe richting aangeeft bij Anderlecht

20:40
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/04: Slimani

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/04: Slimani

19:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 18/04 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 19/04 STVV STVV
Union SG Union SG 19/04 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 18/04 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 18/04 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 18/04 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/04 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 19/04 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over Dat heeft Barcelona ook gezien: Club Brugge schrijft opnieuw voetbalgeschiedenis Jacques1963. Jacques1963. over 'Yari Verschaeren vertrekt gratis bij Anderlecht nadat hij transfer van 5 miljoen euro weigerde' BlueWhiteSky BlueWhiteSky over KAA Gent bindt aanvaller langer aan zich vast: contract tot 2029 Stefan Mertens Stefan Mertens over Radja Nainggolan haalt uit naar Anderlecht: "Ze stonden daar alsof ze de titel hadden gewonnen..." FCB vo altijd FCB vo altijd over Was de strafschop die Club Brugge kreeg wel terecht? Lardot velt zijn oordeel FCB vo altijd FCB vo altijd over 'FC Barcelona wil twee toptalenten wegkapen bij Club Brugge' Pegel Pegel over Anderlecht mag zich (opnieuw) aan een hete avond verwachten Achter De Kazerne: "Ik ben nog iedere keer blij als Anderlecht verliest" TIGERMANIA TIGERMANIA over Anderlecht, STVV & co supporteren voor Aston Villa, maar voelen de bui stilaan hangen TIGERMANIA TIGERMANIA over Op z'n Belgisch: vandaag ontknoping in tweede klasse, maar beslissing pas binnen twee weken Goro Goro over Wat zal hier van komen? FC Barcelona dient officieel klacht in bij UEFA na Champions League-uitschakeling Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved