STVV pareert de kritiek: "Alleen Anderlecht en Standard doen beter"

Sint-Truiden is zijn Play-offs begonnen met een 0 op 6, maar hoeft zich niet te schamen voor zijn seizoen. De Kanaries speelden zeker geen slechte wedstrijden en mogen nog acht matchen het beste van zichzelf laten zien.

Sint-Truiden heeft ongetwijfeld de mooiste evolutie doorgemaakt tegenover vorig seizoen, toen de ploeg tijdens de Relegation Play-offs nog moest vechten om het behoud. Wouter Vrancken bracht meer positiviteit en een onbevangen manier van voetballen, waar Stayen trots op mag zijn.

"Op technisch en creatief vlak is STVV de beste ploeg van België, maar fysiek denk ik dat ze net wat tekortkomen voor de Champions' Play-offs", zegt ex-Truienaar Thomas Chatelle in Het Belang van Limburg.

De technische staf van de Kanaries is het daar echter niet mee eens en vindt dat de ploeg wél weerbaar genoeg is op dat vlak: "Hoogintensieve loopacties zijn een van de meest bepalende factoren voor prestaties in het moderne voetbal. Studies in verschillende Europese competities tonen aan dat teams die meer hoogintensieve meters maken dan hun tegenstander, meer kans hebben om de wedstrijd te winnen", legt physical coach Renaat Philippaerts uit.

Een discipline met en zonder bal

Net in die hoogintensieve loopacties blinkt STVV uit: "In de 32 wedstrijden van dit seizoen heeft de ploeg in 30 matchen meer hoogintensieve kilometers afgelegd dan de tegenstander. Alleen Anderlecht en Standard deden dat één keer beter dan ons", stelt Philippaerts.



Toch zeggen hoogintensieve kilometers niet alles. Tegen Union had Sint-Truiden het in de tweede helft lastig en verloor het veel duels, waardoor de ploeg meer moest lopen dan de bal te laten lopen. Maar de transformatie blijft indrukwekkend: STVV is uitgegroeid tot een ploeg die helemaal op haar plaats is in de top-6.