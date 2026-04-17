Kortrijk kan RWDM harde klap toedienen, maar maandag kan de genadeslag volgen

RWDM staat voor een allesbeslissend duel op het veld van KV Kortrijk. De Brusselaars willen hun behoud koste wat het kost op het veld verzekeren, ondanks dat er ook naast het terrein nog juridische pistes lopen.

In de strijd om het behoud is RWDM er het slechtst aan toe. Met 33 punten moeten ze beter doen dan Francs Borains, dat één punt meer telt. Ook RFC Seraing is nog een concurrent, waardoor het een zenuwslopende slotspeeldag belooft te worden.

Rekenen wil men bij RWDM echter vermijden. De focus ligt volledig op winnen in Kortrijk, dat al zeker is van promotie. Binnen de club verwacht men geen cadeaus van de tegenstander, ondanks het feit dat er voor hen niets meer op het spel staat.

De boodschap binnen de spelersgroep is duidelijk: het moet gebeuren op het veld. RWDM wil vermijden dat een sterk seizoen alsnog in mineur eindigt en rekent daarbij ook op de steun van zijn achterban, voor wie het behoud van levensbelang is.

Maandag uitspraak in proces rond ex-CEO Gauthier Ganaye

Toch speelt er veel meer dan enkel het sportieve. Maandag volgt een cruciale uitspraak van de Brusselse ondernemingsrechtbank in het dossier rond een mogelijke faillissementsaanvraag, ingediend door ex-CEO Gauthier Ganaye.



Zelfs bij een positieve afloop blijft de toekomst onzeker. De financiële situatie is precair en een overname dringt zich op. Verschillende kandidaten tonen interesse, waaronder Thierry Dailly, maar de tijd begint te dringen voor RWDM.