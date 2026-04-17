'STVV ziet het met lede ogen aan: twee buitenlandse clubs trekken aan de mouw van Wouter Vrancken'

Waar ligt de toekomst van Wouter Vrancken volgend seizoen? Het is een vraag die al even de ronde doet op Stayen. Vrancken zelf heeft geen haast.

STVV zit de laatste wedstrijden in een dipje, maar het blijft wel een knap seizoen draaien. PO I halen met de Kanaries was een straffe prestatie van Wouter Vrancken, die ook nog eens bekoorde met zijn voetbal.

Ondertussen komen er steeds meer geruchten naar buiten over de toekomst van Vrancken. We schreven al over een geweigerd Frans bod van Saint-Étienne én de interesse van een Belgische topclub. Hij ging onlangs ook een samenwerking aan met een buitenlands makelaarskantoor. Een teken aan de wand?

De Ligue 1 of de Bundesliga?

STVV wil nog altijd verder met Vrancken. Het contract van de oefenmeester loopt echter op het eind van het seizoen af, waardoor de tijd stilaan begint te dringen.

Vrancken zelf heeft volgens Sacha Tavolieri geen haast en wil graag naar een buitenlandse club trekken. Zo wil hij zijn uitstekende seizoen met STVV optimaal verzilveren.

Met FC Lorient en Werder Bremen dienen zich volgens Tavolieri alvast twee (nieuwe) buitenlandse gegadigden aan. Lorient is negende in de Ligue 1. Werder is vijftiende in de Bundesliga. Het is afwachten of een van die clubs Vrancken kan overtuigen.



