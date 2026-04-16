Hoe ziet Wouter Vrancken zijn toekomst? Coach van STVV legde Frans aanbod naast zich neer en... ook deze Belgische topclub kwam al aankloppen

Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
Foto: © photonews
Word fan van STVV! 510

Wouter Vrancken wordt steeds meer gelinkt aan een vertrek bij STVV. De coach wordt in verband gebracht met een buitenlands avontuur én ging in zee met een nieuw makelaarskantoor. Tussendoor polste ook een Belgische topclub naar zijn beschikbaarheid.

Voor de duidelijkheid: Wouter Vrancken legde het aanbod van AS Saint-Etienne naast zich neer. De coach van STVV was nooit van plan om De Kanaries middenin een héél succesvol seizoen te verlaten.

Al is er wél een teken aan de wand. Vrancken wordt sinds kort vertegenwoordigd door een nieuw makelaarskantoor. En zo'n wissel van de spreekwoordelijke wacht gebeurt meestal met een reden.

Wouter Vrancken is einde contract bij STVV

Het contract van Vrancken op Stayen loopt op het einde van het seizoen af. STVV probeert al maandenlang om dat contract te verlengen, maar Vrancken houdt de boot af.

In tussentijd informeerde ook een Belgische topclub naar zijn beschikbaarheid. Volgens onze informatie heeft RSC Anderlecht -  via enkele tussenpersonen weliswaar - navraag gedaan. Is het voor Vrancken een optie om deze zomer naar Brussel te verhuizen? 

Welke beslissing neemt Wouter Vrancken?

Ook Anderlecht kwam van een kale reis - of beter gezegd: er kwam géén antwoord - terug. Vrancken is sowieso niet van plan om tijdens de nacompetitie een beslissing te nemen. Al lijkt Anderlecht géén prioriteit voor hem.

Vrancken is niét geneigd om zich in de Brusselse chaos te storten. Dan lijkt een jaartje extra op Stayen een pak realistischer. Al mag hij zich de komende weken eveneens aan enkele buitenlandse aanbiedingen verwachten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
Wouter Vrancken

Meer nieuws

'Hij was enkele seizoenen geleden te duur voor Club Brugge, maar deze Turkse doelman is nu dé prioriteit'

23:00
22:00
21:40
2
21:20
1
20:40
1
21:00
20:00
1
20:20
19:00
19:40
6
18:40
19:00
19:20
6
18:20
18:00
4
17:40
17:20
17:00
16:30
2
16:00
15:00
2
15:30
2
14:20
4
14:40
14:00
13:00
1
13:31
1
12:50
6
12:00
6
12:20
1
11:20
11:00
6
11:40
3
10:30
9
10:00
1
09:00
12

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 18/04 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 19/04 STVV STVV
Union SG Union SG 19/04 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 18/04 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 18/04 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 18/04 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/04 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 19/04 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Mogi Bayat helpt Union SG nog steeds en dat zal blijven duren: CEO Bormans geeft meer uitleg Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Ex-Antwerp-speler Michel-Ange Balikwisha volledig uit beeld: wat is er aan de hand? M.Suarez M.Suarez over Mag hij gratis weg of niet? Italiaanse media scheppen duidelijkheid en zijn unaniem over transfer van Lukaku FCB vo altijd FCB vo altijd over Vincent Kompany schrijft Belgische voetbalgeschiedenis na historische clash met Real: dit heeft hij te zeggen Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Hallo, Belgische topclubs? 'Vincent Janssen wil contract bij Antwerp niét verlengen en denkt aan stoppen' Andreas2962 Andreas2962 over 'Barcelona richt pijlen op dure vogel die ook héél hoog op de verlanglijst van Liverpool staat' Real09 Real09 over Florentino Perez houdt grote schoonmaak na twee seizoenen zonder prijs voor Real Madrid: 'Deze pion weet al dat het einde verhaal is, héél grote namen zullen volgen' rinus michels rinus michels over Waarom de transfer van een 13-jarige een nieuwe richting aangeeft bij Anderlecht Don Bozhinov Don Bozhinov over Voetbalwereld rouwt om overlijden van ex-doelman van Arsenal en Juventus Alex Manninger Don Bozhinov Don Bozhinov over Hans Vanaken zet de boel op scherp vlak voor cruciale wedstrijd tegen Union SG met enkele rake uitspraken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved