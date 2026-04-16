Hoe ziet Wouter Vrancken zijn toekomst? Coach van STVV legde Frans aanbod naast zich neer en... ook deze Belgische topclub kwam al aankloppen

Wouter Vrancken wordt steeds meer gelinkt aan een vertrek bij STVV. De coach wordt in verband gebracht met een buitenlands avontuur én ging in zee met een nieuw makelaarskantoor. Tussendoor polste ook een Belgische topclub naar zijn beschikbaarheid.

Voor de duidelijkheid: Wouter Vrancken legde het aanbod van AS Saint-Etienne naast zich neer. De coach van STVV was nooit van plan om De Kanaries middenin een héél succesvol seizoen te verlaten.

Al is er wél een teken aan de wand. Vrancken wordt sinds kort vertegenwoordigd door een nieuw makelaarskantoor. En zo'n wissel van de spreekwoordelijke wacht gebeurt meestal met een reden.

Wouter Vrancken is einde contract bij STVV

Het contract van Vrancken op Stayen loopt op het einde van het seizoen af. STVV probeert al maandenlang om dat contract te verlengen, maar Vrancken houdt de boot af.

In tussentijd informeerde ook een Belgische topclub naar zijn beschikbaarheid. Volgens onze informatie heeft RSC Anderlecht - via enkele tussenpersonen weliswaar - navraag gedaan. Is het voor Vrancken een optie om deze zomer naar Brussel te verhuizen?

Welke beslissing neemt Wouter Vrancken?

Ook Anderlecht kwam van een kale reis - of beter gezegd: er kwam géén antwoord - terug. Vrancken is sowieso niet van plan om tijdens de nacompetitie een beslissing te nemen. Al lijkt Anderlecht géén prioriteit voor hem.





Vrancken is niét geneigd om zich in de Brusselse chaos te storten. Dan lijkt een jaartje extra op Stayen een pak realistischer. Al mag hij zich de komende weken eveneens aan enkele buitenlandse aanbiedingen verwachten.