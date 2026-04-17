Vincent Euvrard hakt knoop door voor Waalse clash

Ondanks een moeilijke defensieve prestatie tegen Westerlo lijkt Vincent Euvrard zijn achterhoede voor de verplaatsing naar Charleroi zaterdag niet al te veel te zullen wijzigen.

Zaterdag om 18.15 uur staan in de Europe Play-offs twee belangrijke affiches op het programma: Racing Genk trekt naar Westerlo, terwijl Standard in de Waalse clash op bezoek gaat bij Charleroi. De vier ploegen die nog mogen dromen van de zevende plaats nemen het dus tegen elkaar op, wat het klassement stevig door elkaar kan schudden of net weer helemaal kan samenbrengen.

"Alles ligt nog open, want Genk heeft niet gewonnen van Leuven", analyseerde Vincent Euvrard donderdag op de persconferentie. "De kloof met de kop is drie punten, en dat is overbrugbaar. Er zijn nog acht wedstrijden te spelen. Wij moeten vooral eerst zelf ons werk doen, en daarna kijken we naar het klassement. Ik denk dat er uit de nederlaag tegen Westerlo zowel positieve dingen te onthouden vallen als veel werkpunten."

"Zeker als je de tegenstander zoveel kansen weggeeft… We hebben te veel fouten gemaakt, heel slecht verdedigd op stilstaande fases en ook enkele individuele fouten gemaakt die eruit moeten. Er zijn dingen die beter moeten, maar aanvallend was er wel inbreng en speelden we met meer kwaliteit dan in veel andere wedstrijden. Alleen: als je te veel weggeeft, kan je nooit zeggen dat je overal tevreden over bent."

Werkpunten genoeg, maar daarom nog geen wissels voor Vincent Euvrard

Met de terugkeer van Ibrahim Karamoko, Steeven Assengue en mogelijk ook Marlon Fossey op het wedstrijdblad, zou Vincent Euvrard in de verleiding kunnen komen om achterin wat te schuiven om opnieuw meer evenwicht te vinden, iets wat tegen Westerlo te vaak ontbrak. Toch lijkt dat niet meteen zijn plan.

"Het idee is niet om te veranderen. Je kan niet na elke mindere match beginnen schuiven. Veel kansen kwamen voort uit stilstaande fases omdat we niet goed stonden in het blok. Verdedigend hadden we daar beter moeten doen, maar als je na elke zwakke prestatie begint te wisselen, ben je daar voortdurend mee bezig. Een zekere stabiliteit blijft belangrijk."



"Los van het individuele niveau moet je soms ook gewoon vasthouden aan dezelfde jongens. Pas als je merkt dat het drie, vier of vijf wedstrijden niet goed loopt, begin je echt aan een wissel te denken", besloot Vincent Euvrard. Daarmee liet hij tussen de lijnen verstaan dat Josué Homawoo, Ibe Hautekiet en David Bates normaal opnieuw de centrale defensie zullen vormen in Charleroi.