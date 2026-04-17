Ex-Anderlecht-aanvaller vindt opnieuw de weg naar de netten in de grootste stad ter wereld

Landry Dimata beleeft zijn eerste maanden bij Chongqing Tonglianglong. Daar heeft hij de weg naar doel teruggevonden.

Deze winter had Landry Dimata nood aan een nieuwe start. De voormalige Rode Duivel trok naar Pafos om Champions League te spelen en beleefde zo enkele memorabele avonden tegen Bayern München of Chelsea. Maar de concurrentie was er stevig.

Het aanbod van Chongqing Tonglianglong kwam dan ook als geroepen. Dimata wordt voor één jaar uitgeleend aan China, met een aankoopoptie. Daar belandt hij in een totaal andere omgeving dan op Cyprus.

Tonglianglong ligt namelijk in de grootste stad ter wereld, met maar liefst 32 miljoen inwoners (ongeveer 25 keer meer dan de Cypriotische bevolking). Met enkele mooie transfers is Chongqing het seizoen in de Super League gestart met ambitie.

Een dubbel om zich meteen te tonen in het Chinese voetbal

Dat is behoorlijk goed begonnen: de ploeg haalde 11 op 15 in de eerste vijf wedstrijden. Dimata ontbrak in de selectie voor de laatste match, maar startte in de vier andere duels telkens in de basis.

Hij pakte zelfs uit met een dubbel tegen Chengdu Rongcheng, de leider in de competitie met 13 punten. Zijn eerste twee goals in China. Kan hij zo het vertrouwen terugvinden dat hij eerder bij Samsunspor of NEC had?



