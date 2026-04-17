Japan een nieuwe assistent, ander land zelfs een nieuwe T1 en dat op minder dan twee maand van het WK

Twee maanden voor het WK 2026 heeft Japan een nieuwe assistent-trainer aangesteld. Shunsuke Nakamura sluit aan bij de staf van de Samurai Blue. Bij Saoedi-Arabië hebben ze dan weer een nieuwe T1 gekozen na een opvallend ontslag.

Hajime Moriyasu, bondscoach sinds augustus 2018, kan op het WK 2026 rekenen op de hulp van Shunsuke Nakamura. Het nieuwe staflid van de Japanse nationale ploeg is een oud-speler met een grote naam in eigen land.

Nieuwe assistent voor Japan: Shunsuke Nakamura

Tussen 2000 en 2010 speelde hij maar liefst 98 interlands in het shirt van de nationale ploeg. Hij speelde onder meer bij Celtic en Espanyol in Europa. Na zijn spelerscarrière, die hij in 2023 bij Yokohama FC afsloot, werd hij assistent bij diezelfde club. Daar bleef hij tot eind januari 2026.

Hij is nu klaar voor zijn nieuwe uitdaging : "Ik heb lang nagedacht over de impact die mijn komst zou kunnen hebben in zo'n belangrijke periode, met het oog op de eindronde van het WK, maar nadat ik gepassioneerde en erg bemoedigende woorden had gekregen van bondscoach Hajime Moriyasu, heb ik beslist deze functie te aanvaarden."

Nieuwe T1 voor Saoedi-Arabië?

"Ik zal ernaar streven dezelfde ambitie te delen als de spelers van de Japanse nationale ploeg die strijden op het wereldtoneel, en bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen die de ploeg heeft vooropgesteld," besloot hij.



Ondertussen zouden ze bij Saoedi-Arabië dan weer hebben beslist om Hervé Renard op straat te gooien op 55 dagen van het WK. Hij betaalt daarmee de prijs voor de zware nederlaag in een oefenmatch tegen Eygpte vorige maand. Georgios Donis, de trainer van Al Khaleej, zou hem opvolgen.