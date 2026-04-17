Jong talent van Club Brugge wil de Ballon d'Or winnen: "Sommigen lachen als ik dat zeg..."

Brandon Morren, voetbaljournalist
Tian Nai Koren, een jonge speler van Club NXT die pas 16 jaar oud is, is een enorm talent. De aanvallende middenvelder van Blauw-Zwart, die nog maar aan het begin van zijn carrière staat, droomt groots.

Hem werd gevraagd wat zijn grootste droom in het voetbal is. Het jonge talent toonde zich erg ambitieus: "Mijn grootste droom? De Ballon d'Or winnen."

"Iedereen mag het weten, hoor. Sommige mensen lachen als ik die ambitie uitspreek ... Maar ik gelóóf erin. Momenteel ben ik nog ver van die droom verwijderd, maar ik zal er alles aan doen om er elke dag dichterbij te komen", zei hij bij Sporza.

Bij Blauw-Zwart is zijn doel uiteraard om aan te sluiten bij de A-ploeg: "Bij Club Brugge is mijn grote doel te debuteren voor het eerste elftal. Later zou ik, net zoals mijn vader, in de Premier League willen spelen."

De Sloveen voelt zich goed in Brugge: "Ik was meteen verliefd op het project van Club", duidt hij zijn keuze. "De faciliteiten zijn geweldig en het is straf hoeveel jeugdspelers hier doorstromen naar de eerste ploeg. Voor mij was het een no-brainer dat ik hier de beste versie van mezelf kon worden."

Club Brugge wil de Youth League winnen

Vrijdag om 14u00 neemt Club Brugge U19 het in de halve finales van de Youth League op tegen Benfica. "Het is de beste competitie in het jeugdvoetbal", beseft Koren. "Hier kan je jezelf echt tonen als speler en team. We zijn als collectief enorm gegroeid de voorbije maanden. In het begin zochten we naar de juiste energie, maar nu voelt het aan alsof we familie zijn. Je voelt ook dat het respect bij de tegenstanders voor ons gegroeid is."

Hij hoopt de competitie te winnen: "We zijn hier in Zwitserland om de Youth League te winnen. Iedereen gelooft dat het kan, we hebben er de spelers voor."

