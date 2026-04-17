Belgen zorgen voor stunt in Europa: "Een ongelooflijk sterke ploeg"

RC Strasbourg beleefde donderdag een historische Europese avond. De Fransen poetsten een 2-0-achterstand tegen Mainz weg met een overtuigende 4-0-zege en mogen zo dromen van nog veel meer.

"Het was een uitzonderlijke avond", vertelde Rode Duivel Diego Moreira na afloop bij Sporza. "Het vuur kwam niet alleen van mij en Valentin (Barco). Als niet iedereen er het vuur had ingebracht, hadden we dit nooit kunnen omdraaien."

Diego Moreira beseft dat Strasbourg iets bijzonders aan het neerzetten is

Naast Moreira stond ook Mike Penders op het veld. De doelman had weinig werk aangezien Strasbourg de touwtjes stevig in handen had. "We hebben een ongelooflijk sterke ploeg. Dat zie je ook bij onze wissels. Ze komen erin en geven ons die extra energie die we nodig hebben."

Strasbourg zit nu in de halve finale van de Conference League waar het Rayo Vallecano tegenkomt. In deze fase van het tornooi mag niemand onderschat worden, maar het blijft zeker een haalbare kaart.

"Dit is een historisch moment voor Strasbourg. We kunnen nog twee bekers winnen en daar gaan we alles aan doen. Nu zitten we even op onze wolk, maar daar zullen we snel weer van moeten afdalen", besluit Moreira.